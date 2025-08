Stop the Silence! Non possiamo più star zitti

Accademici, prendete posizione! Adesso!

Gli Accademici di tutto il mondo devono riconoscere che quello che succede a Gaza è genocidio.

E in tempo di genocidio, non è eticamente accettabile restare in silenzio.

Non è più ammissibile alcuna scusa o alcuna ambiguità.

C’è un link per le firme degli Accademici e uno per le firme dei non-Accademici. Parte da una serie di articoli sulla più autorevole rivista scientifica medica del mondo, The Lancet!

Leggete il testo: è molto “professionale” e secondo me fa ancora più impressione.

Io ho firmato! Nonostante io appartenga al Politecnico di Torino, ho firmato.

Fatelo pure voi, per favore. Accademici e soprattutto non-Accademici, che contano di più, per lo sforzo maggiore che magari hanno fatto per informarsi.

Per comodità, ho fatto in modo che cliccando sul link qui sotto, il testo dell’Appello dovrebbe già comparire in italiano, invece che nell’originale inglese. I link per firmare in fondo.

Comunque, ecco qui di seguito il testo in italiano.

Iscriviti per sostenere la lettera sul genocidio a Gaza

15 luglio 2025

All’attenzione di:

Associazione europea per la salute pubblica (EUPHA), Associazione americana per la salute pubblica (APHA), Associazione medica mondiale (WMA), Associazione medica americana (AMA), Federazione europea delle associazioni di psicologi (EFPA), Associazione psicologica americana (APA), Società internazionale di psicologia politica (ISPP), Società europea di psicologia della salute (EHPS), Associazione internazionale di scienze politiche (IPSA), Associazione americana di scienze politiche (APSA), Associazione economica americana (AEA), Associazione economica europea (EEA), Associazione americana per il progresso della scienza (AAAS), Associazione internazionale delle università (IAU), Associazione antropologica americana (AAA), Associazione sociologica americana (ASA), Associazione sociologica europea (ESA), Società internazionale di criminologia (ISC), Società britannica di criminologia (BSC), Consorzio europeo per la ricerca politica (ECPR) e altre associazioni professionali e accademiche pertinenti

Stimati colleghi,

In qualità di accademici, studiosi e professionisti di varie discipline, tra cui sanità pubblica, medicina, storia, sociologia, criminologia, ricerca sul genocidio, economia, scienze politiche, relazioni internazionali e psicologia, insieme ad attivisti e membri della società civile globale, scriviamo per esprimere la nostra profonda preoccupazione per il genocidio in corso, la crisi della sanità pubblica e la distruzione sistemica a Gaza.

Siamo allarmati dall’incapacità della comunità internazionale di rispondere adeguatamente a questa emergenza umanitaria.

Notiamo con costernazione che alcune associazioni sono rimaste in silenzio o hanno rilasciato dichiarazioni che non rispettano la responsabilità morale e professionale di fronte alle prove schiaccianti e al diffuso riconoscimento del genocidio.

Riconosciamo che un piccolo numero di associazioni ha compiuto passi importanti approvando risoluzioni a sostegno del cessate il fuoco e della libertà accademica. Apprezziamo questi sforzi. Tuttavia, notiamo anche con preoccupazione che tali dichiarazioni hanno evitato l’uso del termine “genocidio” e che, a parte alcune eccezioni (ad esempio, l’International Sociological Association e la sezione per il Medio Oriente dell’American Anthropological Association), queste dichiarazioni non indicano chiaramente la responsabilità per le atrocità di massa, né richiedono una responsabilità giuridica internazionale.

La neutralità di fronte al genocidio è complicità. Invitiamo le associazioni a riconoscere e rispondere al collasso sanitario, psicologico, sociale, economico e strutturale in atto a Gaza.

Tra i fatti più devastanti ci sono:

1. Una crisi storica della mortalità e un crollo senza precedenti dell’aspettativa di vita negli ultimi tempi

Secondo uno studio di Lancet, Gaza ha subito la riduzione dell’aspettativa di vita più rapida mai registrata in un solo anno. L’aspettativa di vita media alla nascita è diminuita di circa 35 anni nel 2024, passando da 75,5 a soli 40,5 anni. Se confermato, questo dato non avrebbe precedenti storici recenti, nemmeno durante il genocidio ruandese del 1994 (Guillot et al., 2025; Our World in Data). Un altro studio di Lancet ha mostrato che la distribuzione della mortalità per età e genere a Gaza ha rivelato un’assenza di discriminazione nelle uccisioni per età e genere. Questo andamento è simile a quello osservato dal Gruppo inter-agenzia delle Nazioni Unite per la stima della mortalità infantile durante il genocidio ruandese del 1994 (Jamaluddine et al., 2025).

2. Massacri senza precedenti, amputazioni e traumi psicologici che hanno colpito i bambini negli ultimi tempi

A Gaza si sta verificando una catastrofe sanitaria pubblica senza precedenti. Come affermato in un articolo del BMJ, “Sebbene le vittime civili siano state significative in tutti i casi studiati, nessuno ha visto un numero di morti civili, in particolare tra i bambini, come a Gaza dallo scorso ottobre” (Bhutta et al., 2024). Secondo una dichiarazione pubblica delle Nazioni Unite, Gaza ha il più alto numero di bambini amputati pro capite al mondo (UNOCHA, 2024c). La situazione è anche devastante per la salute mentale. Ciò si riflette nel livello senza precedenti di traumi psicologici. Uno studio sui bambini che hanno vissuto il conflitto a Gaza ha rilevato che il 49% desiderava morire, il 96% credeva che la propria morte fosse imminente, il 79% aveva incubi e il 73% mostrava segni di aggressività (War Child, 2024).

3. Devastazione senza precedenti dei sistemi sanitari

Dall’8 ottobre, il sistema sanitario di Gaza è stato oggetto di attacchi sistematici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esercito israeliano ha effettuato 720 attacchi contro obiettivi sanitari nella Striscia di Gaza tra ottobre 2023 e maggio 2025. Tra questi, 125 strutture sanitarie, 34 ospedali e 186 ambulanze. (OMS, 2025; UNOCHA, 2025c).

4. Uccisione di massa di operatori sanitari, personale delle Nazioni Unite e giornalisti

Israele ha causato il più alto numero di morti tra operatori sanitari, personale delle Nazioni Unite e giornalisti in qualsiasi zona di conflitto nella storia recente. Nel 2024, Gaza ha registrato il più alto numero di morti tra il personale delle Nazioni Unite nella storia delle Nazioni Unite, con 126 membri uccisi. (ONU, 2025). Medici Senza Frontiere stima che oltre 1.400 operatori sanitari abbiano perso la vita. (Medici Senza Frontiere, 2025). Dall’ottobre 2023, almeno 232 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi a Gaza. Un rapporto ha documentato che “a Gaza sono stati uccisi più giornalisti che nella Guerra Civile Americana, nelle Guerre Mondiali, nella Guerra di Corea, nella Guerra del Vietnam, nelle guerre in Jugoslavia e nella guerra post-11 settembre in Afghanistan messe insieme”. (Watson School of International and Public Affairs, 2025).

5. Scholasticide e Universitycide

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che l’attacco israeliano ha “distrutto il sistema educativo di Gaza”. Questo è stato definito “scolasticidio”. Tra ottobre 2023 e febbraio 2025, circa il 71% (403 su 564) delle scuole di Gaza è stato colpito o danneggiato. Almeno 612 membri del personale scolastico sono stati uccisi e 2.769 sono rimasti feriti. Inoltre, più di 57 edifici universitari sono stati distrutti e oltre 190 membri del personale accademico universitario sono stati uccisi. (ONU, 2025).

6. L’uso della fame come arma

Israele ha ripetutamente e incessantemente utilizzato la fame come arma di guerra, come documentato in numerose fonti, tra cui un editoriale del British Medical Journal (Sah & Dawas, 2024) e un articolo su The Lancet (Ashour et al., 2024).

7. Distruzione diffusa delle infrastrutture

Circa l’81% di tutti gli edifici di Gaza è stato danneggiato (UNOSAT, 2025). Oltre 50 milioni di tonnellate di macerie, in gran parte contaminate da bombe inesplose, ricoprono ora il territorio. Gli esperti stimano che potrebbero volerci fino a 20 anni per rimuovere le macerie (UNOCHA, 2025b).

8. Reclusione senza accusa

La doverosa e urgente advocacy per il rilascio dei 50 ostaggi israeliani a Gaza deve andare di pari passo con il rilascio di tutti i palestinesi detenuti illegalmente nelle carceri israeliane. Sebbene i media mainstream occidentali li etichettino spesso come “prigionieri”, secondo un rapporto delle Nazioni Unite del luglio 2024, circa un terzo dei 9.500 palestinesi imprigionati in Israele sono detenuti senza accusa né processo (OHCHR, 2024).

9. Riconoscimento dell’occupazione e violazione sistematica del diritto internazionale

Una forza occupante responsabile di ripetute violazioni del diritto internazionale non ha alcun “diritto all’autodifesa” al di fuori dei propri confini. Come sottolineato in un documento presentato alla Corte Internazionale di Giustizia dal governo sudafricano, gli eventi accaduti dal 7 ottobre 2023 devono essere considerati nel “contesto più ampio della condotta di Israele nei confronti dei palestinesi durante i suoi 75 anni di “apartheid”, 56 anni di “occupazione” del territorio palestinese e 16 anni di “blocco” di Gaza” (CIG, 2024).

10. Riconoscimento del genocidio

Un lungo e prestigioso elenco di studiosi del genocidio ha affermato che a Gaza è in corso un genocidio: (Sondos, 2025; McDoom, 2024; Quigley, 2024; Moses, 2025; TWAILR, 2023; Goldberg, 2024; Prosingeri, 2024; Mordechai, 2024; Kartal, 2024; Sarfraz, 2024; Bartov, 2024; Faddoul et al. 2024).

Le più influenti organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e il Lemkin Institute for the Prevention of Genocide, nonché Medici Senza Frontiere, la University Network for Human Rights e i relatori speciali delle Nazioni Unite Francesca Albanese, Michael Fakhri e Tlaleng Mofokeng, hanno riconosciuto ufficialmente il genocidio a Gaza. (Lemkin Institute, 2025) (Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 2024) (Nazioni Unite, 2024) (OHCHR, 2025a) (Amnesty International, 2024) (Human Rights Watch, 2024) (Medici Senza Frontiere, 2024).

Data la catastrofe sanitaria, psicologica, sociale e umanitaria, esortiamo tutte le associazioni a:

· Riconoscere pubblicamente il genocidio

· Modificare le dichiarazioni ufficiali esistenti su Gaza per riflettere la piena portata, gravità e responsabilità della crisi

· Chiedere un intervento internazionale immediato, tra cui un cessate il fuoco

· Finanziare e promuovere la ricerca sulle conseguenze sanitarie, psicologiche, mediche, socio-politiche ed economiche del genocidio a Gaza

In tempi di atrocità, il silenzio professionale non è neutralità. È approvazione e abdicazione morale.

Vi esortiamo ad agire con coscienza, coraggio e chiarezza.

Questa petizione rimane aperta ad accademici, professionisti e cittadini.

Le Firme verranno aggiornate regolarmente e inviate a ciascuna associazione sopra elencata.

IMPORTANTE : se sei un ricercatore, un membro di una facoltà o uno studente affiliato a un istituto accademico, registra la tua affiliazione in questo modulo Google qui:

1. PAGINA GOOGLE PER LA RACCOLTA DI FIRME DA RICERCATORI, ACCADEMICI E PROFESSIONISTI

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdv805xY…/viewform

Abbiamo anche creato una pagina per raccogliere firme tra il pubblico:

2. PAGINA CHANGE.ORG PER RACCOGLIERE LE FIRME DI QUALSIASI CITTADINO

https://www.change.org/…/stop-the-silence-academic…

Grazie per essere al nostro fianco.

