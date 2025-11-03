Venezuela. Il nemico sulla costa

1. Le potenze operano secondo un’unica logica. Così come uccidono sulla terraferma, massacrano in alto mare. Il fuorilegge sente che l’acqua salata cancella ogni traccia di legge o umanità. Il mare non ha confini; l’avidità ancora meno. Gli abitanti di Cubagua avvistano una minacciosa nave straniera.

Tutti accorrono in sua difesa. Con l’aiuto di sommozzatori indigeni, Diego González de Serpa abborda e sconfigge il corsaro Diego Ingenios. È il 1528. È la prima battaglia navale del “Nuovo Mondo”; Pedro de la Cadena la commemora con la prima poesia scritta in America Latina.

2. La guerra contro i criminali è appena iniziata. I pirati portoghesi attaccano Cubagua nel 1541. I briganti francesi distruggono Nueva Cádiz nel 1543 e Cabo de la Vela l’anno successivo. Il tiranno Lope de Aguirre attaccò Margarita e Borburata nel 1561. Il mercante di schiavi inglese John Hawkins saccheggiò Margarita, Cumaná, Borburata e Curaçao nel 1565. Il suo collega Jean de Bontemps attaccò Margarita e Borburata nel 1565; Jacques Sore e Jean de Bontemps le saccheggiarono nel 1567. John Lovell e Francis Drake devastarono Margarita e Borburata nel 1567. Quest’ultima fu rasa al suolo insieme a Coro quello stesso anno dal brigante francese Nicolas Valier.

3. Ondate di fuorilegge accompagnarono le maree imperiali. Il fuorilegge John Hawkins razziò Margarita e attaccò Borburata, Valencia, Curaçao e Rio de la Hacha nel 1568. Gli abitanti di Cumaná respinsero i predoni inglesi nel 1570. Jean de Bontemps invase e spopolò Borburata nel 1570. I banditi William e George Winter la devastarono nel 1571; nello stesso anno, dodici navi pirata e i criminali Caxim e Jean de Bontemps razziarono Margarita, mentre altri saccheggiatori furono respinti a Coro. Pirati francesi e inglesi razziarono Margarita, Coche e Cumaná tra il 1572 e il 1582. I pirati britannici combatterono contro Juan de Eraso nelle acque al largo di Margarita nel 1576, mentre il criminale Andrew Barker attaccò Trinidad, Margarita e Curaçao nel 1576. Il furfante William Hawkins attaccò Margarita nel 1583, e i suoi colleghi francesi saccheggiarono Curaçao e Bonaire nel 1584.

4. Disperato a causa della fitta nube di pirati inglesi che decimava le sue flotte e razziava le coste americane, Filippo II lanciò un’Invincibile Armata contro l’Inghilterra, che fu dispersa dalle navi incendiarie di Francis Drake e spazzata via dalle tempeste. In seguito a questa dichiarazione di guerra, i predoni si legittimarono con lettere di marca. E certamente si dimostrarono all’altezza dei loro titoli.

Il corsaro John Chidley saccheggiò Trinidad tra il 1589 e il 1590. Il furfante John Myddelton saccheggiò Margarita nel 1592. Il bandito Benjamin Wood saccheggiò Trinidad, Margarita, Coro e Cabo de la Vela nel 1592. L’anno successivo, i corsari inglesi attaccarono Araya, mentre il mascalzone James Lancaster saccheggiò Paria e Trinidad, John Burgh attaccò Margarita e James Langton saccheggiò Margarita e Cumaná. Nel 1594, i fuorilegge inglesi inseguirono la nave mercantile di perle a Margarita, mentre il fuorilegge George Raymond invase Paria.

5. Occasionali atti vandalici lasciano il posto a incursioni che mirano all’occupazione territoriale. Il ladro Jacob Whiddon saccheggia Trinidad nel 1594. Robert Dudley esplora Trinidad e l’Orinoco nel 1595. L’elegante Sir Walter Raleigh razzia Trinidad, esplora l’Orinoco e viene respinto a Margarita e Cumaná nel 1595. Lo stesso anno, il suo complice Amyas Preston saccheggia e incendia Caracas, mentre Sir Francis Drake e Sir John Hawkins vandalizzano Curaçao, Aruba, Los Monjes, Cabo de la Vela e Riohacha. L’anno successivo, l’alchimista Lawrence Keymis, luogotenente di Raleigh, irrompe nell’Essequibo, nell’Orinoco e a San Tomé de Guayana, mentre Anthony Sherley fa irruzione a Margarita, Araya, Cabo Codera, Bonaire e Cabo de la Vela.

6. La pirateria è politica, la politica è pirateria. L’Olanda combatte una guerra d’indipendenza contro la Spagna, espandendo al contempo commercio e saccheggi in tutto il mondo. Le sue flotte e le sue industrie dipendono dal sale per conservare pesce e formaggio, conciare le pelli e produrre polvere da sparo. Filippo II chiude loro le saline di Setúbal. Alla ricerca di questa preziosa risorsa, scendono in Guayana e Araya.

Dal 1598, i briganti olandesi Jan Van Leyen, Adriaen Reydersten e A. Cabeliau saccheggiano Santo Tomé de Guayana e Trinidad. Tra il 1600 e il 1604, 491 urcas – navi da guerra e da trasporto corsare – rubano sale da Araya. La Royal Navy del Mare Oceano li scacciò nel 1605. Il governatore Sancho de Alquiza catturò contrabbandieri olandesi e pirati francesi al comando del capitano Jorge Escudero a La Guaira nel 1607. I predoni olandesi tornarono ripetutamente per sfruttare le saline di Araya e furono espulsi da Diego de Arroyo y Daza nel 1621, 1622 e 1623. Il corsaro olandese Badwoin Hendrick saccheggiò La Asunción, Pampatar, Araya, Coche e Bonaire nel 1626. Il bandito olandese Adrian Janzoon Pater distrusse Santo Tomé de Guayana nel 1629.

Il governatore Benito Arias Montano espulse i corsari olandesi che sfruttavano le saline di La Tortuga nel 1631 e li sfrattò nuovamente nel 1633 dall’isola e dalle saline di Unare. Juan de Eulate scacciò gli invasori inglesi da Trinidad nel 1633 e Diego López de Escobar sbaraglia gli occupanti olandesi di Tobago nel 1637. La Battaglia delle Isole del Sale si concluse quando i corsari olandesi Van Baalbeck e Pierre Le Grand conquistarono Aruba, Curaçao e Bonaire nel 1634. Lì stabilirono definitivamente le loro saline e il più famigerato mercato di schiavi del Nuovo Mondo.

7. Ma l’età d’oro del saccheggio marittimo era solo all’inizio. Ci limiteremo a menzionarne i momenti culminanti. Il bandito olandese Bernardo Jansen attaccò Santo Tomé nel 1664. I briganti francesi L’Olonnais e Miguel le Vasco saccheggiarono Maracaibo e Gibilterra nel 1665; il ladro Henry Morgan le saccheggiò nel 1669. Il conte Jean D’Estrées e i suoi bucanieri attaccarono Tobago nel febbraio del 1677; nello stesso anno, i corsari francesi saccheggiarono Valencia. D’Estrées tentò di conquistare Curaçao e la sua flotta si incagliò sull’isola di Aves, nelle Isole Sottovento, nel 1678; con i suoi resti, il “Chevalier” di Grammont attaccò Maracaibo, Gibilterra e Trujillo; mentre il Marchese di Maintenon attaccò Margarita, Trinidad e la costa di Caracas.

8. Nel 1793, le fortificazioni di La Guaira misero in rotta la flotta di 19 navi del Commodoro Knowles, affondandone tre. Nel 1814, Morillo, il “Pacifier”, ci attaccò con un’armata di 60 navi. Nel 1902, fummo circondati da 15 corazzate provenienti da Inghilterra, Germania e Italia.

Di così tanti aggressori rapaci, non rimane nulla. Il Venezuela resiste.

*storico, scrittore e saggista venezuelano

3 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO