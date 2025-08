A Cuba consegnati i primi veicoli russi Uaz assemblati nell’isola

I veicoli russi fanno parte del parco automobilistico di Cuba da oltre 60 anni, quindi la recente consegna del primo lotto di veicoli fuoristrada UAZ Patriot, assemblati in uno stabilimento sull’isola caraibica, ha generato grandi aspettative nel paese, colpito da decenni di blocco statunitense.

Óscar Julián Villar Barroso, dottore in scienze storiche, ha detto a Sputnik che questo ha un impatto molto positivo sul settore automobilistico cubano e sull’economia. “Questi sono veicoli nuovi, con una tecnologia più avanzata e, ovviamente, serviranno a sostituire il parco auto d’epoca che esiste sull’isola”.

A tale riguardo l’accademico ha affermato a Sputnik che “il miglioramento tecnico è innegabile”, inoltre, rianimerà la costruzione automobilistica nella più grande delle Antille, genererà posti di lavoro e le aziende del paese potranno assimilare questi nuovi progressi e conoscenze: “Tutto questo è profitto”.

L’assemblaggio dei veicoli è iniziato a L’Avana in aprile. Secondo quanto riferito, il volume di produzione previsto dei marchi russi, una volta che l’azienda raggiungerà la sua capacità di produzione, raggiungerà i 500 veicoli all’anno; i primi ad entrare nella linea di assemblaggio sono stati i modelli UAZ Patriot e UAZ Pickup, adattati alle condizioni meteorologiche e stradali della regione.

Da diversi anni, il paese sta vivendo una crisi di carburante che colpisce i trasporti, l’agricoltura, il settore energetico e altre sfere economiche, tuttavia, lo specialista Villar Barroso ha considerato che queste nuove auto russe “sono più efficienti, consumano meno e poiché i loro motori sono in ottime condizioni, non producono grandi emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera”.

L’accademico ha aggiunto che le prospettive delle autorità cubane sono quelle di acquisire, oltre alle auto, altri mezzi di trasporto russi, tra cui navi marittime, locomotive, camion e aerei. “L’isola non può acquistare aerei sul mercato mondiale perché, avendo più del 10% di componenti statunitensi, le leggi associate al blocco lo vietano”, ha chiarito.

“Con questi accordi possiamo beneficiare molto e, persino, costituire la porta d’ingresso dei Caraibi e dell’America Latina per l’espansione di questi servizi. I veicoli sovietici e russi sono molto robusti e sono stati mantenuti nel tempo. Questo progetto consentirà a più auto del paese eurasiatico di passare per le strade cubane”, ha sottolineato.

L’analista ha aggiunto che nella più grande delle Antille rimangono ancora molti professionisti laureati nell’ex Unione Sovietica nel settore meccanico, automobilistico, ferroviario e aeronautico che comprendono molto bene le tecnologie provenienti da quella nazione, insieme al notevole aumento negli ultimi anni della collaborazione accademica nell’istruzione superiore.

Pertanto, questi accordi attuali “sarebbero una sorta di aggiornamento e miglioramento; i mezzi di trasporto sovietici erano cruciali in tutti i rami dell’economia e della vita quotidiana, negli anni ’80, ad esempio, la gamma era molto ampia, li vedevi ovunque: auto della polizia, ambulanze, taxi, camion, autobus o auto private”.

Fino all’inizio degli anni ’60, le più grandi flotte di auto dell’isola provenivano dal mercato statunitense e, in misura minore, da quello europeo. Tuttavia, dopo l’imposizione del blocco, questi marchi hanno smesso di entrare nel paese per via commerciale, il che ha lasciato il posto all’acquisizione di veicoli provenienti dall’estinto Campo Socialista.

I dati del Ministero dei Trasporti di Cuba evidenziano che, come risultato di questa collaborazione, 100.000 unità del marchio Lada sono entrate nel paese – dall’inizio degli anni ’70 fino agli anni ’90 -, la cui destinazione fondamentale era l’attenzione dei servizi pubblici di trasporto della popolazione, così come la vendita alla cittadinanza attraverso, ad esempio, incentivi ai lavoratori.

Da parte sua, Yosmany Fernández Pacheco, professore dell’Istituto Superiore di Relazioni Internazionali “Raúl Roa García” (ISRI), ha indicato a Sputnik che, soprattutto, durante gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, la nazione delle Antille ha rivitalizzato la sua industria automobilistica attraverso accordi di assemblaggio come quelli attuali.

Anche se la destinazione dei veicoli UAZ non è ancora pubblica, l’accademico ha ritenuto che, a causa della loro resistenza, questi modelli 4×4 possono essere utilizzati per il turismo naturalistico o l’agricoltura e ha suggerito che, parallelamente, questi trattati dovrebbero essere accompagnati da altri associati a una maggiore fornitura di carburante.

Ha anche valutato il trasferimento tecnologico che porterà l’alleanza bilaterale: “Questa rivitalizzazione della linea di assemblaggio e delle produzioni di pezzi non deve rimanere in un impianto, può crescere, non solo per queste auto e marchi, ma estendersi a veicoli più grandi destinati al trasporto pubblico, dove si avrebbe un impatto diretto sulla qualità della vita”.

Fernández Pacheco ha citato inoltre il caso dei furgoni russi di marca GAZelle – i primi 450 sono stati consegnati dal paese eurasiatico nel 2019 -, il cui accordo prevedeva l’acquisto di pezzi di ricambio, anche se la manutenzione era a carico degli specialisti cubani.

“Questi minibus, distribuiti in diverse linee interne dell’Avana, hanno in qualche modo risolto il trasporto pubblico. Se questo viene fatto anche in altre provincie, potrebbe beneficiare le industrie locali e garantire nuove fonti di occupazione”, ha affermato.

Il processo di assemblaggio di UAZ all’Avana fa parte degli accordi presi durante la riunione del Comitato aziendale Cuba-Russia, che si è svolta nella capitale dell’isola nel maggio 2023. (Sputnik)

