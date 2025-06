“Pace attraverso la forza”, versione russa. Diplomazia e forza militare

Vedere le cose anche dal punto di vista del “nemico” è un esercizio che aiuta a capire, se non altro, quanto vuote e stupide siano le “narrazioni” che un sistema mono riesce a produrre. Specie in una guerra – per chi lavora alla liberazione dal dominio capitalistico – diventa indispensabile.

Soprattutto quando dalle cancellerie europee tracima ogni giorno una melma maleodoronte costruita intorno a frasi che vorrebbero essere intelligenti, ma rivelano solo cecità strategica. Tipo “raggiungere la pace attraverso la forza“.

Qui la traduzione di un contributo di un noto analista russo, peraltro non troppo entusiasta dell'”operazione militare speciale”.

Buona lettura.

*****

La storia sembra del tutto pacifica. Ho incontrato un amico che conosco da parecchio tempo. Ci siamo incontrati per caso. Le nostre mogli ci hanno trascinato in una festa cittadina, la “Notte dei musei”. Abbiamo assistito al concerto, ma poiché fumare in mezzo alla folla è in un certo senso indecente, gli uomini sono andati al parco più vicino per “avvelenarsi” in mezzo agli stessi “suicidi” senza la supervisione e i rimproveri delle donne.

Due combattenti dell’Operazione militare speciale (Svo) si sedettero accanto a noi. Entrambi hanno ferite alle gambe. Uno con l’apparecchio di Elizarov, entrambi con le stampelle. Entrambi indossano l’uniforme e hanno delle onorificenze. Hanno parlato dei negoziati in Turchia. Più precisamente, se la guerra finirà oppure no. E la conversazione si è rivelata piuttosto difficile.

Da un lato entrambi volevano che la guerra finisse, dall’altro volevano vincere affinché tutto non fosse vano. Questa è un’opinione davvero paradossale. Una parola tira l’altra e anche noi ci uniamo a questa conversazione. All’inizio come “arbitri”, “ragazzi, ditemi se ho ragione o no”, e poi semplicemente come partecipanti alla discussione sull’argomento.

Ma in realtà abbiamo litigato molto e siamo stati d’accordo su un solo fatto. La vittoria dei nostri nonni e bisnonni. Lì abbiamo “messo fine” al conflitto, “fermato” la guerra e così via. Oggi non abbiamo vinto, come nel 1945. Quindi, abbiamo davvero capito questi combattenti. Vogliono avere anche loro un “Reichstag” al 9 maggio.

Senza vittoria non c’è pace, senza vittoria c’è solo una tregua temporanea

Infatti, la storia dimostra che la guerra può concludersi solo con la vittoria di una delle parti. Dopo la vittoria ci saranno delle trattative, ci saranno delle decisioni sulla struttura del paese sconfitto, ci saranno tante cose. Ma questa sarà l’attuazione di quei princìpi per i quali i soldati hanno dato la vita in battaglia.

Ogni surrogato è un’illusione. Compresa una vittoria surrogata. Ci vorrà solo poco tempo, dal punto di vista storico, e il nemico sarà pronto a combattere di nuovo. Si leccherà le ferite e combatterà di nuovo.

La cosa principale nella vittoria non è la distruzione dell’esercito, la distruzione delle infrastrutture militari, ecc. Questa è proprio la cosa più semplice. La cosa più importante per ottenere la vittoria è distruggere il pensiero di poter essere sconfitti.

Da questo punto di vista, gli statunitensi hanno davvero vinto la Seconda guerra mondiale. Noi, dopo aver reso i vinti uguali a noi, i vincitori, abbiamo consegnato la vittoria agli scienziati, ai diplomatici e ai politici perché la discutessero. Questi tuttavia ci hanno rinunciato per potersi stupire oggi, reagendo alle menzogne ​​sulla Seconda guerra mondiale. Solo la nostra prospettiva non interessa a nessuno. Questa è tutta “propaganda del Cremlino“, dicono.

Le conseguenze che tutto ciò ha avuto oggi si possono vedere molto chiaramente nell’esempio dell’Europa, un tempo sconfitta. La terza generazione dei vinti considera già i propri antenati come dei “vincitori”, che non hanno avuto nulla a che fare con la sconfitta (o liberazione, come preferite). E non lo nascondono.

Non abbiamo più liberato Auschwitz, non abbiamo consegnato 600 mila soldati per la liberazione della Polonia, ecc. E in generale, una guerra seria in Europa è iniziata solo nel 1944. E prima di allora, la Seconda guerra mondiale era scoppiata nelle isole del Pacifico e nel Nord Africa. Quali battaglie si sono svolte a Mosca, a Stalingrado, che assedio a Leningrado? Nulla, ma la battaglia di El Alamein nell’autunno del 1942! Che lotta!

Anche noi spesso abbiamo perso nella Svo. Chiedete a un europeo perché l’esercito russo ha abbandonato la regione di Kiev. Sentirete la risposta giusta in cui crede l’Europa. “Le coraggiose Forze Armate ucraine hanno sconfitto gli sfacciati russi“. Questo è il prezzo di tutte queste concessioni, tregue, negoziati senza vittoria militare. Per togliere la vittoria al soldato che ha rischiato la vita, che ha perso i compagni per il Paese.

Torniamo alla nostra conversazione sulla panchina del parco. Si è scoperto che tutti dicevano la stessa cosa, ma con parole diverse, a volte senza ascoltarsi a vicenda. “Il comandante in capo e lo Stato Maggiore stanno facendo la cosa giusta non interrompendo la missione di combattimento! Ed è giusto che non restiamo solo nelle nostre regioni, ma ci spostiamo più lontano. E il fatto che ai fascisti ucraini vada staccata la testa è corretto…”

Non so se questi due soldati feriti esprimessero l’opinione di tutti o solo di una parte dei partecipanti a questa guerra. E non so nemmeno i loro nomi. Ma a giudicare dai premi, i ragazzi sono tutt’altro che nuovi arrivati. Ma noi siamo con loro. La pensiamo allo stesso modo. Un soldato deve avere la propria vittoria. Un’altra domanda è: ci inganneranno di nuovo?

La Russia non ha più intenzione di credere alla parola dei politici occidentali

Sulla base di alcuni eventi che potrebbero essere passati inosservati a molti lettori nel mezzo del boom informativo che ha circondato i negoziati di Istanbul, esprimerò la mia opinione in modo diretto, senza giri di parole. Credo che il comandante in capo e lo Stato Maggiore abbiano deciso di proseguire le operazioni di combattimento fino a una vera vittoria militare. Prima della capitolazione di Kiev.

Inoltre, non posso nemmeno affermare categoricamente che siamo pronti per un’altra opzione, più complessa e sanguinosa. Mi riferisco alla guerra con gli “amici di Zelensky”. Sono certo che questa opzione sia accettabile. Questa idea si adatta perfettamente alle parole di Vladimir Medinsky, che risultano inaspettate anche per noi: “abbiamo combattuto con la Svezia per 21 anni, se necessario, siamo pronti a combattere per un anno, due, tre“.

Ma tutte queste sono solo parole. C’è un evento molto più significativo su cui ho attirato l’attenzione. Mi riferisco alla nomina dell’eroe della Russia, comandante dell’8ª Armata del Distretto militare meridionale, colonnello generale Andrei Mordvichev, a comandante delle Forze di terra delle Forze armate della Federazione Russa.

Il generale, che vanta una vasta esperienza di combattimento, è attivamente impegnato nella Svo dal 2022. Ma, cosa più importante, Mordvichev è un generale “offensivo“. Mariupol e Ugledar sono le sue vittorie.

Vi ricordate di Azovstal? Non invano in Ucraina si vantavano dell’inaccessibilità di questo sito. In teoria, l’esercito russo non avrebbe potuto conquistare una zona così fortificata. Il generale Mordvichev non aveva superiorità di forze e risorse. Ma il generale distribuì saggiamente le riserve e alla fine le costrinse alla capitolazione. Ebbene, non è questa la realizzazione del testamento di Suvorov, combattere non con i numeri, ma con l’abilità?

Da un punto di vista militare, perché il comando ha promosso un generale praticamente invisibile nei media, che non parla di politica e non è un sostenitore della guerra, “un falco”?

In primo luogo, un’offensiva generale porta sempre all’attivazione del turnover ai vertici del fronte. Ricordiamo i classici. Suvorov, Kutuzov, Zhukov. La comparsa di questi generali al fronte preannunciava un’imminente offensiva. Oppure l’intensificazione delle operazioni militari con l’obiettivo, come ha affermato Mordvichev stesso, di indebolire il nemico.

In secondo luogo, un generale con una tale reputazione, se necessario, potrebbe benissimo dare l’ordine di sospendere le operazioni di combattimento. Allo stesso tempo, questo non verrà percepito dall’esercito come un tradimento. Mordvichev è uno dei nostri, un guerriero di trincea, non tradirà, né si svenderà.

In terzo luogo, tenendo conto del pensiero strategico del nostro Comando, la nomina di un generale combattente a tale incarico sembra l’inizio di una riforma del comando dell’esercito ai vertici. Il colonnello generale è semplicemente la prima rondine.

Bene, e quarto. Con invidiabile regolarità la stampa discute la questione del capo di Stato Maggiore delle Forze armate della Federazione Russa. Alcuni criticano Gerasimov, altri parlano della necessità di una nuova corrente. Per me è tutto più semplice. Le “risorse motorie” di una persona non sono illimitate. A proposito, a settembre il Capo di Stato Maggiore festeggerà il suo prossimo anniversario: 70 anni!

Nel complesso, il quadro per l’Occidente è piuttosto triste. La tesi che fino a poco tempo fa era lo slogan della Nasto – “Pace attraverso la forza” – ha iniziato a concretizzarsi. Ma non in Occidente o negli Stati Uniti, bensì in Russia!

Il presidente Putin sottolinea in ogni modo la sua disponibilità a negoziare, ma allo stesso sta rafforzando l’esercito, dimostrando di essere pronto per una lunga guerra. Le condizioni da noi proposte non cambiano, indipendentemente dal metodo di attuazione. Ma proprio l’offensiva è una variante della pace attraverso la forza.

Purtroppo, il ritmo di avanzamento che stiamo attualmente dimostrando consente all’Occidente di sperare nella debolezza delle Forze Armate russe, nella stanchezza del nostro esercito, ecc. Capisco perfettamente che il desiderio del presidente è di risolvere il problema pacificamente ed evitare perdite umane. Ma quando il potenziale diplomatico sarà esaurito, dovremo ancora combattere… questo è un assioma.

Conclusioni

Il fatto è che tutti i partecipanti e gli “alleati dei partecipanti” sono stanchi della guerra. È vero anche il fatto che i presidenti di Russia e Stati Uniti siano diventati più attivi. È anche vero che Trump e Putin faranno solo ciò che migliorerà la situazione nei loro Paesi. Il fatto che l’Europa sia completamente confusa e ostaggio della propria stupidità non è nemmeno in discussione.

In queste circostanze, è necessario intervenire. Parlare non porterà da nessuna parte. Il “turista di Kiev” è nel panico, punta a battere il record di visite a quanti più paesi possibili con l’obiettivo di trovare almeno qualcuno che gli dia qualcosa. Gli europei stanno freneticamente acquistando rottami militari in altri paesi per aiutare le Forze armate ucraine.

Ma essere attivi non significa avere fretta. Devi svolgere il lavoro con calma. A ciascuno il suo posto. Ricordate il detto “dove c’è fretta, c’è risata” (equivalente russo di “la gatta frettolosa fece i gattini ciechi”, ndt)? Si tratta di quello che dovremmo fare.

3 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO