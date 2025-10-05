Lo storico israeliano Avi Shlaim contro il sionismo. Ora è al fianco di Hamas

Sei mesi dopo l’attacco del 7 ottobre, è apparso online un video che ha fatto infuriare molti spettatori. L’uomo raffigurato era lo storico ebreo-israeliano Prof. Avi Shlaim dell’Università di Oxford. A prima vista, sembra un gentile nonno britannico, con una folta chioma di capelli bianchi e un modo di parlare lento e gentile. Ma le sue parole sono state tutt’altro che piacevoli per le orecchie israeliane.

“Hamas è l’unico gruppo palestinese che si batte per la resistenza all’occupazione israeliana“, ha affermato nel video . “Lanciando l’attacco contro Israele il 7 ottobre, Hamas ha inviato un messaggio forte: che i palestinesi non saranno emarginati, che la resistenza palestinese non è morta. Che, sebbene l’Autorità Nazionale Palestinese collabori con Israele in Cisgiordania, Hamas continuerà a guidare la lotta per la libertà e l’indipendenza dei palestinesi”.

Questo ottobre, Shlaim festeggerà il suo 80° compleanno nella sua casa di Oxford. “Dall’inizio della guerra, sono diventato una specie di celebrità. La gente mi riconosce per strada e mi stringe la mano. È un’esperienza nuova per me”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Haaretz. “I giovani arabi e musulmani mi ringraziano per aver parlato a loro nome, per aver dato loro voce e speranza per il futuro e per aver ripristinato la loro fede negli ebrei.”

E l’altra parte?

” Ricevo anche email ostili e minacce di morte, ma per ognuna di queste ce ne sono dieci positive. Ricevo sempre più sostegno e sempre meno critiche. In passato, ogni volta che parlavo davanti a un pubblico, c’era sempre uno studente ebreo che mi sfidava e difendeva Israele. Dall’inizio della guerra di Gaza, questo non è mai successo. Israele si è alienato persino i suoi stessi sostenitori. È responsabile del drammatico crollo della sua reputazione […]

I media occidentali continuano a sbilanciarsi a favore di Israele e non riportano la narrazione di Hamas, ma i giovani non ascoltano più la BBC né leggono i giornali: si aggiornano sui social media. È così che spiego il crescente sostegno che ricevo.”

Qual è la “narrazione” di Hamas in questo caso?

“Ho studiato la narrazione di Hamas riguardo all’attacco del 7 ottobre e alla guerra. Spiegare il comportamento di Hamas non equivale a giustificarlo. Uccidere civili è sbagliato, punto. Ma come sempre, il contesto è cruciale.

I palestinesi vivono sotto occupazione. Hanno il diritto di resistere, anche con la resistenza armata. Ai combattenti di Hamas sono state date istruzioni esplicite per l’attacco, e c’erano obiettivi militari specifici. Inizialmente Hamas ha colpito basi militari e ucciso soldati, poliziotti e forze di sicurezza. Questo non è un crimine di guerra. In seguito la situazione è sfuggita di mano.”

Non è vero. I militanti di Hamas hanno invaso i kibbutz muniti di mappe , con l’intenzione di uccidere i civili.

“Denuncio l’attacco di Hamas contro Israele perché è stato un attacco terroristico, nel senso che ha danneggiato i civili. Ma non è avvenuto dal nulla. È stato il prodotto di decenni di occupazione militare, la più lunga e brutale dei tempi moderni. La risposta di Israele è stata completamente folle e irrazionale. Anche se Israele ha il diritto all’autodifesa – per usare un termine familiare – la risposta deve essere nei limiti del diritto internazionale. Condanno la risposta di Israele all’attacco.”

È difficile da credere, ma durante la sua infanzia in Israele, Shlaim ammirava proprio lo Stato che ora condanna.

“A scuola ho imparato la versione sionista del conflitto e l’ho accettata senza mezzi termini. Ero un israeliano patriottico; avevo fiducia nella giustezza della nostra causa. Pensavamo a Israele come a un piccolo paese amante della pace, circondato da arabi ostili che volevano spingerci in mare. Credevo che non avessimo altra scelta che combattere”, racconta.

Alla vigilia della Guerra dei sei giorni, mentre era già studente all’Università di Cambridge, bussò addirittura alla porta dell’ambasciata israeliana a Londra e chiese di arruolarsi.

“Mi sentivo parte del progetto sionista. Volevo tornare e combattere nella guerra che tutti sapevamo sarebbe arrivata. Hanno preso i miei dati di contatto, ma non ho più avuto loro notizie”, racconta, riassumendo il capitolo filo-israeliano della sua vita.

La scuola potrebbe aver cercato di avvicinare Shlaim al sionismo, ma lui è cresciuto in una famiglia non sionista che si considerava parte del mondo arabo. Nacque a Baghdad nel 1945 in una famiglia ebraica benestante e ben radicata.

“Eravamo privilegiati. Vivevamo in una casa quasi come un palazzo e avevamo dei domestici”, ricorda. Suo padre, un importatore di materiali edili, aveva legami con molti ministri iracheni.

“Era un sistema corrotto. Forniva gratuitamente materiali edili ai ministri che costruivano case, e loro lo ‘compensavano’ per questo.”

Eravate iracheni ebrei o ebrei iracheni?

“Prima gli iracheni, poi gli ebrei. A casa parlavamo solo arabo. Il nostro cibo e le nostre usanze sociali erano arabe. Avevamo radici profonde nel Paese. L’ebraismo non era una religione per noi, ma un’identità culturale. La comunità ebraica era fortemente integrata nella società locale.

La mia famiglia aveva molti amici cristiani e musulmani. Mia madre amava parlare dei meravigliosi amici musulmani che avevamo. Quando le chiesi se avessimo amici sionisti, disse di no, perché non facevano parte del nostro mondo. Abbiamo sperimentato la coesistenza con gli arabi. Non era un sogno lontano come oggi: era una realtà quotidiana che esisteva prima dell’ascesa del sionismo e della fondazione dello Stato di Israele.”

In un articolo pubblicato all’inizio di quest’anno , hai scritto della tua infanzia: “Ci sentivamo arruolati nel progetto sionista contro la nostra volontà”. Eri antisionista?

“La mia famiglia non è mai stata sionista. Il sionismo era un movimento di ebrei europei ed era destinato a loro. I leader sionisti non si sono mai interessati agli ebrei del mondo arabo. Consideravano il mondo arabo primitivo e culturalmente inferiore. Solo dopo l’Olocausto il movimento sionista iniziò a cercare ebrei ovunque, incluso il mondo arabo. La mia famiglia non aveva alcun interesse per Israele e non voleva andarci.”

Lei è nato quattro anni dopo il Farhud, il pogrom contro gli ebrei di Baghdad perpetrato dai rivoltosi arabi durante Shavuot nel 1941. Fu un evento formativo nella storia degli ebrei iracheni. Nel suo articolo, ha affermato che “il Farhud fu l’eccezione piuttosto che la norma”. Non sta forse sottovalutando troppo gli arabi?

“Il sionismo sostiene che l’antisemitismo sia stata una pandemia che si è diffusa anche nel mondo arabo e musulmano, e che questo sia stato il motivo per cui gli ebrei si sono trasferiti in Israele dopo la sua fondazione. Ma il Farhud è stato un fenomeno più complesso di una semplice ondata di odio e violenza verso gli ebrei. È stato parte di una rivolta nazionale contro gli inglesi, durante la quale la legge e l’ordine sono crollati. L’antisemitismo è stato certamente un elemento importante, ma lo sono stati anche il colonialismo e l’imperialismo britannici.”

Nonostante tutto, nel 1950 Shlaim emigrò in Israele con la sua famiglia. Il loro trasferimento seguì un peggioramento della loro situazione dopo la Guerra d’Indipendenza del 1948 e la decisione del governo iracheno di consentire agli ebrei di lasciare il Paese.

“Gli ebrei furono licenziati dai servizi pubblici, le loro attività bancarie e commerciali furono limitate e furono perseguitati dal governo. Ma mio padre non voleva andarsene”, racconta Shlaim.

Allora perché ve ne siete andati? E perché sei andato in Israele?

“Il vero punto di svolta nella storia degli ebrei iracheni non fu il 1941, ma il 1948, con la fondazione dello Stato di Israele e l’umiliante sconfitta araba nella guerra per la Palestina. Nel marzo del 1950, il governo iracheno approvò una legge che consentiva agli ebrei, per un periodo limitato di un anno, di lasciare legalmente il Paese con un visto di sola andata, senza altri passaporti.

L’unico Paese in cui potevano recarsi era Israele, con una valigia e 50 dinari. Le organizzazioni sioniste organizzarono il trasporto aereo per loro. Sì, il motivo principale per cui ce n e andammo fu la diffusa ostilità popolare e la persecuzione ufficiale. Eppure, solo poche migliaia di ebrei scelsero di rinunciare alla cittadinanza irachena dopo la legge del 1950.”

Alla domanda su cosa abbia realmente innescato l’esodo di massa, Shlaim cita una serie di attentati contro siti ebraici a Baghdad tra il 1950 e il 1951. Anche decenni dopo, alcuni sostengono che gli attentatori fossero in realtà ebrei inviati dal Mossad per seminare paura e incoraggiare l’immigrazione nel neonato Israele.

“Israele ha fermamente negato queste voci e due commissioni d’inchiesta lo hanno scagionato da qualsiasi coinvolgimento”, afferma. Tuttavia, aggiunge: “Nella mia ricerca mi sono imbattuto in prove che indicavano chiaramente il coinvolgimento israeliano in quegli attentati”.

Le “prove” a cui si riferisce Shlaim non sono conclusive. Afferma, tra le altre cose, di esserne stato informato da un amico di sua madre, che era stato attivo nella resistenza sionista a Baghdad e che gli aveva mostrato un rapporto della polizia di Baghdad sulla vicenda.

Per Shlaim, queste informazioni sono sufficienti a sostenere un’affermazione dolorosa, legata al destino di Shlomo Mantzur, anche lui nato in Iraq, rapito dal kibbutz Kissufim e assassinato da Hamas il 7 ottobre.

“Mentre la versione sionista degli eventi sostiene che Mantzur fu vittima due volte del feroce antisemitismo arabo, in realtà, il movimento sionista stesso ebbe un ruolo nelle sue disgrazie”, scrisse, “prima mettendolo sulla linea di fuoco in Iraq nel 1951 e poi non riuscendo a proteggerlo nella sua casa nel kibbutz Kissufim nel crepuscolo della sua vita”.

Ha continuato: “Il movimento sionista, nel suo disperato bisogno di Aliyah dopo il silenzio delle armi nel 1949, mise a repentaglio ebrei come Shlomo Mantzur e la mia famiglia nella nostra patria araba. Il governo israeliano di estrema destra guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha deluso Mantzur una seconda volta verso la fine della sua vita, abbandonandolo alla mercé dei militanti di Hamas il 7 ottobre”.

Nella sua autobiografia, “Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew” (2023), descrive l’immigrazione come traumatica.

“Abbiamo lasciato l’Iraq come ebrei e siamo arrivati ​​in Israele come iracheni. C’erano fiorenti comunità ebraiche in tutto il mondo arabo, ma la comunità ebraica in Iraq era la più antica, la più prospera e la più integrata nella società locale.”

Nel suo articolo su Haaretz, Shlaim ha scritto: “Abbiamo perso la nostra considerevole ricchezza, il nostro elevato status sociale e il nostro fiducioso senso di orgoglio nella nostra identità di ebrei iracheni. Per noi l’Aliyah in Israele non ha comportato un’ascesa, ma una ripida “yerida”, o discesa, ai margini della società israeliana. Una volta in Israele, siamo stati sottoposti a un sistematico processo di de-arabizzazione […] e catapultati in un paese alieno, dominato dagli ashkenaziti”.

Inizialmente Shlaim arrivò con la madre, la nonna e le due sorelle; più tardi si unì a loro anche il padre.

“Non riusciva a trovare il suo posto in Israele. Non parlava bene l’ebraico ed era disoccupato. Era troppo vecchio, non si integrava ed era distrutto. Da bambino ho assistito alle sue sofferenze. Ma non parlava né si lamentava”, afferma Shlaim, ricordando suo padre in un abito iracheno, che lottava per integrarsi nella società israeliana. Sua madre, che non aveva mai lavorato un giorno in vita sua, divenne centralinista. “Era giovane e si era adattata”, dice.

Nell’autobiografia scrive: “Se dovessi identificare un fattore chiave che ha plasmato il mio rapporto iniziale con la società israeliana, sarebbe un complesso di inferiorità […] Accettavo senza fare domande la gerarchia sociale che poneva gli ebrei europei in cima alla scala sociale e gli ebrei dei paesi arabi e africani in fondo”.

Racconta episodi di discriminazione, come quando un insegnante gli disse che aveva superato un esame importante “solo perché abbassavano i requisiti per i Mizrahim (ebrei di origine mediorientale)”.

“Ero uno studente terribile. Sognatore, disinteressato, prendevo brutti voti”, ricorda.

Prima di frequentare il liceo, sua madre lo mandò a vivere con dei parenti in Inghilterra, dove frequentò una scuola ebraica negli anni ’60. Al suo ritorno in Israele, prestò servizio per due anni nelle IDF come istruttore di comunicazione.

Nel libro, descrive la cerimonia del suo giuramento nelle IDF dopo l’addestramento di base: le bandiere israeliane sventolavano al vento e una banda militare suonava l’inno nazionale, Hatikvah, che significa speranza. “Giurammo fedeltà alla madrepatria e gridato all’unisono: “Nel sangue e nel fuoco la Giudea è caduta; nel sangue e nel fuoco la Giudea risorgerà”. A questo seguì lo sparo di colpi di arma da fuoco che illuminarono il cielo. Per un ragazzo di 18 anni, fu un’esperienza inebriante. […] Sentivo il nazionalismo nelle ossa.”

Allo stesso tempo, descrive un senso di missione nazionale che lo ha aiutato a sopportare le difficoltà.

“La disciplina era ferrea e il cibo era appena commestibile, ma c’era spirito di corpo, senso dello scopo e una fede universale nella giustizia della nostra causa. Ci consideravamo un piccolo paese democratico circondato da milioni di arabi fanatici decisi a distruggerci, e credevamo sinceramente di non avere altra scelta che alzarci in piedi e combattere”, scrive.

“[…] A ciò si aggiungeva l’idea che tutte le guerre di Israele fossero guerre difensive, guerre senza scelta piuttosto che guerre di scelta. Sentivamo anche di stare servendo in un esercito che era fondamentalmente dignitoso, etico ed egualitario, in breve, un esercito popolare […] All’epoca ero abbastanza ingenuo da credere alla saggezza convenzionale secondo cui la forza è l’unico linguaggio che gli arabi capiscono.”

Dopo il servizio militare tornò in Inghilterra, dove vive dal 1966. È sposato con Gwyn Daniel, psicoterapeuta, e hanno una figlia. Sua moglie è pronipote di David Lloyd George, primo ministro britannico durante la Prima Guerra Mondiale e uno dei primi sostenitori del sionismo. Fu durante il suo mandato che fu emanata la Dichiarazione Balfour .

C’è una certa ironia in questo.

”Mia moglie è un’appassionata sostenitrice dei diritti dei palestinesi. La sua visione dell’eredità del suo bisnonno è complessa. Crede che in politica estera, soprattutto come leader in tempo di guerra, si sia comportato sempre più come un imperialista britannico vecchio stampo. Si oppone fermamente al ruolo da lui svolto nella promozione della Dichiarazione Balfour. Gwyn ed io concordiamo sul fatto che la Dichiarazione Balfour fosse un classico documento coloniale: ignorava i diritti e le aspirazioni del 90% della popolazione, che era palestinese.

Anche dal punto di vista dell’interesse nazionale della Gran Bretagna, fu un colossale errore strategico. Lloyd George allineò la politica estera britannica a quella di un piccolo gruppo di sionisti che circondava Chaim Weizmann [un leader sionista che fu il primo presidente di Israele], contro la volontà della comunità ebraica dominante in Gran Bretagna e di molti degli ebrei nativi della Palestina dell’epoca.”

Shlaim descrive la sua “disillusione” nei confronti del sogno sionista come “un processo lungo, graduale e lento, non un singolo episodio”. Iniziò dopo la Guerra dei Sei Giorni.

“Giustificavo il mio cambio di opinione dicendo che non ero cambiato io, ma il mio Paese”, racconta. “Dopo la guerra sostenevo che Israele era diventato una potenza coloniale, opprimendo i palestinesi nei territori occupati. Mi piaceva aggiungere che, ai miei tempi, l’IDF era all’altezza del suo nome: era una forza di difesa per Israele, mentre dopo la guerra era diventata la brutale forza di polizia di una brutale potenza coloniale. Ma la semplice verità è che Israele ha iniziato la sua vita come movimento coloniale di insediamento.

Il 1948 e il 1967 furono solo pietre miliari di una sistematica e continua acquisizione di tutta la Palestina. Gli insediamenti ebraici su terra palestinese dopo il 1967 furono un’estensione del progetto coloniale sionista oltre la Linea Verde. La fondazione dello Stato di Israele comportò una grave ingiustizia nei confronti dei palestinesi.

Durante la guerra del 1948, Israele portò avanti una pulizia etnica in Palestina. Nel giugno del 1967 Israele completò con la forza militare la conquista di tutta la Palestina storica. Quell’occupazione trasformò infine Israele in uno stato di apartheid. I palestinesi furono le vittime del progetto sionista.”

Il momento più trasformativo del suo pensiero, dice, è stata la ricerca d’archivio.

“Questo è stato il fattore centrale nel cambiare il mio punto di vista e la mia prospettiva”, spiega.

Shlaim studiò storia a Cambridge, insegnò a Reading e divenne professore a Oxford. Non era estraneo al lavoro d’archivio. Ma non si aspettava che ciò che trovò negli Archivi di Stato israeliani a Gerusalemme nel 1982 lo avrebbe sconvolto, e sconvolto la sua visione del mondo.

Si era recato in Israele per studiare l’influenza delle IDF sulla politica estera israeliana.

“Per un anno intero ho letto documenti lì, dalla mattina fino all’orario di chiusura. È stato allora che mi sono radicalizzato. Da sionista patriota sono diventato sempre più critico nei confronti di Israele e dell’occupazione, finché non sono più riuscito a identificarmi con essa.”

Cosa ha trovato negli archivi che l’ha sorpreso così tanto?

“Quello che ho letto lì non corrispondeva a ciò che mi avevano insegnato a scuola: che gli ebrei erano sempre vittime; che Israele era sempre la vittima; che il 1948 era un genocidio mirato a gettare gli ebrei in mare; che eravamo pochi contro molti; che il mondo arabo era unito contro di noi; e che i leader israeliani cercavano di fare la pace ma non avevano alcun alleato dalla parte araba.

Credevo a tutto questo, ma negli archivi ho trovato una verità diversa. Il quadro che ne è emerso era completamente in contrasto con la storia ufficiale. I documenti che ho scoperto erano scioccanti, sorprendenti e stimolanti.”

Ad esempio?

“A scuola ho imparato che tutti gli arabi rifiutavano il progetto sionista e che sette eserciti arabi invasero la Palestina nel 1948 per distruggere lo Stato ebraico sul nascere. Ma ho trovato documenti sugli incontri segreti tra Re Abdullah e l’Agenzia Ebraica – a partire dal 1921 – e prove di un dialogo e di una cooperazione di lunga data. Abdullah non smise di parlare con gli ebrei fino al suo assassinio nel 1951.

C’era di più: il leader siriano Husni al-Za’im voleva incontrare David Ben-Gurion faccia a faccia, scambiare ambasciatori e normalizzare le relazioni. Aveva delle richieste, certo, ma Ben-Gurion si rifiutò di incontrarlo. Ho confutato le affermazioni secondo cui Israele voleva la pace ma non aveva alcun partner dalla parte araba. Il divario tra la mitologia sionista e la realtà storica è ciò che mi ha reso un “Nuovo Storico”.”

Il termine “Nuovi Storici”, coniato da Benny Morris , descrive un gruppo di giovani studiosi israeliani degli anni ’80 che, dopo l’apertura degli archivi israeliani, hanno offerto reinterpretazioni critiche del sionismo, del conflitto arabo-israeliano e della fondazione dello Stato.

Cercavano una storia meno ideologica e più oggettiva di quella della generazione precedente, che era in gran parte devota all’ideologia sionista.

Il gruppo comprendeva Morris (che scrisse sulle espulsioni palestinesi e sui crimini di guerra del 1948), Shlaim (sui rapporti tra Yishuv/Israele e Re Abdullah), Ilan Pappé (sui rapporti Gran Bretagna-Israele-Arabia), Tom Segev (sulla discriminazione statale nei confronti degli immigrati Mizrahi e la preferenza per gli olim polacchi ) e Uri Milstein (sulla prima Guerra d’Indipendenza).

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, questi storici divennero dei veri e propri fulcri del mondo accademico e della stampa; i critici li etichettarono come “post-sionisti” e “denigratori di Israele”. Uno dei loro più accaniti detrattori fu l’editorialista di Haaretz Shabtai Teveth, che nel 1989 accusò Shlaim di “disonestà intellettuale”.

“Ha orecchio per la sofferenza araba ma è completamente sordo a quella ebraica”, ha scritto Teveth. “Questa ‘Nuova Storia’ è una serie di errori che si sommano per creare un quadro distorto”.

Quell’anno, una conferenza dell’Università di Tel Aviv intitolata “Come finì la guerra d’indipendenza?” invitò Shlaim, allora 44enne, come ospite d’onore, ma dovette affrontare critiche aspre, a volte incivili.

“I 60 minuti concessi al pubblico per le domande dopo la sua lezione non sono stati tra i momenti più piacevoli dell’ultima visita del Prof. Shlaim in Israele”, ha riferito il giornalista Aryeh Dayan su Kol Ha’Ir.

Dopo che l’ex direttore generale dell’ufficio del primo ministro Mordechai Gazit ha passato il microfono al primo interlocutore, “ha di fatto dato il via all’attacco contro Shlaim”.

Sebbene Shlaim tenesse la sua lezione in ebraico, fu trattato come un estraneo: “Non si sentiva a casa e la maggior parte del pubblico non lo trattava come ‘uno di noi’”. Ci furono delle prese in giro insolitamente aspre – alcune quasi dei fischi – “principalmente da parte di ricercatori e storici veterani del Palmach, dell’IDF e del Mapai dell’era Ben-Gurion, così come da parecchi individui il cui passato nella sicurezza e nell’intelligence era evidente”.

“Hanno fatto capire chiaramente a Shlaim che non giocava in casa”, si legge nell’articolo. Shlaim ha scherzato dicendo che a un certo punto aveva pensato che la conferenza fosse una cospirazione contro di lui, ma non è sembrato turbato – forse gli è persino piaciuto lo scontro. Quando si è alzato per rispondere, si è concentrato sul dare risposte concrete ad alcune domande, trattando tutti con fredda cortesia e una vaga aria altezzosa – come se stesse discutendo con gli storici ufficiali di corte.

Da allora, Shlaim ha pubblicato diversi libri sulla storia del Medio Oriente e sul conflitto arabo-israeliano. Due di questi sono stati tradotti in ebraico.

Il primo, “The Iron Wall: Israel and the Arab World” (2005), prende il titolo dal saggio fondamentale di Ze’ev Jabotinsky, il quale sostiene che gli ebrei devono prima costruire un “muro di ferro” – una forza militare – contro gli arabi finché non accetteranno l’esistenza di Israele, dopodiché si potrà negoziare un accordo.

Shlaim sostiene che Ben-Gurion fu il principale promotore di tale dottrina, dando priorità al militarismo ebraico. Sostiene che, nell’ambito di questa strategia, Ben-Gurion espulse circa 700.000 palestinesi nel 1948 e perseguì soluzioni militari per l’espansione territoriale dopo aver respinto il piano di spartizione.

Secondo Shlaim, la maggior parte dei governi israeliani – di destra e di sinistra – ha adottato la stessa dottrina e non ha fatto della pace un obiettivo centrale. Le eccezioni, dice, sono state Menachem Begin e Yitzhak Rabin.

“Israele non ha mai veramente voluto appartenere al Medio Oriente. Si considera un Paese dell’Europa occidentale”, afferma Shlaim.

“Gli ebrei mizrahi avrebbero potuto rappresentare un ponte tra Israele e il mondo arabo, ma i leader sionisti non hanno mai voluto quel ponte. Herzl immaginava lo Stato ebraico in contrasto con la barbarie orientale. Jabotinsky vedeva lo Stato come parte dell’imperialismo in Medio Oriente. Lo stesso vale per Ben-Gurion e Netanyahu, che incarnano l’alienazione e il rifiuto di far parte della regione, nonché la mancanza di interesse per la coesistenza.”

Il suo secondo libro, “Lion of Jordan: The Political Biography of King Hussein”, delinea quelle che Shlaim considera occasioni mancate per la pace nella regione.

La tesi di Shlaim ha suscitato aspre critiche da parte di altri storici. Su Haaretz, Yosef Heller e Yehoshua Porath hanno scritto :

“Gli scritti di Shlaim nascono da un’agenda politica ostile a Israele […] piuttosto che da un esame obiettivo della narrativa israeliana. Purtroppo, Avi Shlaim inganna i suoi lettori con le sue affermazioni secondo cui Israele avrebbe perso l’occasione di pace, mentre gli arabi sono irriducibili amanti della pace. Quando si tratta di citare esempi specifici, Shlaim ignora totalmente il fatto fondamentale del conflitto arabo-israeliano: la richiesta intransigente del “diritto al ritorno”, che esprime un rifiuto ideologico e pratico dell’esistenza stessa dello Stato di Israele, per non parlare degli innumerevoli discorsi e articoli che invocano lo sterminio di Israele. Tutti i contatti diplomatici da lui menzionati diventano inutili alla luce delle intenzioni di sterminio, e Shlaim non può liquidarli come semplice retorica.”

Benny Morris cambiò idea subito dopo la Seconda Intifada. Lei, invece, è passato dall’essere uno storico critico a qualcuno che esprime comprensione per Hamas.

“In passato, Benny era il più sionista, Ilan (Pappé) il più radicale – sosteneva che Israele non avesse alcuna legittimità – e io ero nel mezzo. Mia moglie era solita riassumere la mia posizione così: ‘Prima del 1967 – bene, dopo il 1967 – male’.

Pensavo che Israele fosse legittimo entro i suoi confini, ma negli ultimi anni mi sono avvicinato alla posizione di Ilan. Ora penso che non ci sia più una distinzione significativa tra Israele propriamente detto e Israele in Cisgiordania. È un unico regime, dal fiume al mare. È apartheid e supremazia ebraica. Sono passato dal centro a una posizione radicale. I Nuovi Storici hanno iniziato con molto in comune e sono arrivati ​​a estremi molto diversi.”

Shlaim non si limita alla critica accademica. Ad aprile, circa 18 mesi dopo il 7 ottobre, gli avvocati che agivano per conto di Hamas hanno presentato una richiesta al Ministero dell’Interno del Regno Unito per rimuovere Hamas dall’elenco britannico delle organizzazioni terroristiche internazionali proibite. Alla petizione erano allegati i pareri degli esperti e di Shlaim .

L’ala militare di Hamas è nella lista delle organizzazioni terroristiche del Regno Unito dal 2001 e nel 2021 è stata aggiunta anche l’ala politica, con la motivazione che separare le due sarebbe “artificiale” e che Hamas nel suo complesso è un’organizzazione terroristica.

Nella petizione, guidata da Mousa Abu Marzouk, figura di spicco di Hamas, si sostiene che Hamas non è un gruppo terroristico, bensì “un movimento di liberazione e resistenza islamica palestinese il cui obiettivo è liberare la Palestina e contrastare il progetto sionista”.

I loro avvocati hanno anche sostenuto che mettere al bando Hamas viola la libertà di parola e che “la gente in Gran Bretagna deve essere libera di parlare di Hamas e della sua lotta per restituire al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione”.

Hanno descritto Hamas come “l’unica forza militare efficace” che resiste all’occupazione e ai crimini contro l’umanità commessi da Israele.

Shlaim è stato incluso come esperto esterno e ha presentato un parere a sostegno della petizione. Tra le altre cose, ha scritto: “Hamas esercita il suo diritto, garantito dal diritto internazionale, di resistere all’occupazione israeliana”.

Allo stesso tempo, ha riconosciuto che gli attentati suicidi perpetrati da Hamas negli anni ’90 corrispondevano “alla definizione stessa di terrorismo” e ha aggiunto: “Questo deliberato attacco ai civili è stato spregevole e deplorevole”.

Tuttavia, ha anche osservato che “[…] il termine “attentato suicida” è diventato di pubblico dominio come una forma di guerra particolarmente orribile. Gli attentati suicidi sono in definitiva un mezzo per far arrivare bombe al bersaglio. Giudicati esclusivamente in base all’esito letale, non sono più orribili di una bomba da una tonnellata sganciata da un aereo da guerra F-16 israeliano su un condominio residenziale a Gaza”.

Ha anche scritto che nel 2004 “la leadership politica di Hamas ha preso la decisione strategica di porre fine agli attentati suicidi”.

Il parere dell’esperto Shlaim ha affrontato anche la questione del “diritto di Israele all’esistenza”.

“Nessuna nazione ha il ‘diritto di esistere’ secondo il diritto internazionale e Israele non fa eccezione. Il ‘diritto di esistere’ di Israele non è un diritto legale, ma uno slogan ideologico e carico di emotività”, ha scritto. Dal 1967, ha aggiunto, “Israele ha politicizzato e strumentalizzato questo slogan per ostacolare i colloqui di pace e tacciare di antisemitismo coloro che si rifiutano di riconoscere il ‘diritto’”.

In definitiva, ha scritto, “ciò che conta non è la questione etica sulla quale ci sono punti di vista contrastanti, ma il fatto che Israele esiste senza dubbio.

Ha anche sostenuto che la parte che nega veramente il diritto all’esistenza dell’altra parte è Israele stesso, rifiutandosi di riconoscere il diritto dei palestinesi allo Stato e all’indipendenza.

Perché è favorevole alla rimozione di Hamas dalla lista?

“Non sostengo Hamas e non provo alcun piacere nel condannare Israele. Sono uno storico e ho studiato la storia di Hamas. Il mio sostegno alla sua rimozione dalla lista dei terroristi si basa su quello studio.”

Shlaim ha poi delineato l’evoluzione politica di Hamas dal 2006, anno in cui ha ottenuto la maggioranza parlamentare, ha formato un governo guidato da Ismail Haniyeh e in seguito ha preso il controllo di Gaza.

“Le elezioni del 2006 sono state libere e democratiche. È stato un risultato straordinario per i palestinesi: instaurare la democrazia sotto l’occupazione israeliana”, afferma. “Hamas ha formato un governo, ma Israele lo ha respinto e si è rifiutato di riconoscerlo. L’Unione Europea e gli Stati Uniti, con loro vergogna, si sono uniti a Israele nel rifiutarsi di riconoscere un governo eletto democraticamente.

L’Occidente afferma di sostenere la democrazia e il progresso, ma queste persone hanno votato per il ‘partito sbagliato’ – quindi l’Occidente ha respinto il processo democratico. Quella era l’unica vera democrazia nel mondo arabo. Non Israele. Israele ha fatto tutto il possibile per sabotarla. La coalizione anti-Hamas comprendeva Fatah, Israele, l’intelligence egiziana e gli Stati Uniti”, aggiunge. “Non hanno lasciato che Hamas governasse. Dal 2010, ogni cessate il fuoco è stato violato da Israele”.

Hamas è un’organizzazione terroristica.

“Israele sostiene che Hamas sia solo un’organizzazione terroristica, ma la questione è più complicata. Hamas è parte integrante della società araba. Non esiste una soluzione concepibile al conflitto israelo-palestinese che escluda Hamas. Inoltre, Israele sostiene che l’obiettivo di Hamas sia distruggere lo Stato di Israele.

È vero che lo statuto originale di Hamas era antisemita, ma i movimenti rivoluzionari si evolvono. Proprio come il sionismo aveva elementi terroristici – Shamir e Begin sono diventati primi ministri – e come è successo in Irlanda e Sudafrica, così è successo anche con Hamas.

Sì, ha un’ala militare che compie attacchi terroristici, ma ha anche una leadership politica che ne ha moderato il programma. Oggi Hamas afferma che il suo problema non sono gli ebrei, ma Israele e il sionismo. Hamas è già diventato più moderato e accetterebbe uno stato palestinese in Cisgiordania e Gaza, con Gerusalemme Est come capitale.

Il governo di Netanyahu è quello che sta distruggendo la leadership politica di Hamas e rafforzandone l’ala militare. Non difendo Hamas, ma, come dice il proverbio inglese, ‘date al diavolo ciò che gli spetta’. Come storico, il mio obiettivo è fornire un quadro equilibrato del conflitto.”

Il 7 ottobre e la guerra che ne è seguita ha sconvolto israeliani ed ebrei in tutto il mondo. Che impatto ha avuto su di lei?

“La situazione mi ha costretto a rivedere le mie posizioni su Israele. Sapevo già che era uno stato coloniale di apartheid. Sapevo già che aveva il governo più di destra e razzista della storia israeliana. Sapevo che il suo programma prevedeva la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania e l’annessione formale. Ma ciò che mi ha sbalordito è che questo governo ora sta perpetrando un genocidio. È una novità.”

Quest’anno ha persino pubblicato una raccolta intitolata “Genocidio a Gaza”.

“All’inizio ho esitato a usare la parola ‘genocidio’. È una parola grossa. Ma poi Israele ha rifiutato di consentire gli aiuti umanitari ai civili e ha usato la fame come arma di guerra. Se questo non è genocidio, non so cosa lo sia. Non esito più a usare quella parola per descrivere ciò che Israele sta facendo a Gaza – sistematicamente.

Non è una questione di numeri; è una questione di intenti. In Israele, il genocidio è associato solo all’Olocausto. Ma l’Olocausto è stata una forma di genocidio, non l’unica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei erano vittime indifese della Germania nazista. Oggi, i palestinesi sono vittime indifese.”

Sta condannando il governo israeliano o anche la società israeliana?

“Benjamin Netanyahu non è un dittatore. È stato eletto primo ministro. Pertanto, la società israeliana nel suo complesso è responsabile di questi crimini di guerra. Non vi partecipano personalmente, ma sono responsabili di ciò che l’esercito sta facendo a Gaza e in Cisgiordania. Questo governo è stato eletto democraticamente, ma è un governo fascista. Anche il partito nazista in Germania è stato eletto democraticamente.

Israele oggi fa affidamento esclusivamente sulla forza militare e sostiene che chiunque lo critichi è antisemita. Il governo riflette la società, e quindi la società ha la sua responsabilità. La società israeliana oggi non ha alcuna inibizione nell’esprimere razzismo. Ciò che prima era nascosto ora viene orgogliosamente espresso, dalla leadership verso il basso.”

Allora perché ha ancora la cittadinanza israeliana?

“Ho pensato di rinunciarvi molti anni fa e ho parlato con una persona del consolato israeliano a Londra. Mi ha detto che era possibile e che conosceva le mie opinioni, ma mi ha consigliato di non farlo, a causa delle conseguenze. Se ricordo bene, mi ha detto che se avessi rinunciato alla cittadinanza, non mi sarebbe più stato permesso di entrare in Israele.

Ho seguito il suo consiglio. Ho ancora un passaporto israeliano valido e lo uso ogni volta che visito Israele. L’ultima volta è stata quattro anni fa, per il funerale di mia madre a Ramat Gan. Ho due cittadinanze e mi sento doppiamente in colpa nei confronti dei palestinesi.

Come cittadino britannico, mi sento in colpa per aver permesso al movimento sionista di prendere il controllo della Palestina, a partire dalla Dichiarazione Balfour. Gli inglesi sono responsabili del conflitto israelo-palestinese: hanno gettato le basi per la Nakba e hanno tradito i palestinesi.

Come israeliano, mi sento in colpa per l’occupazione della Palestina dal 1967 e per aver negato ai palestinesi i loro diritti umani. Viaggio in Israele con il mio passaporto israeliano e nel resto del mondo con quello britannico.”

L’intervista è stata condotta a tappe nell’arco di diversi mesi. Con il protrarsi della guerra e l’allontanamento dei suoi obiettivi, gli intrighi militari e diplomatici di Israele si sono aggravati. Leader e cittadini di tutto il mondo, compresi molti che avevano inequivocabilmente sostenuto Israele dopo il 7 ottobre, hanno iniziato a spostarsi verso le posizioni radicali che Shlaim esprime ora.

Cosa ne pensa dell’attacco israeliano all’Iran a giugno?

“La guerra di propaganda di Benjamin Netanyahu contro la Repubblica Islamica dell’Iran trascura alcuni fatti fondamentali. Primo, l’Iran non ha mai attaccato nessuno dei suoi vicini; Israele non smette mai di attaccare i suoi vicini in tutte le direzioni.

Secondo, l’Iran ha firmato il Trattato di non proliferazione nucleare; Israele no. Terzo, l’Iran si è sottoposto all’ispezione delle sue strutture da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica; Israele no. Quarto, l’Iran non possiede armi nucleari e ha ripetutamente rinnegato l’intenzione di produrle, mentre Israele possiede armi nucleari.

Ne consegue che l’Iran non rappresenta una minaccia esistenziale per Israele, come Netanyahu continua a sostenere; è Israele, in virtù del suo monopolio nucleare, a rappresentare una minaccia esistenziale per l’Iran.

Netanyahu, tuttavia, ha perseverato nei suoi sforzi per trascinare l’America in una guerra con l’Iran. Netanyahu sapeva fin dall’inizio che Israele da solo non era in grado di distruggere il programma nucleare iraniano e che il sostegno americano era necessario. Nessun presidente americano negli ultimi 30 anni è stato così stupido da assecondare questo folle piano.

Ma ancora una volta, Netanyahu è riuscito a convincere Trump a dare seguito alla guerra illegale di Israele contro l’Iran con un illegittimo attacco militare americano. Il grottesco seguito di questa triste saga è stato l’incontro alla Casa Bianca in cui Netanyahu ha consegnato a Trump una copia della lettera che lo candidava al Premio Nobel per la Pace.

Ecco un criminale di guerra che raccomandava un criminale condannato per il più prestigioso premio internazionale per la pace. Non si poteva inventare niente.”

Sei successori di Hamas saranno ancora più radicali. Israele ne sarà responsabile, perché ha assassinato i leader politici di Hamas. Israele non ama i palestinesi moderati: li vede come una minaccia. Li indebolisce e apre la strada a figure più estremiste. Ecco perché la leadership si è spostata dall’ala politica di Hamas a quella militare.

La fondazione dello Stato di Israele fu legata a una grande ingiustizia nei confronti dei palestinesi. I funzionari britannici ne erano amareggiati. Il 2 giugno 1948, un alto funzionario del Ministero degli Esteri scrisse al Ministro degli Esteri Ernest Bevin che gli americani erano responsabili della creazione di “uno ‘stato gangster’ guidato da ‘un gruppo di leader totalmente senza scrupoli’.

Un tempo pensavo che quelle parole fossero troppo dure. Ma a quanto pare ciò che inizia in modo scorretto, rimane scorretto”.

