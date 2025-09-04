Ucraina. Territori in cambio di pace. Lo scambio possibile

Lo storico statunitense Graham Allison, autore dell’imperdibile “Destinati alla guerra” (Fazi Editore), insieme al suo gruppo di lavoro dell’università di Harvard, ha provato a mappare i territori persi dall’Ucraina nella guerra con la Russia. La conclusione a cui è arrivato il gruppo di Harvard è che la perdita temporanea di territorio non sarebbe un prezzo inaccettabile in cambio della pace.

Riproduciamo l’articolo di Graham Allison pubblicato dalla rivista statunitense National Interest.

*****

Mappare la fase finale della guerra Russia-Ucraina

di Graham Allison

Per aiutare a visualizzare le opzioni delineate nelle varie proposte di pace, il team di Harvard Russia Matters ha prodotto una seconda mappa che sovrappone il territorio ucraino attualmente controllato dalla Russia a una mappa del New England. Quei 44.000 miglia quadrate di Ucraina equivalgono essenzialmente all’area combinata degli stati settentrionali del New England: Maine, Vermont e New Hampshire.

Nel considerare i futuri alternativi per l’Ucraina, è utile iniziare riconoscendo che, territorialmente, si tratta di un paese di grandi dimensioni. Quando l’Unione Sovietica collassò nel 1991, l’Ucraina emerse insieme ad altri 14 nuovi stati indipendenti. I suoi confini comprendevano 233.000 miglia quadrate, equivalenti all’intero New England (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut), più New York, Pennsylvania, Virginia e Maryland.

Nel 2014, Putin ha annesso la Crimea, insieme a parti di altre due province, Donetsk e Luhansk, circa 17.000 miglia quadrate di territorio. Nel febbraio 2022, gli eserciti di Putin hanno lanciato un’invasione su vasta scala con l’obiettivo di conquistare il resto del paese. Negli ultimi tre anni e mezzo, le sue truppe sono riuscite a prendere il controllo della maggior parte di due province adiacenti (Luhansk e Donetsk) e di circa due terzi di altre due province (Zaporizhzhia e Kherson), che forniscono un ponte terrestre dalla Russia alla Crimea e alla principale base navale russa di Sebastopoli.

In quanto persona che ha iniziato la sua vita professionale nell’immobiliare nel Queens e a Manhattan, il Presidente Trump si è presentato all’incontro con Zelensky e i leader europei preparato a parlare di “scambi di territori” come parte di un potenziale “accordo di pace”. La sua mappa mostra in rosso, in modo prominente, la percentuale di ciascuna provincia attualmente controllata dalle truppe russe.

La Mappa 3 illustra cosa significherebbe per Zelensky accettare la richiesta di Putin di cedere il restante quarto di Donetsk che le truppe russe non sono ancora riuscite a conquistare. Su una mappa degli Stati Uniti, questo equivarrebbe allo stato del Delaware.

Mentre Putin continua a chiedere che l’Ucraina riconosca formalmente l’annessione russa del territorio occupato, Zelensky e i suoi colleghi hanno insistito sul fatto che, anche se costretti ad accettare il controllo attuale di quei territori da parte russa, non rinunceranno mai alla loro pretesa di recuperare ogni centimetro delle loro terre riconosciute a livello internazionale. Ricordano alla comunità internazionale che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania fu divisa, con la Germania Est che rimase sotto l’occupazione sovietica, e che quando la Guerra di Corea terminò con un armistizio nel 1953, il regime di Kim rimase in possesso della Corea del Nord.

Tuttavia, né la Germania Ovest né la Corea del Sud rinunciarono alle loro aspirazioni e pretese di recuperare le terre occupate. D’altro canto, i russi ci ricordano che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Unione Sovietica aveva acquisito circa il 10% del territorio finlandese pre-bellico in seguito alla Guerra Russo-Finnica. Per un decennio dopo la guerra, i finlandesi discussero la riunificazione. Tuttavia, alla fine rinunciarono a queste pretese e si concentrarono invece sul diventare il miracolo moderno che sono oggi.

Se la sanguinosa guerra in Ucraina giungerà a una fine nel prossimo futuro resta da vedere. Ma se ciò accadrà, due fatti brutali sono quasi certi.

Primo, la Russia continuerà a occupare circa il 20% della terra che precedentemente apparteneva all’Ucraina; secondo, l’Ucraina non rinuncerà alla sua pretesa di recuperare la sua terra.

La questione che questo esercizio cartografico mette a fuoco è: quanto dovrebbero importare agli ucraini le differenze tra le opzioni fattibili che affrontano oggi? Se partiamo dal fatto che recuperare l’equivalente del New England settentrionale ora non è un’opzione realistica, la questione operativa è quanto dovrebbero preoccuparsi dell’ulteriore perdita del Delaware?

Se la Russia fosse disposta a ritirarsi, in cambio, dai 400 miglia quadrate di territorio che attualmente controlla a Sumy e Kharkiv, un’area leggermente più grande di Cape Cod, questa non sarebbe certo una compensazione equa. Ma se l’alternativa per l’Ucraina è continuare una guerra in cui, alla fine di ogni mese, le forze russe hanno conquistato altre cento o duecento miglia quadrate di Ucraina, come è accaduto ogni mese di quest’anno, allora quale di queste opzioni spiacevoli offre la strada migliore da percorrere?

Celebrando la Festa dell’Indipendenza della sua nazione domenica scorsa, il Presidente Zelensky ha ribadito l’obiettivo del suo paese: costruire “un’Ucraina abbastanza forte e potente da vivere in sicurezza e pace”. La questione che il suo governo affronta ora è se accettare un’opzione che porrà fine alla guerra più rapidamente, con tutti gli oneri che ciò comporta, o continuare a combattere e rischiare di perdere più combattenti, cittadini e territorio. Avendo dimostrato una volontà così straordinaria di combattere e sconfiggere il tentativo di Putin di cancellare il loro paese dalla mappa, la scelta spetta meritatamente all’Ucraina.

A questo punto, Zelensky è concentrato come un raggio laser sulla questione molto più critica delle garanzie di sicurezza da parte dell’Europa e degli Stati Uniti, per assicurare che qualsiasi “accordo” per porre fine all’attuale guerra calda non sia semplicemente un’intermissione in cui la Russia si prepara per il prossimo attacco.

Per quanto io desideri che accordi di sicurezza efficaci siano politicamente fattibili in Europa e negli Stati Uniti, resto scettico. Tuttavia, scommetto che se un’iniziativa congiunta USA-Europa potesse fornire ragionevoli garanzie per un armistizio sostenibile, il governo ucraino troverebbe un modo per scambiare il controllo temporaneo del territorio con la pace.

Da National Interest

4 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO