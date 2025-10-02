Marocco. Migliaia in piazza nelle più grandi proteste degli ultimi anni

Durante il fine settimana, le manifestazioni hanno attraversato 11 città del Marocco, con migliaia di persone che hanno protestato contro la corruzione e le politiche di spesa del governo. Il governo è stato criticato per aver dato priorità agli eventi sportivi internazionali rispetto ai servizi pubblici di base, tra cui l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’occupazione.

Cosa rende queste proteste diverse dalle precedenti?

Sebbene le proteste antigovernative che chiedono riforme siano aumentate nella nazione del Maghreb negli ultimi mesi, le attuali manifestazioni sono caratterizzate dalla partecipazione di gruppi che rappresentano un ampio spettro di background sociali e politici e di diverse età.

Le voci degli studenti si sono mescolate a quelle dei sindacalisti e delle famiglie, formando una scena di protesta olistica e riflettendo uno spirito unificante. Ciò a sua volta conferma che le preoccupazioni quotidiane per la giustizia sociale non sono limitate a un singolo gruppo, ma sono piuttosto una richiesta popolare. Tuttavia, si ritiene che i giovani organizzatori “senza leader” che si fanno chiamare Gen Z 212, abbiano organizzato le proteste a livello nazionale tramite i social network.

Chi sono i Gen Z 212?

Gli osservatori suggeriscono che i manifestanti affiliati al movimento Gen Z 212, dalla forma poco chiara, siano giovani attivisti strettamente legati al mondo digitale e ai social network, che alla fine hanno deciso di convertire il loro attivismo online in manifestazioni di piazza. Secondo i resoconti dei media disponibili, la Gen Z 212 è un nuovo movimento giovanile, la cui nascita ha coinciso con le proteste antigovernative in tutto il Marocco negli ultimi due giorni.

Le informazioni preliminari indicano che i membri della Gen Z 212 non aderiscono a un determinato partito politico o ideologia e che il loro movimento è stato plasmato all’interno di sale di discussione online virtuali su reti di social media tra cui Discord, Instagram e Tiktok. Nel frattempo, si pensa che l’acronimo Gen Z sia una connotazione della Generazione Z, persone nate tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000 e che fanno molto affidamento sul mondo digitale per esprimere i propri pensieri e opinioni.

Il sito web di notizie locali Aldar ha descritto la Gen Z 212 come un movimento che non chiede le sue richieste di giustizia sociale al di là delle costanti nazionali, mentre dichiara esplicitamente il suo impegno a rispettare l’istituzione reale sotto la guida del re Mohammad VI e a mantenere l’unità territoriale marocchina.

Questo, a sua volta, potrebbe aver dato al movimento una certa legittimità speciale nei confronti del regime, distinguendolo dai precedenti tentativi dei giovani di esprimere la propria opinione, che spesso si scontravano con la norma politica e istituzionale del paese. Ciononostante, circa 200 manifestanti sono stati arrestati dalle autorità marocchine durante il fine settimana.

Cosa ha scatenato le proteste del fine settimana?

Gli analisti affermano che l’attuale rivolta sembra essere una sorta di continuazione delle precedenti mobilitazioni contro le politiche governative che per anni hanno ulteriormente approfondito le disuguaglianze nel paese, indebolendo la fiducia dei cittadini marocchini nelle promesse di riforma del governo.

Per anni, i marocchini hanno espresso indignazione per il continuo deterioramento delle condizioni di vita, i prezzi elevati, la crisi dell’istruzione pubblica e un sentimento generale di declino della giustizia sociale, che bloccano il loro orizzonte per un futuro migliore.

Costruzione degli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2030, uno dei principali fattori scatenanti delle proteste

Sebbene l’indisponibilità e la scarsa qualità dei servizi pubblici fondamentali sia stata una costante nell’ultimo decennio, con un recente notevole aumento dei tassi di disoccupazione e dei prezzi, l’elevata spesa che il governo ha stanziato per la costruzione degli stadi per la Coppa del Mondo FIFA 2030 è diventata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il governo sta costruendo almeno tre nuovi stadi, mentre ne sta rinnovando o ampliando molti altri per ospitare l’evento nel 2030 e la Coppa d’Africa entro la fine dell’anno.

“Gli stadi sono qui, ma dove sono gli ospedali?” Dite i manifestanti

Esprimendo la loro indignazione, i manifestanti hanno cantato durante le manifestazioni: “Gli stadi sono qui, ma dove sono gli ospedali?”, uno slogan che riflette la precaria situazione del sistema sanitario pubblico nel paese nordafricano, una crisi prolungata che si è acuita negli ultimi mesi. Questa crisi si è manifestata in una carenza di operatori sanitari, scarse infrastrutture ospedaliere e una risposta ritardata ai casi di emergenza, soprattutto nelle aree meridionali e remote.

Il settore sanitario marocchino ha dovuto affrontare un’escalation della crisi per tutto il 2025, minacciando il diritto costituzionale dei cittadini alla salute e alla vita, a causa delle scarse infrastrutture, della mancanza di risorse umane e dei finanziamenti limitati. Nonostante l’aumento del budget sanitario del 65%, da 19,7 miliardi di dirham nel 2021 a 32,6 miliardi di dirham nel 2025, la spesa del governo per il settore sanitario rimane bassa rispetto agli standard regionali. Il Marocco spende circa 885 dirham pro capite all’anno, rispetto ai 2.900 dirham pro capite della Tunisia. La carenza di finanziamenti ha portato a ripetute carenze di medicinali essenziali e forniture mediche, che a loro volta aggravano le sofferenze dei pazienti, soprattutto dei più vulnerabili.

Il Marocco soffre anche di una grave carenza di medici e infermieri, con meno di 15.000 medici nel settore pubblico che servono oltre 36 milioni di persone. Ciò equivale a 4 medici ogni 10.000 persone, che è molto al di sotto dei tassi internazionali raccomandati. Uno studio recente indica che il 95% dei cittadini ha dovuto affrontare lunghi periodi di attesa per i servizi sanitari, mentre l’85% ha segnalato la mancanza di personale medico. Un altro 85% ha affermato che i costi elevati hanno impedito loro di ottenere i farmaci o le cure necessarie. Inoltre, i pazienti che necessitano di imaging medico o di un test sono spesso indirizzati a laboratori privati ad alto costo perché le apparecchiature diagnostiche negli ospedali sono insufficienti o non funzionanti.

Questa crisi strutturale ha portato i cittadini a protestare in diverse città, tra cui Agadir, chiedendo migliori servizi sanitari e l’accesso alle cure di base sotto lo slogan “Fine dell’abbandono sanitario”. Ad Agadir, dopo che diverse donne hanno perso la vita durante le procedure di taglio cesareo presso l’ospedale Hassan II, i cittadini e i membri della società civile hanno organizzato proteste davanti all’ospedale, chiedendo indagini rapide e miglioramenti tangibili nelle cliniche, nei servizi di emergenza e nelle attrezzature.

I manifestanti hanno chiesto richieste economiche e sociali più ampie anche a livello nazionale, compresi i miglioramenti dell’istruzione e dell’occupazione.

Gli slogan sull’istruzione e l’occupazione risuonano nelle strade

La disoccupazione, soprattutto tra i giovani istruiti, è stata anche una questione centrale nelle proteste del fine settimana. I dati pubblicati di recente hanno mostrato che l’economia nazionale non è stata in grado di assorbire i laureati dalle università e dagli istituti superiori. Secondo l’Alta Commissione per la Pianificazione (HCP), il tasso di disoccupazione nazionale è salito a circa il 13,3% nel 2024, un leggero aumento rispetto all’anno precedente.

I numeri diventano più allarmanti tra le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, con tassi di disoccupazione che raggiungono livelli record di circa il 36,7%, il che significa che più di un terzo dei giovani di questa fascia di età è direttamente disoccupato. Eppure, gli attivisti della società civile sostengono che anche queste cifre sono fuorvianti. Secondo il rapporto annuale dell’Associazione marocchina per i diritti umani, i giovani sono costretti a unirsi al settore informale, descritto come un “rifugio di emergenza”, che manca di elementi di base per un lavoro dignitoso e di protezione sociale.

La situazione dei laureati è un altro problema che complica ulteriormente la situazione economica del Paese con un tasso di disoccupazione di circa il 19,6%, confermando un profondo divario strutturale tra la produzione del sistema educativo e le esigenze del mercato del lavoro.

Questa contraddizione tra gli sforzi meticolosi e gli anni di studio trascorsi dai giovani, da un lato, e la mancanza di prospettive professionali, dall’altro, ha provocato la frustrazione dell’opinione pubblica per un futuro cupo.

Pertanto, le richieste principali dei manifestanti non si limitano a creare opportunità di lavoro nel settore pubblico, ma a lavorare su piani e programmi reali e sostenibili per generare posti di lavoro a valore aggiunto in altri settori produttivi.

I manifestanti hanno anche chiesto di combattere la corruzione in quanto costituisce un grave ostacolo all’equa distribuzione delle opportunità di lavoro e della ricchezza, e di attuare la responsabilità e la trasparenza finanziaria globale.

Il progetto di legge n. 59.24 sull’istruzione superiore e la ricerca scientifica in Marocco, presentato al parlamento marocchino alla fine di settembre 2025, ha ulteriormente scatenato l’ira degli studenti e dei sindacati dell’istruzione. Molte organizzazioni hanno considerato il progetto di legge una regressione rispetto alle conquiste dell’università marocchina e una minaccia alla sua indipendenza.

Il disegno di legge è stato principalmente criticato in quanto è stato formulato unilateralmente senza un reale coinvolgimento delle principali parti interessate, come professori e studenti, e non è stato nemmeno presentato per la consultazione con loro. I sindacati e le organizzazioni studentesche hanno sollevato lamentele sulla natura democratica del processo legislativo.

In particolare, gli articoli 71, 72 e 73 della bozza hanno incontrato un diffuso rifiuto da parte dei corpi studenteschi. Questi articoli limitano il diritto di organizzazione all’interno delle istituzioni universitarie, minando la libertà di espressione e l’affiliazione politica degli studenti. Inoltre, le organizzazioni educative sostengono che questi articoli aprono la porta alla privatizzazione delle università pubbliche, che escluderebbe le università per i giovani marocchini dalla società in generale.

Le richieste delle proteste si concentrano sulla garanzia di un’istruzione pubblica gratuita e di qualità per tutti, chiedendo riforme complete dei programmi di studio per allinearsi alle moderne esigenze del mercato del lavoro, evitando aule sovraffollate e fornendo infrastrutture di base nelle aree rurali e remote, compresi dormitori e trasporti scolastici.

Il Marocco si solleva contro l’esclusione e la disuguaglianza

Le proteste di massa a cui si è assistito per le strade del Marocco, che probabilmente continueranno, non sono emerse dal nulla, ma sono il risultato di politiche storiche che hanno contribuito a un tasso record di disoccupazione giovanile e al deterioramento dei servizi sociali essenziali, tra cui l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Le spese stravaganti per la Coppa del Mondo e le infrastrutture di intrattenimento forniscono un quadro chiaro delle priorità dello Stato e della sua incapacità di investire nelle persone e nei loro mezzi di sussistenza.

*da Peoples Dispatch

