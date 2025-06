Trump contro le bandiere messicane. Si estendono le proteste

Le proteste contro le operazioni anti-immigrazione continuano nel quartiere di Compton mentre si sono estese alla città californiana di Pasadena, così come a Chicago, nell’Illinois.

A Pasadena, i manifestanti sono scesi in piazza tenendo cartelli con la scritta “ICE fuori da (Pasa)DENA“, di fronte all’AC Hotel, dove vengono alloggiati gli agenti federali.

Ma l’amministrazione Trump appare piuttosto irritata dallo sventolìo di bandiere messicane durante le manifestazioni. Il Vicepresidente Vance ha dichiarato su X: “Gli insorti che sventolano bandiere straniere stanno attaccando gli agenti addetti al controllo dell’immigrazione, mentre metà dei leader politici americani ha deciso che il controllo delle frontiere è un male. È ora di approvare la splendida legge del presidente Trump e di rafforzare ulteriormente la sicurezza del confine“.

Anche il consigliere presidenziale Stephen Miller è intervenuto sulla questione: “Qual è il termine corretto per descrivere i cittadini stranieri che sventolano bandiere straniere, si ribellano e ostacolano le forze dell’ordine federali nel tentativo di allontanare gli invasori immigrati illegali?“

Nel delineare la posizione ufficiale del Messico sulle proteste di Los Angeles, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha rivolto un “rispettoso ma fermo appello al governo degli Stati Uniti affinché agisca nel rispetto del giusto processo, della dignità umana e dello stato di diritto nei confronti di coloro che sono stati arrestati in questo contesto”.

Durante la sua conferenza stampa, ha letto la dichiarazione ufficiale del suo governo, in cui ha anche affermato che “non siamo d’accordo con gli atti di violenza – qualsiasi tipo di violenza. Condanniamo la violenza, motivo per cui abbiamo invitato la comunità messicana di Los Angeles a manifestare pacificamente, senza ricorrere a provocazioni”.

Sheinbaum ha affermato che vengono utilizzati tutti i canali diplomatici disponibili per sostenere i messicani, indipendentemente dal loro status di immigrati, condannando al contempo le pratiche che criminalizzano l’immigrazione e mettono a rischio il benessere dei messicani.

La presidentessa messicana ha riferito che l’intera rete consolare messicana negli Stati Uniti ha intensificato gli sforzi per supportare i messicani in caso di minacce ed ha osservato che il Messico rimane disponibile a collaborare con gli Stati Uniti per affrontare il problema migratorio nella regione da una prospettiva globale e umana e con una visione di corresponsabilità regionale.

Il Messico è disposto a collaborare con gli Stati Uniti nel quadro della “legalità e dello sviluppo condiviso nel rispetto dei diritti umani“.

Sheinbaum ha affermato che la maggior parte dei messicani residenti negli Stati Uniti possiede documenti di lavoro o è cittadina statunitense. La percentuale di immigrati clandestini risiede negli Stati Uniti da molti anni. La stragrande maggioranza, da più di cinque anni, contribuisce all’economia statunitense e messicana.

Il governo messicano, ha affermato, ribadisce il suo incrollabile impegno nel difendere i diritti dei messicani residenti all’estero.

La presidente ha dichiarato: “Non possiamo intervenire nella politica interna degli Stati Uniti. Comprendiamo le proteste pacifiche, ma non siamo d’accordo con quelle violente. Ha sottolineato che la responsabilità della sua amministrazione è quella di sostenere sempre i residenti messicani nel Paese settentrionale, che contribuiscono in modo significativo a entrambe le economie, attraverso i canali diplomatici“.

Da parte sua, il ministro degli Esteri Juan Ramón de la Fuente ha affermato che dopo i due raid di venerdì scorso, uno nel parcheggio di un Home Depot e l’altro in una fabbrica tessile, il consolato messicano a Los Angeles ha iniziato a cercare di contattare nove dei 42 messicani detenuti in un centro per l’immigrazione.

Fonte: La Jornada

10 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO