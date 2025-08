Israele e la guerra della droga in Siria

Le tensioni nel sud della Siria sono aumentate quando, il 16 luglio 2025, aerei da guerra israeliani hanno bombardato il Ministero della Difesa a Damasco, le aree intorno al palazzo presidenziale e alcuni villaggi di As-Suwayda, uccidendo almeno duecentocinquanta siriani.

Le autorità transitorie siriane, guidate dall’ex capo di al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, hanno condannato gli attacchi, che Israele ha giustificato come necessari per fermare gli scontri tra le forze siriane, le improvvisate Quwwat al-Badu (o Forze Beduine) e il gruppo druso Harakat Rijal al-Karama (Uomini della Dignità).

Nel dicembre 2024, gli Uomini della Dignità, le Sheikh al-Karama Forces e la Liwa al-Jabal (Brigata della Montagna) si unirono nella zona di As-Suwayda per formare il gruppo Ghurfat ‘Amaliyyat al-Janub (Operazioni del Sud), con l’obiettivo di difendere la regione dalle incursioni israeliane e dal nuovo governo siriano.

Tuttavia, il gruppo si è diviso all’inizio di quest’anno, indebolendo la sua capacità di respingere l’avanzata israeliana oltre l’occupazione delle alture del Golan, controllate da Israele dal 1967. Da allora, Israele ha ampliato il suo controllo verso l’area di As-Suwayda ed è stato accusato dalle forze locali di interferire nelle dispute interne per giustificare ulteriori incursioni militari.

Dal 2012, l’autorità centrale dello Stato siriano si è indebolita in una fascia che va dal confine del Golan, passando per la città di Daraa, fino ai villaggi di As-Suwayda, lungo il confine meridionale con la Giordania. Le forze militari siriane erano ancora presenti, ma la loro legittimità era al minimo storico, portando alla nascita di numerosi gruppi armati.

Nel 2013, la comunità drusa, guidata da Sheikh Wahid al-Bal’ous, formò gli Uomini della Dignità, mentre un’alleanza di combattenti capeggiata da Murhij Hussein al-Jarmani (noto come Abu Ghaith) creò l’anno successivo la Brigata della Montagna.

Questi gruppi nacquero per difendere i drusi dagli attacchi di Jabhat al-Nusra (Fronte della Vittoria), affiliato ad al-Qaeda, che si stava spostando a sud dalle montagne del Qalamoun, apparentemente con l’aiuto dei servizi segreti e delle forze militari israeliane.

Con il declino dell’esercito siriano, gli Uomini della Dignità e la Brigata della Montagna assunsero un ruolo politico e militare sempre più importante, respingendo sia al-Qaeda che l’ISIS, oltre agli attacchi israeliani.

La rete del fentanyl nel sud della Siria

Già nel 2012, quando incontrai l’esercito siriano vicino alle montagne del Qalamoun, era chiaro che il loro morale oscillava tra estrema sicurezza e totale esaurimento a causa della natura logorante della guerra. Senza il supporto aereo di USA e Israele, i ribelli – in particolare al-Qaeda – non avrebbero potuto prevalere, e questo dava all’esercito siriano la convinzione di poterli respingere.

Tuttavia, ogni avanzata richiedeva bombardamenti massicci e violenza contro obiettivi civili, erodendo la superiorità morale dell’esercito e distruggendo l’economia siriana. Con un’economia al collasso e uno Stato in declino, il morale delle truppe crollò.

Dal 2013, tutte le fazioni nel conflitto mantennero alta la combattività non con la politica o l’ideologia, ma con l’uso massiccio di anfetamine, note in Siria come Captagon e Tramadol, o, come le chiamavano i combattenti, “le pillole bianche della morte”.

Nell’area di As-Suwayda, vicino al confine giordano, iniziarono le prime produzioni su larga scala di queste pillole. Ex militari si associarono a cartelli della droga internazionali. Circolavano voci sul ruolo del generale Wafiq Nasser nella creazione di una rete di produzione e distribuzione attraverso i villaggi di As-Suwayda. Nasser collaborò con Abu Yassin Ahmad Jaafar e Jamil al-Balaas per costruire un sistema di fattorie tra Busra al-Sham e al-Qurayya, a circa venti chilometri dalla Giordania.

Insieme a Marei al-Ramthan e Raji Falhout, sfruttarono il crollo dello Stato siriano, corrompendo funzionari giordani e libanesi, e dominando il traffico di anfetamine in tutta la regione, compreso Israele, dove venivano usate a scopo ricreativo.

Le tensioni tra le milizie di autodifesa (soprattutto gli Uomini della Dignità) e i trafficanti di droga aumentarono quando i primi cercarono di impedire la vendita di anfetamine alla popolazione locale. Nel 2015, un’autobomba a As-Suwayda uccise Wahid al-Bal’ous, leader degli Uomini della Dignità. Si sospettò del governo siriano e di al-Qaeda (dopo l’arresto di un uomo di nome Wafi Abu Trabi), ma era chiaro che al-Bal’ous fosse una vittima della guerra della droga.

Tre anni dopo, gli Uomini della Dignità catturarono Abu Yassin Ahmad Jaafar, che in una confessione filmata ammise il suo ruolo nell’omicidio e di essere uno dei principali narcotrafficanti della zona. Jaafar fu poi giustiziato.

Nella confessione, Jaafar rivelò che Marei al-Ramthan aveva reclutato giovani beduini per il contrabbando di droga in Giordania. Al-Ramthan, un ex pastore entrato nel narcotraffico nel 2006, divenne il più grande trasportatore di droga del Levante. Nonostante le condanne dei tribunali giordani, non fu mai arrestato.

La guerra della droga

Con il crollo dello Stato siriano, le autorità locali divennero padrone del traffico di droga. Nel 2018, il maggiore generale Kifah al-Mulhim sostituì Nasser. Inizialmente, si sperò in una repressione delle reti narcotiche, ma gli eventi successivi delusero: nel 2021, lo Stato arrestò Raji Falhout, ma lo rilasciò poche ore dopo.

Nel luglio 2022, funzionari statali e gli Uomini della Dignità scoprirono un laboratorio di Captagon nella sua fattoria. A dicembre, al-Ramthan fu arrestato e poi rilasciato. Lo stesso anno, l’esercito siriano e la Brigata della Montagna sconfissero i gruppi armati di Falhout vicino al confine giordano.

Da gennaio a marzo 2024, l’aeronautica giordana bombardò diverse fattorie di Captagon nella campagna di As-Suwayda, uccidendo civili e spingendo gli Uomini della Dignità a chiedere la fine dei raid. L’esercito siriano rimase in silenzio.

Al-Mulhim era probabilmente coinvolto nella rete del narcotraffico o non aveva il potere per ripulire la regione. Alla fine del governo Assad, fu trasferito a Baghdad come direttore dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale siriano. Gli USA lo avevano sanzionato per il suo ruolo nel regime, ma dopo la caduta di Assad, le sanzioni furono revocate.

La fine del governo Assad nel dicembre 2024 fu causata da diversi fattori: la guerra israeliana in Libano (che indebolì Hezbollah), i bombardamenti sulle postazioni siriane e un’offensiva lampo delle ex forze di al-Qaeda da Idlib a Damasco. Israele, approfittando del caos, si espanse oltre il Golan occupato verso As-Suwayda, sostenendo di voler proteggere la minoranza drusa. Ma era solo un pretesto.

Nel luglio 2025, Israele colpì obiettivi governativi a Damasco, ma non le fattorie di droga, sostenendo ancora una volta di voler difendere i drusi. Tuttavia, leader drusi come Sheikh Sami Abi al-Muna respinsero questa protezione, sottolineando che il genocidio israeliano contro i palestinesi smascherava la loro ipocrisia. In realtà, gli attacchi miravano a esercitare pressioni su Ahmed al-Sharaa, presidente transitorio della Siria (già sanzionato dagli USA, ma riabilitato il 30 giugno 2025).

Al-Sharaa non ha ancora soddisfatto le richieste israeliane, come il riconoscimento ufficiale di Israele. Ha espulso leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e di Hamas e arrestato esponenti della Jihad Islamica, ma non basta. Israele continuerà a usare ogni scusa per piegare la Siria.

Non sono né la droga né i drusi a preoccupare Israele, ma il fatto che al-Sharaa non abbia rinnegato la storia filo-palestinese della Siria ai piedi del regime israeliano.

* da Globetrotter

2 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO