Il ministro Katz: “soluzione finale per gli abitanti di Gaza”

“L’IDF sta compiendo in queste ore la presa del corridoio di Netzarim fino alla costa marittima di Gaza e sta tagliando in due la Striscia tra nord e sud. Così si stringerà l’accerchiamento attorno alla città di Gaza e tutti coloro che ne usciranno verso sud saranno costretti a transitare attraverso i varchi di controllo dell’IDF […] Questa è l’ultima opportunità per i residenti di Gaza che desiderino farlo di spostarsi verso sud e lasciare i militanti di Hamas isolati nella stessa città di Gaza di fronte all’azione dell’Idf, che proseguirà con piena intensità. Chi rimarrà a Gaza sarà considerato un militante o un sostenitore del terrorismo“.

Il ministro della Difesa Israel Katz, con queste parole agghiaccianti, ha praticamente annunciato che sta per essere messa in atto la soluzione finale per gli abitanti di Gaza City arrivando a chiamare “terroristi” tutti i civili che l’esercito “più morale del mondo” non è riuscito ancora ad uccidere dopo due anni di bombardamenti indiscriminati e che sono stati ridotti alla carestia ed alla disperazione.

A Gaza City, nonostante le bombe ed i continui inviti dell’esercito israeliano all’evacuazione forzata, sono rimaste mezzo milione di persone o perché non hanno la più possibilità economica di andare via, oppure, perché non hanno più alcuna fiducia nel fatto che andare verso il sud della Striscia sia sufficiente a salvarsi la vita visto che i caccia israeliani continuano a bombardare, incessantemente, anche lì.

Una flotta pacifica, che portava aiuti umanitari a Gaza, tra ieri sera e questa notte, è stata illegalmente fermata ed i suoi naviganti-eroi sono stati arrestati e trasportati con la forza dai militari israliani in assetto di guerra a Sderot per poi essere rispediti nei paesi di provenienza. Le Navi della Global Sumud Flotilla sono state sequestrate e gli aiuti umanitari che erano stati offerti generosamente dalla gente comune di 46 paesi diversi, molto probabilmente, non andranno più ai civili palestinesi che ne hanno estremo bisogno. Com’è, ormai, consuetudine, per le autorità Israeliane, verranno rubati oppure distrutti.

E, in tutto ciò, i governi occidentali non hanno mosso un dito. Anzi, hanno continuato ad armare – sotto banco o alla luce del sole – la mano del carnefice.

Ora che questo novello Himmler, ministro della difesa israeliana, ha appena annunciato l’intenzione di sterminare mezzo milione di palestinesi, nelle prossime ore o giorni (non si è capito bene) che non saranno andati via da Gaza City, la così detta “comunità internazionale” che farà? Che intenzioni ha? Non ha nulla da obbiettare a questo mostro fanatico criminale neo-nazista? L’Unione Europea continuerà a parlare solo di nuove spese per armi ed ad agitare lo spettro russo? E gli altri? Il “laburista” Starmer? I paesi Arabi? La Spagna? Il Commonwealth? I Brics? L’ONU?

Agli Stati Uniti di Donald Trump non lo chiediamo nemmeno data la complicità organica che i suoi governi, presenti e passati, hanno avuto ed hanno ancora nel genocidio del popolo palestinese e nella distruzione totale della Striscia di Gaza.

