Pireo. Attesa e rifiutata una nave da crociera con soldati israeliani

Giovedì 14 agosto mobilitazione al porto del Pireo contro l’attracco della nave da crociera che trasporta soldati israeliani. Non è gradito! Rimandalo indietro!

La Grecia non diventerà un luogo di riposo per i criminali di guerra!

BASTA coinvolgimento e sostegno al genocidio del popolo palestinese.

La nave da crociera sta arrivando dallo stato omicida di Israele, trasportando, tra presunti turisti, soldati israeliani, tra cui il malvivente che ha attaccato un operaio e causato danni ad Agios Nikolaos, Creta.

Si tenterà di attraccare giovedì 14 agosto presso lo storico porto del Pireo, il porto dove i portuali bloccavano le navi che trasportavano attrezzature militari allo stato assassino.

I lavoratori e tutti i sindacati devono esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese attraverso azioni militanti. Il numero dei decessi ha superato i 60.000, per lo più bambini. Continua a salire il numero di bambini e civili morti di fame.

Gli ultimi sviluppi, tra cui le dichiarazioni di Netanyahu sulla completa occupazione di Gaza, rivelano la fallacia del cosiddetto “diritto all’autodifesa” di Israele, una narrazione che il governo greco e altri partiti allineati della NATO e dell’UE, si sono affrettati a sostenere.

Il governo greco ha la pesante responsabilità di sostenere lo stato omicida. Insieme all’ambasciata israeliana, attraverso l’arrivo di questa nave da crociera, si sta tentando di insabbiare i crimini dello stato israeliano e di reprimere ogni forma di solidarietà con il palestinese etichettandolo come “antisemitismo.”

Questa nave da crociera proveniente dallo stato omicida di Israele deve affrontare la stessa sorte delle navi che trasportavano attrezzature militari e non hanno mai avuto il permesso di attraccare al porto!

Azioni di solidarietà sono organizzate in tutto il Paese da sindacati, organizzazioni e popolo, con l’obiettivo di esprimere sostegno in ogni modo possibile ai palestinesi che lottano contro l’occupazione e ai piani imperialisti nella loro regione. Il popolo greco e altri in tutta Europa e nel mondo chiedono la fine dei crimini commessi.

Chiediamo:

Nessuna cooperazione economica, politica o militare con o sostegno allo stato assassino di Israele

Libertà per la Palestina

Fine immediata dell’inaccettabile campagna volta all’occupazione della Striscia di Gaza

Riconoscimento dello stato palestinese sulla base dei confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale, in conformità con le risoluzioni dell’ONU

Fonte: https://pamehellas.gr/on-august-14-mobilization-at-the…

13 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO