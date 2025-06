Israele “ha ragione”

Israele ha condotto una strage per rappresaglia a Gaza che dura da due anni, senza che un solo provvedimento serio fosse rivolto contro di loro per fermarli. Hanno fatto fuori circa centomila gazawi, al massimo hanno sentito qualche “vibrannte protesta” da parte dell’Occidente.

L’Iran ha sottoscritto il JPCOA nel 2015 (in decimillesima parte ho partecipato e conosco l’Iran molto bene) e non sta facendo NESSUN PASSO verso la eventuale preparazione di materiale atto a costruire una bomba atomica.

Per verificare questo, comunque, esistono dei trattati internazionali ben precisi: l’Iran ha sottoscritto il NPT con il PA, e quindi la IAEA ha pieno controllo sulle azioni dell’Iran. Se sgarrano, la questione finisce subito in mano al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Trump negli ultimi mesi ha strepitato che l’Iran stava preparando l’Armageddon: prove ZERO.

È arrivato a intimare l’Iran a non arricchire più l’uranio. Questo non ha senso, perché impedirebbe anche la preparazione del combustibile per i reattori. Poi Trump al massimo può chiedere alla IAEA di impedire che l’Uranio sia arricchito a scopi bellici: questo si può fare.

A fronte di tutti questi strepiti, la soluzione è semplice: assoldare un sicario, che tanto è un impunito e può fare quel che vuole. E allora Israele “si è sentito minacciato” dal programma nucleare iraniano (minaccia inesistente, ma se quelli si “sentono minacciati” dai civili gazawi, vale tutto) ed ha sferrato un bell’attacco in grande stile.

Un attacco “a sorpresa” che tutti sapevano sarebbe arrivato. Lo sapevano gli USA, che ora dicono “io non c’entro” , lo sapeva la Giordania che ha “concesso” il sorvolo.

Tanto Israele può tutto: fare strage di innocenti, bombardare senza prove una nazione sovrana. Va bene tutto. Secondo me, alla fine, “hanno ragione” loro.

Immaginate di essere una banda di delinquenti che taglieggia e bullizza un quartiere. Nessuno interviene. Nulla di più facile che questi pensino di rapinare una banca in centro.

Io spero una cosa: che prima o poi Israele “si senta minacciato” dall’Italia. Magari vedrei sparire tutte quelle espressioni contrite e ipocrite dalle facce di tanti.

“Ha ragione” Israele. Deve attaccare anche la Turchia. Anche l’Italia, dove risiedono pericolosi “supporter di Hamas” che vogliono intralciare la strage a Gaza. È una minaccia, fossi in loro interverrei. Va bombardato il Parlamento.

NB – L’autore ovviamente fa alcune affermazioni per assurdo. I termini tecnici sono i seguenti: JPCOA – Joint Comprehensive Plan of Action. NPT – Trattato di Non Proliferazione Nucleare PA – Protocollo Aggiuntivo, che garantisce alla IAEA pieni poteri IAEA – Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

docente di Radiation Protection, Tecnologie Nucleari, Storia dell’energia, Centrali nucleari al Politecnico di Torino , più volte componente delle missioni Onu di verifica del rispetto dei trattati di non proliferazione nucleare, indicato nella cinquina finale dei candidati al Premio Nobel per a Fisica nel 2015.

14 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO