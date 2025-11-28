Stati Uniti. “Crisi Incrociate: Sconfitta Democratica, Epstein Files e il GOP sotto pressione”

Nell’episodio di questa settimana, Living in America analizza la fine del lungo government shutdown e la scelta, controversa ma deliberata, del Partito Democratico di accettare i termini della riapertura del governo senza ottenere garanzie sull’estensione dei fondi per l’ACA, l’Obamacare. Una decisione motivata dall’idea che prolungare la paralisi sarebbe stato peggiore per il Paese, anche se una parte significativa del loro elettorato non sembra condividere questa valutazione.

Mentre le istituzioni riprendono a funzionare, un’altra vicenda torna a incombere su Washington: i file del caso Epstein, ormai vicinissimi alla divulgazione completa. Una prospettiva che per mesi il Presidente della Camera Mike Johnson aveva cercato di evitare, anche a costo di mantenere il governo chiuso, temendo l’impatto potenzialmente devastante per il GOP.

Tra scelte politiche difficili, tensioni interne ai partiti e la possibilità di rivelazioni esplosive, Living in America guida gli ascoltatori in un racconto lucido e diretto, svelando ciò che sta accadendo dietro le quinte della crisi istituzionale americana.

Cosa sta succedendo negli Stati Uniti? E’ vero che agenti federali incappucciati girano per le strade, sequestrando e rinchiudendo donne e uomini, solo perchè immigrati? Perchè il presidente Trump sta inviando la Guardia Nazionale a presidiare le città? Charlie Kirk cosa diceva, veramente? E chi lo ha ucciso? Perchè per Trump il problema è “l’estrema sinistra violenta”? Ma negli Stati Uniti, c’è un’ “estrema sinistra”? E’ vero, come dice Steve Bannon, che “il nazionalismo cristiano non è mai stato così forte”? E che fine hanno fatto i Democratici? E’ vero che Trump punta al terzo mandato? Gli Usa stanno lentamente diventando un’autarchia? Ed è vero che odia e disprezza l’Europa, ed ha voluto punirla con i dazi?

Da questa parte dell’ Oceano Atlantico, forse mai come in questo momento, le idee sugli Stati Uniti sono confuse, le informazioni relativamente poche, le strumentalizzazioni invece tantissime. La Lega e Fratelli d’Italia fanno a gara a chi è più Trumpiano dell’altro, cercando di accreditarsi come sponda europea dell’ Alt Right e del Maga, perdendo di vista che – per Trump – l’Europa è più una scocciatura, se non un avversario, che altro. Ma, tutto sommato, di quel che avviene oggi in America (che poi gli Stati Uniti, dell’America, sono solo un pezzo, ma tant’è) non ne sappiamo tantissimo.

E allora? Allora ce lo facciamo raccontare e – se possibile – spiegare da chi negli States ci vive e lavora da vent’anni: Silvia Minguzzi, italiana expat negli Stati Uniti, exhibition coordinator e Graphic Designer presso la CSU Libraries (Biblioteca Universitaria di Colorado State University).

