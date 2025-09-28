Gli Stati Uniti stanno sospendendo silenziosamente alcune vendite di armi all’Europa

Questo articolo è stato pubblicato da The Atlantic, rivista statunitense di area liberal. Non condividiamo ovviamente nessuna opinione qui espressa, ma le informazioni che fornisce sulla scarsità di armi “utili” persino negli Stati Uniti ci sembrano piuttosto interessanti.

Buona lettura.

Il primo indizio che qualcosa fosse cambiato nell’approccio degli Stati Uniti alla vendita di equipaggiamenti militari all’Europa si è avuto quando la Danimarca si è avvicinata alla decisione sull’acquisto di un sistema di difesa aerea multimiliardario. Per settimane, i negoziatori americani e francesi avevano perseguito con aggressività l’accordo. Ma con l’avvicinarsi della scadenza, il Pentagono ha improvvisamente perso interesse.

“Non riuscivamo a capirne il motivo“, mi ha detto un appaltatore che aveva seguito le discussioni. “Sembrava una cosa ovvia, ma a loro non interessava.”

Poi, durante una chiamata all’inizio di questo mese con il Dipartimento di Stato, il Sottosegretario alla Difesa per la Politica Elbridge Colby ha dichiarato di non credere nel valore di alcune vendite militari all’estero, secondo due funzionari dell’amministrazione a conoscenza della discussione.

Ha aggiunto di non gradire l’idea di vendere Patriot – in grado di intercettare i missili in arrivo – alla Danimarca, perché sono scarsi e dovrebbero essere riservati agli Stati Uniti, che potranno utilizzarli in base alle necessità. (I funzionari, come altri con cui ho parlato, hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a discutere di questa situazione delicata e in continua evoluzione.)

I commenti hanno sorpreso alcuni funzionari statali, ma hanno presto scoperto che non era solo la Danimarca ad avere l’accesso bloccato. Funzionari dell’amministrazione, attuali ed ex, mi hanno detto che il Pentagono ha identificato alcune armi come carenti e si sta muovendo per bloccare le nuove richieste per quei sistemi provenienti dall’Europa.

Non è stato immediatamente chiaro a coloro con cui ho parlato quanto durerà il blocco, quante armi siano presenti nell’elenco o se possa essere esteso per includerne ancora di più. Saranno concesse poche esenzioni.

Da mesi si teme la carenza di Patriot: gli Stati Uniti dispongono solo del 25% circa degli intercettori missilistici necessari ai piani militari del Pentagono, secondo i funzionari del Dipartimento della Difesa. Ma il Patriot non ha un equivalente europeo, il che lo rende un sistema prezioso e molto ricercato in un continente recentemente preoccupato per gli attacchi aerei, un rischio reso evidente oggi dopo che l’Estonia, membro della NATO, ha dichiarato che i jet militari russi hanno violato il suo spazio aereo.

Se la restrizione dovesse protrarsi a lungo, rischierebbe di creare nuove fratture con gli alleati, indebolendo le loro difese in un momento in cui la Russia rappresenta una minaccia imminente e riducendo l’influenza militare statunitense nel continente.

Il cambiamento comporterebbe anche la perdita di miliardi di dollari di entrate pubbliche e private, la riduzione del numero di posti di lavoro nell’industria della difesa, la limitazione dell’espansione dei prodotti e la riduzione della ricerca e dello sviluppo.

La scorsa settimana, la Danimarca ha firmato un accordo da 9,1 miliardi di dollari per l’acquisto di sistemi di difesa aerea a lungo raggio realizzati da una joint venture franco-italiana e di sistemi a medio raggio da Norvegia, Germania o Francia. Si è trattato del più grande acquisto di armi mai effettuato dalla Danimarca. (RTX, l’azienda precedentemente nota come Raytheon, che produce il sistema Patriot, non ha risposto a una richiesta di commento.)

Le vendite di equipaggiamento militare sono da tempo uno strumento chiave della politica estera statunitense: un modo per tutelare gli interessi di sicurezza nazionale all’estero rafforzando le capacità di difesa dei paesi amici. Gli Stati Uniti iniziarono a vendere equipaggiamento militare a nazioni che consideravano amiche per consolidare le alleanze al culmine della Guerra Fredda ed espandere la propria influenza all’estero.

I missili antinave, i lanciarazzi e i caccia americani stanno rafforzando la capacità di Taiwan di difendersi dalla minaccia di un’invasione cinese. Le vendite di materiale militare straniero a Israele, sebbene controverse, hanno protetto il paese da numerosi attacchi, compresi quelli recenti di Hamas e Iran. Ed è grazie ai sistemi di difesa aerea e anticarro americani, ai veicoli trasporto truppe e ad altri mezzi di artiglieria – alcuni dei quali acquistati da nazioni europee e poi ceduti all’Ucraina – che il governo di Kiev non è crollato di fronte all’invasione russa su vasta scala.

Questi sono solo alcuni esempi di trasferimenti per un valore di 117,9 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2024.

Ma le priorità sono cambiate, con un numero sempre maggiore di sostenitori del motto “America First” tra i vertici della seconda amministrazione del presidente Donald Trump. L’amministrazione sembra pronta a dare priorità al ricostituzione delle scorte americane rispetto alle relazioni con gli alleati di lunga data.

Tuttavia, sarebbe insolito che una decisione così cruciale venisse presa senza un ampio contributo e una revisione da parte delle agenzie governative, in particolare del Dipartimento di Stato.

Il portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, ha definito “assurdo” qualsiasi suggerimento secondo cui Colby stesse segretamente attuando decisioni politiche, aggiungendo che “vive e respira la cooperazione con i suoi colleghi interagenzia e del Dipartimento della Guerra“. (Trump ha dato al Dipartimento della Difesa il “titolo secondario” di Dipartimento della Guerra). Wilson non ha risposto alle domande sulla sospensione da parte degli Stati Uniti di nuovi ordini da parte delle nazioni europee per determinate armi.

Il consigliere del Dipartimento di Stato, Michael Needham, ha respinto le insinuazioni secondo cui il dipartimento sarebbe stato colto di sorpresa. “Chiunque cerchi di creare storie di una frattura tra il Dipartimento di Stato e il Dipartimento della Guerra lo fa perché si oppone al programma America First del Presidente Trump“, ha affermato in una risposta via email alle mie domande.

Funzionari e osservatori dell’amministrazione Trump affermano che il cambiamento è in linea con la convinzione di Colby che la Cina sia l’unico Paese dotato dell’ambizione, delle risorse e della potenza militare necessarie per scalzare gli Stati Uniti dal loro piedistallo di principale superpotenza mondiale. L’unico modo per fermare la loro corsa al predominio globale, sostiene Colby, è che gli Stati Uniti investano tutto il possibile per proteggere il Pacifico occidentale, anche se, potenzialmente, a scapito della sicurezza europea.

Diverse nazioni europee hanno inviato alcune delle loro armi migliori all’Ucraina per aiutarla a difendersi dall’invasione russa, e a loro volta hanno acquistato armi di fabbricazione statunitense per rifornire le proprie scorte. Trump ha spinto gli stati membri della NATO a fare di più per farsi carico dell’onere della sicurezza europea.

I funzionari hanno affermato che le ultime discussioni sulla sospensione delle armi non includono quelle inviate direttamente all’Ucraina, che vengono fornite attraverso un programma separato. (Le armi all’Ucraina sono state temporaneamente sospese durante l’estate, sorprendendo i funzionari che di solito sono coinvolti nelle discussioni su tali accordi.)

“Diciamo agli europei che vogliamo che mandino armi in Ucraina e ne comprino di nuove, ma poi diciamo: ‘Non potete averle’“, mi ha detto Mark Cancian, colonnello dei Marines in pensione e consulente senior presso il Center for Strategic and International Studies. “Diciamo loro anche di difendersi, ma poi diciamo loro che non venderemo loro le cose di cui hanno bisogno per farlo“.

La guerra in Ucraina ha messo a dura prova le scorte non solo negli Stati Uniti, ma in tutta Europa, innescando discussioni su come rivitalizzare al meglio la base industriale della difesa. Una delle armi più richieste dall’Ucraina è stata il Patriot, il sistema che la Danimarca stava valutando di acquistare.

Il suo massiccio utilizzo nella guerra dell’Ucraina contro la Russia e da parte di Israele in Medio Oriente non ha fatto altro che alimentare preoccupazioni riguardo alle scorte, portando all’attuale blocco delle esportazioni. Questo “mina la sicurezza dei nostri alleati europei“, ha affermato Cancian, “ma l’attuale amministrazione attribuisce alla loro sicurezza una priorità molto inferiore rispetto alle amministrazioni precedenti“.

I sostenitori sostengono che le vendite militari all’estero contribuiscano a finanziare l’espansione delle linee di produzione e la ricerca e sviluppo di nuovi sistemi d’arma. Affermano che la Boeing, ad esempio, è stata in grado di produrre l’F-15EX, una versione aggiornata del caccia F-15, perché l’Arabia Saudita ha ordinato nuovi aerei per miliardi di dollari. E le esportazioni godono di un forte sostegno a Capitol Hill, dove i legislatori apprezzano i posti di lavoro che creano nei loro distretti. Ciò potrebbe alla fine rivelarsi sufficiente a forzare una ripresa delle vendite.

Ma Cara Abercrombie, assistente segretario alla Difesa per gli acquisti dell’amministrazione Biden, ha sostenuto che anche se le discussioni sul sequestro delle armi dovessero portare solo a un rallentamento, gli alleati inizieranno inevitabilmente a spostare i loro affari altrove.

“Se sei un Paese europeo molto attento ai missili o ai droni russi che volano nel tuo spazio aereo, sei ansioso di assicurarti di avere intercettori in magazzino“, ha affermato. “Se ti viene detto che l’attesa, già di due anni, ora diventerà di cinque anni, sarai fortemente incentivato a iniziare a cercare altre alternative“.

* da The Atlantic

28 Settembre 2025