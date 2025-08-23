Il piano di insediamento E1 condannerà la Palestina. Deve essere fermato

La decisione del governo Netanyahu di andare avanti con il progetto E1, che mira a collegare gli insediamenti nel blocco di Maale Adumim nella Cisgiordania occupata con Gerusalemme Est, è un assassinio mirato della pace. È il proiettile di un cecchino al cuore della convivenza futura.

Si tratta di una risposta criminale alla crescente lista di nazioni che hanno deciso di riconoscere lo Stato di Palestina. Nella mente del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dei suoi alleati, lo sviluppo dell’E1 infliggerà un colpo mortale all’idea di uno stato palestinese.

E1 è una delle poche aree della periferia orientale di Gerusalemme che non è coperta dagli insediamenti ebraici. È sede di un imponente quartier generale della polizia israeliana, insieme ad alcune umili comunità beduine. Il suo sviluppo creerebbe un cuneo nel cuore della Cisgiordania occupata, separando il nord dal sud, chiudendo al contempo l’ultima via relativamente aperta per i palestinesi per accedere ai luoghi santi di Gerusalemme Est, alle entrate del turismo, agli ospedali e ai sistemi di trasporto.

Il diritto internazionale, che riconosce la Linea Verde del 1967 come confine intorno al territorio palestinese, sarebbe ignorato da Israele, come sempre.

L’ultima fase del piano per la Grande Gerusalemme viene così messa in atto: un cuneo che giudaizzerà la terra da Tel Aviv alla Giordania, mentre i coloni nella Città Vecchia di Gerusalemme aumentano la loro presenza, con l’obiettivo di negare l’autodeterminazione palestinese.

“Casa per casa” è sempre stata la strategia del movimento dei coloni di destra; oggi, l’accaparramento delle terre e demolizioni di case palestinesi procedono a ritmi mai visti prima.

Con un’amministrazione statunitense silenziosa o complice – Mike Huckabee, l’ambasciatore sionista cristiano in Israele, sostiene che lo sviluppo dell’E1 non è una violazione del diritto internazionale – il governo israeliano sta puntando il dito contro la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), che nel luglio 2024 ha stabilito che Israele deve cessare la sua occupazione.

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ha osservato: “La Corte ritiene che le violazioni da parte di Israele del divieto di acquisizione di territori con la forza e del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione abbiano un impatto diretto sulla legalità della continua presenza di Israele, come potenza occupante, nei Territori Palestinesi Occupati.

“L’abuso prolungato da parte di Israele della sua posizione di potenza occupante, attraverso l’annessione e l’affermazione di un controllo permanente sui Territori Palestinesi Occupati e la continua frustrazione del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, viola i principi fondamentali del diritto internazionale e rende illegale la presenza di Israele nei Territori Palestinesi Occupati”.

Di fronte alla palese sfida di Israele, e per porre fine al barbaro assalto contro uomini, donne e bambini palestinesi a Gaza, la comunità internazionale deve ora – finalmente – prendere provvedimenti per garantire il rispetto del diritto internazionale.

Israele deve essere messo sotto pressione affinché rispetti i suoi obblighi ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, al fine di porre fine all’impunità che sta distruggendo non solo la vita dei palestinesi di Gaza, ma anche il futuro di entrambi i popoli.

In passato, la pressione internazionale è riuscita a ritardare i piani per popolare l’E1 con insediamenti ebraici illegali. Ma gli embarghi minori e le sanzioni minime a cui stiamo assistendo oggi non sono sufficienti a intaccare l’impunità israeliana. Al contrario, gli attivisti pro-Palestina vengono arrestati e attaccati, sia qui in Israele che all’estero.

Gerusalemme è il gioiello della corona per le forze messianiche che guidano l’agenda in Israele. Molti, in particolare i cristiani sionisti sostenitori dell’estrema destra israeliana, cercano il “rapimento” e la “fine dei giorni”. Non sono interessati alla pace. Sfidano gli antichi valori ebraici incentrati sul Salmo 34:14: “Cercate la pace e perseguitela”.

Così, con gli occhi del mondo giustamente puntati su Gaza, lo scenario apocalittico formulato dai ministri israeliani ultra-nazionalisti, come Smotrich e Ben Gvir, richiede una guerra eterna – insieme a inevitabili cicli di vendetta, paura, odio e dolore, riducendo la Palestina a una serie di bantustan pesantemente securitizzati.

L’insediamento di E1 significa anche lo sfollamento forzato nelle baraccopoli per migliaia di beduini nella periferia di Gerusalemme. Molti furono espulsi nel 1948 dal deserto del Naqab. Stanno già soffrendo a causa della violenza armata dei coloni e del controllo militare, che ha interrotto le loro tradizioni di sussistenza pastorale semi-nomade.

L’ex presidente palestinese Yasser Arafat una volta si riferì a queste comunità beduine come ai “guardiani di Gerusalemme”. La loro conoscenza della vita e della cultura del deserto è uno strumento essenziale, in particolare mentre il mondo è alle prese con temperature sempre più elevate, tra cui la minaccia di estati a 50° entro pochi decenni in Israele, che rendono la vita quasi insopportabile per molti.

Negare alle comunità beduine la libertà di vivere modestamente nel deserto è una decisione che perseguiterà noi e i nostri figli, soprattutto quando non ci saranno più insegnanti con la conoscenza di come sopravvivere agli estremi. Dobbiamo amare lo stile di vita beduino, non eliminarlo.

È tempo di gridare mayday. La barca sta affondando. Il Terzo tempio, che è l’Israele moderno, viene distrutto dai ciechi uomini di guerra, spinti dall’arroganza e pieni di potere. Riducono Gaza in polvere e cenere umana, mentre bramano Gerusalemme e chiudono i loro cuori. Chi fermerà questa follia?

*da Middle East Eye

