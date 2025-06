Missili iraniani sulle basi militari Usa in Medio Oriente. Il conflitto si allarga

Oggi pomeriggio intorno alle 18.40 l’Iran ha lanciato una serie di missili contro le basi militari statunitensi in Qatar e Iraq come risposta ai raid Usa avvenuti nella notte tra sabato e domenica.

Pochi minuti prima degli attacchi il Qatar, preavvisato dall’Iran, ha annunciato la chiusura temporanea dello spazio aereo. Almeno sei missili pare abbiano colpito la base americana di Al-Udeid nel quadro di una operazione militare definita come “Promessa per la vittoria”. La difesa aerea è stata attivata in diverse basi Usa nella regione.

Il Qatar ospita la base militare statunitense di Al-Udeid, che ospita circa 10.000 soldati e funge da quartier generale regionale del Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).

Il CENTCOM dirige le operazioni militari statunitensi in tutto il territorio che si estende dall’Egitto al Kazakistan. Almeno 10 missili sono stati lanciati verso il Qatar dall’Iran e almeno un missile è stato lanciato verso l’Iraq, secondo un rapporto di Axios.

Il Consiglio di sicurezza nazionale iraniano ha dichiarato che le sue operazioni militari sono “libere da qualsiasi minaccia o pericolo per il paese amico e fraterno del Qatar e il suo popolo”. Il Qatar ha chiesto l’immediata cessazione di tutte le azioni militari e un serio ritorno al tavolo dei negoziati e al dialogo. “Il Qatar si riserva il diritto di rispondere direttamente in proporzione alla forma e alla portata del flagrante attacco e in conformità con il diritto internazionale”, ha detto il ministero degli Esteri.

Il corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha dichiarato che è in corso un’operazione congiunta con l’esercito iraniano, denominata Bashar al-Fatah, in risposta all’aggressione militare statunitense. I missili hanno preso di mira il quartier generale dell’Aeronautica militare statunitense, definito da Teheran “la più grande risorsa strategica dell’esercito nella regione dell’Asia occidentale”.

Sono state segnalate esplosioni anche in Iraq e le sirene suonano anche nelle basi militari americane in Bahrain e Kuwait. La Reuters ha riferito che le autorità del Bahrein hanno dichiarato di aver temporaneamente chiuso il loro spazio aereo, tra i timori di una ritorsione iraniana per gli attacchi statunitensi.

Le notizie sono in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.

Fonti: Pagineesteri.it; Al Jazeera, Middle East Eye

