Migliaia di autori si impegnano a boicottare le istituzioni culturali israeliane

Più di 4.000 scrittori, editori e professionisti della letteratura, tra cui autori di spicco, Arundhati Roy, Sally Rooney e Naomi Klein, hanno firmato un impegno a boicottare “le istituzioni culturali israeliane che sono complici o sono rimaste osservatrici silenziose della schiacciante oppressione dei palestinesi”.

Annunciata lunedì dal Palestine Festival of Literature (PalFest), la dichiarazione equivale al “più grande boicottaggio culturale delle istituzioni israeliane nella storia”.

“Noi, come scrittori, editori, lavoratori di festival letterari e altri lavoratori del libro, pubblichiamo questa lettera mentre affrontiamo la più profonda crisi morale, politica e culturale del 21° secolo. La schiacciante ingiustizia affrontata dai palestinesi non può essere negata”, afferma l’impegno preso dagli scrittori e autori.

“La cultura ha svolto un ruolo fondamentale nella normalizzazione di queste ingiustizie. Le istituzioni culturali israeliane, che spesso lavorano direttamente con lo Stato, sono state cruciali nell’offuscare, mascherare e truccare l’espropriazione e l’oppressione di milioni di palestinesi per decenni”, aggiunge la lettera.

“Abbiamo un ruolo da svolgere. Non possiamo in buona coscienza impegnarci con le istituzioni israeliane senza interrogarci sul loro rapporto con l’apartheid e lo sfollamento”, continua il documento.

La lettera sottolinea che questa era la posizione “assunta da innumerevoli autori contro il Sudafrica; è stato il loro contributo alla lotta contro l’apartheid”.

I firmatari si impegnano a “non lavorare con le istituzioni culturali israeliane che sono complici o sono rimaste in silenzio osservatrici della schiacciante oppressione dei palestinesi”.

Si rifiutano di cooperare con le istituzioni israeliane, tra cui editori, festival, agenzie letterarie e pubblicazioni che sono “complici della violazione dei diritti dei palestinesi, anche attraverso politiche e pratiche discriminatorie o mascherando e giustificando l’occupazione, l’apartheid o il genocidio di Israele, o che non hanno mai riconosciuto pubblicamente i diritti inalienabili del popolo palestinese come sancito dal diritto internazionale”. “Lavorare con queste istituzioni significa danneggiare i palestinesi”, afferma la lettera.

I firmatari “invitano i nostri colleghi scrittori, traduttori, illustratori e lavoratori del libro a unirsi a noi in questo impegno” e chiedono anche “ai nostri editori, redattori e agenti di unirsi a noi nel prendere posizione, nel riconoscere il nostro coinvolgimento, la nostra responsabilità morale e di smettere di impegnarci con lo Stato israeliano e con le istituzioni israeliane complici”.

PalFest ha detto che gli autori hanno aderito a una campagna lanciata oltre vent’anni fa dalla maggioranza assoluta della società civile palestinese, tra cui sindacati di scrittori, sindacati, accademici e intellettuali, che hanno chiesto a coloro che lavorano nelle industrie culturali di rifiutare di lavorare con istituzioni accademiche e culturali israeliane che sono complici delle violazioni dei diritti umani di Israele contro il popolo palestinese e sostengono l’apartheid e il genocidio.

Tra i firmatari della campagna ci sono i vincitori del Premio Nobel, del Booker Prize, del Premio Pulitzer e del National Book Award.

“Questo è un rifiuto collettivo di sostenere le istituzioni che sono conformi al genocidio o che ne traggono beneficio. Questo è un appello a tutti gli autori e ai lavoratori dell’industria libraria di tutto il mondo a rifiutare il silenzio”, ha dichiarato Maaza Mengiste, la scrittrice etiope-americana selezionata per il Booker Prize 2020. “Stiamo spingendo contro i sistemi di oppressione. Chiediamo a tutte le persone interessate nell’industria del libro di unirsi a noi”, ha aggiunto Mengiste.

L’autore vincitore del premio Pulitzer, Viet Thanh Nguyen, ha dichiarato: “Il peso dell’Occidente – cioè il cuore ancora pulsante dell’impero coloniale e globale – è con Israele. Per chiunque di noi si opponga a questa ingiustizia, dovremmo capire che il silenzio non è innocente”.

La campagna è sostenuta da gruppi come Books Against Genocide (BAG), una campagna per fare pressione sui cinque grandi editori statunitensi affinché pongano fine ai loro rapporti con l’entità sionista, così come Fossil Free Books, che chiede il disinvestimento in tutta l’industria libraria dai combustibili fossili e dal genocidio, dall’occupazione e dall’apartheid israeliani.

2 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO