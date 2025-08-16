La maledetta condizione dei palestinesi nelle prigioni israeliane

È stato sconvolgente leggere della morte di Ahmad Saeed Tazazaa (20 anni) il 3 agosto 2025 nella prigione israeliana di Megiddo. Solo pochi mesi prima, erano emerse notizie su un altro prigioniero palestinese ucciso nello stesso carcere, Walid Khaled Abdullah Ahmad (16 anni), il 24 marzo.

Entrambi giovani, anzi, ragazzi, erano stati prelevati dalla Cisgiordania: Ahmad da Jenin, Walid da Silwad. Inizialmente, Israele aveva taciuto sulla morte di Walid, salvo poi acconsentire a un’autopsia.

Il rapporto è straziante. L’esame post-mortem di Walid ha rivelato che soffriva di un estremo deperimento muscolare e adiposo, accumuli d’aria nel torace e nell’addome (“probabilmente causati da traumi contundenti”) ed evidenza di edema e congestione nell’intestino crasso (“compatibili con lesioni traumatiche”). L’autopsia ha confermato che è morto per denutrizione e percosse da parte delle guardie carcerarie israeliane.

Khaled Ahmed, il padre di Walid, ha ricordato che suo figlio non era solo uno studente brillante, ma anche il miglior marcatore della squadra di calcio locale. “Walid si stava preparando a entrare nella nazionale palestrese”, ha detto Khaled. Walid è stato ucciso tre giorni prima di Suleiman al-Obeid, soprannominato il “Pelé palestinese”, colpito a morte dai soldati israeliani mentre faceva la fila per prendere cibo per la sua famiglia a Gaza. In pochi giorni, il calcio ha perso due delle sue stelle più luminose per mano del genocidio israeliano.

Oggi, 10.800 detenuti politici palestinesi marciscono nelle carceri israeliane. Dal 1967, 320 prigionieri politici sono morti in custodia. Il 12 agosto 2025, la Società dei Prigionieri Palestinesi ha pubblicato un rapporto sulle condizioni dei detenuti nelle prigioni israeliane. È un documento straziante, che descrive condizioni disumane.

La Società denuncia che l’amministrazione carceraria israeliana, “in modo sistematico e pianificato”, “priva i prigionieri della loro umanità”, portandoli a “un esaurimento fisico e psicologico che può sfociare nel loro martirio”. Le tre parole usate per descrivere la situazione sono: tortura, fame e crudeltà. Dall’ottobre 2023, 76 prigionieri palestinesi sono morti in custodia.

Scosse Elettriche

Oltre 2.000 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane ai punti di distribuzione del cibo. Con questi numeri, è difficile comprendere appieno ciò che accade ai palestinesi nelle prigioni israeliane. Eppure, questa brutalità va inserita in un contesto più ampio: lo smantellamento degli Accordi di Oslo da parte di Israele.

Israele sta conducendo una pulizia etnica a Gaza attraverso bombardamenti genocidari, radendo al suolo villaggi palestinesi in Cisgiordania, insediandovi coloni israeliani e occupando militarmente Gerusalemme.

I bombardamenti su Gaza continuano, mentre in Cisgiordania e Gerusalemme gli israeliani arrestano i leader della resistenza e li torturano nelle prigioni. Bombardamenti e arresti fanno quindi parte di un unico disegno: l’annullamento degli Accordi di Oslo.

La Commissione Palestinese per gli Affari dei Detenuti ha pubblicato un racconto agghiacciante sulle torture subite dai prigionieri nel carcere di Gilboa, nel nord di Israele. Le guardie irrompono nelle celle per perquisizioni, immobilizzano i detenuti, li portano nel cortile e li picchiano, insultano e sottopongono a scosse elettriche. Poi li trascinano sotto le docce, li inzuppano d’acqua e li torturano di nuovo.

Un avvocato della Commissione racconta: “Le scosse vengono inflitte con pistole elettriche speciali, usate anche come armi per colpire alla testa. Essendo di metallo solido, provocano ferite profonde, lasciando molti detenuti sanguinanti mentre le guardie li deridono. Il livello di tortura è così grave che molti perdono conoscenza”.

L’obiettivo di questa violenza non è solo farli svenire, ma spezzare la loro identità e privarli della sanità mentale. Raed Abu al-Hummus, capo della Commissione, ha dichiarato: “Lo scopo è chiaro: logorarli emotivamente, spingerli al collasso psicologico. Non è un caso isolato. Fa parte di una politica carceraria sempre più brutale”.

Se i leader politici palestinesi vengono annientati psicologicamente, anche la resistenza ne risentirà. Le scosse elettriche, quindi, sono crudeli quanto le bombe lanciate sui civili affamati a Gaza: entrambi gli strumenti servono a Israele per schiacciare ogni resistenza all’occupazione.

Il Carcere di Megiddo e il “Politicidio”

Megiddo, una delle peggiori prigioni israeliane, ha sezioni di isolamento per leader politici palestinesi come Marwan Barghouti e Ahmad Sa’adat.

Marwan Barghouti (nato nel 1959), importante esponente di Fatah , arrestato durante la Seconda Intifada , è in carcere da 23 anni e 4 mesi . L’ Unione Interparlamentare ha stabilito che il suo trattamento all’arresto “ha reso impossibile un processo equo” e che non dovrebbe essere detenuto. Negli ultimi anni, è stato picchiato nella cella fino alla rottura delle costole . Il tentativo di spezzare il suo spirito continua senza sosta.

Ahmad Sa’adat (nato nel 1953), segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) , è detenuto da 23 anni e 3 mesi . Inizialmente arrestato dall’ Autorità Palestinese , fu poi sequestrato illegalmente da Israele e trasferito a Megiddo.

L’obiettivo di tenere questi leader in carcere per decenni è impedire la rinascita di una leadership palestinese unita. È ciò che il teorico politico israeliano Baruch Kimmerling chiama “politicidio”—la morte della politica. Israele non sta solo uccidendo palestinesi per rubare la terra, ma sta uccidendo la possibilità stessa di una politica palestinese.

La Resistenza delle Organizzazioni per i Diritti Umani

Gruppi come la Società dei Prigionieri Palestinesi, Addameer (Associazione per il Sostegno ai Prigionieri e i Diritti Umani) e Al-Haq (Difesa dei Diritti Umani) hanno continuato a lottare per non far dimenticare i prigionieri.

Nell’ottobre 2021, Israele ha messo al bando sei organizzazioni palestinesi, tra cui Addameer e Al-Haq, accusandole di legami con l’FPLP. A novembre 2021, il comandante militare israeliano della Cisgiordania le ha dichiarate “associazioni illegali”.

Questo porta il politicidio a un livello superiore: non solo i gruppi politici (come l’FPLP) sono etichettati come terroristi, ma anche chi difende i prigionieri viene criminalizzato.

Ahmad Saeed Tazazaa: Una Vita Rubata

Ahmad Saeed Tazazaa meritava una vita lunga e piena. Nell’settembre 2024, è stato arrestato a Qabatiya, nella Cisgiordania settentrionale.

I soldati israeliani hanno fatto irruzione nella sua città, gettando palestinesi dal terzo piano di un edificio. Ahmad è stato catturato, portato a Megiddo, torturato e ucciso. Il trattamento in carcere è stato ancora più brutale del lancio dal terzo piano.

* da Globetrotter

