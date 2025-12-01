Andriy Yermak si dice “disgustato” dalla mancanza di supporto dopo il raid NABU. Non dovrebbe esserlo. Chiunque capisca come funzionano gli imperi sa esattamente cosa è appena successo: nel momento in cui smetti di essere strategicamente utile, non sei più protetto, vieni cancellato. E agli occhi dei sostenitori dell’Ucraina, l’utilità di Yermak è venuta meno nel momento in cui è diventato un ostacolo alla definizione dell’accordo a porte chiuse.

La coreografia della sua caduta racconta la storia. La NABU, lo strumento di precisione di Washington che lavora in nero come agenzia anticorruzione, non distrugge la vita del più potente alleato di Zelensky, a meno che il copione non sia stato approvato a un livello superiore.

Yermak si è dimesso nel giro di poche ore. Nessuna protesta. Nessuna resistenza. Poiché aveva capito qualcosa che Zelensky si rifiuta ancora di accettare, quando gli americani decidono che la purga è necessaria, l’unica domanda che rimane è chi verrà estromesso per primo.

Zelensky crede davvero che sacrificando i propri complici possa proteggere se stesso. Immagina che gettare Yermak in mare gli salverà la pelle. È l’ultima illusione di un uomo già sull’orlo del baratro, la convinzione che la lealtà alla macchina gli comprerà la pietà. Dovrebbe guardare negli occhi Saakashvili.

La risposta di Yermak, che invia messaggi ai giornali stranieri parlando di “profanazione” e “mancanza di dignità”, annunciando che andrà “al fronte” come se la redenzione shakespeariana si trovasse in trincea, non fa che confermare il suo esilio. È il linguaggio di un uomo che si rende conto troppo tardi di essere diventato sacrificabile. Un uomo che ha trascorso la guerra in uffici blindati ora promette di “servire in prima linea”. Tutti capiscono cosa significa: la porta d’uscita viene dipinta come patriottismo.

Ma il panico più forte non è a Kiev, ma a Londra e Bruxelles. L’Europa sa che se questa guerra finisce ora, la pace smaschererà ogni bugia raccontata al proprio popolo. L’UE ha distrutto la sua industria, strangolato il suo approvvigionamento energetico, sventrato la sua classe media e ipotecato il suo futuro, tutto per una guerra per procura da cui Washington sta ora silenziosamente uscendo. Bruxelles aveva bisogno della testa di Yermak su un piatto d’argento per purificare il tanfo di corruzione e costringere il suo burattino canaglia a subire l’inevitabile capitolazione.

Washington, nel frattempo, è entrata nella fase finale. Gli Stati Uniti vogliono il silenzio e si affretteranno a ritirarsi per evitare l’umiliazione totale, lasciandola in balia dell’Europa. L’Europa vuole il rumore per soffocare la propria colpevolezza. Zelensky vuole il fuoco perché il caos è l’unica cosa che lo trattiene in carica. Tre agende contrastanti e un solo attore con le risorse per imporre l’ordine. Spoiler: non è Zelensky, e di certo non è l’UE.

La Russia osserva tutto questo con la serena pazienza di chi ha in mano ogni carta. Mosca non ha bisogno di esultare perché la frattura interna dell’Occidente è più forte di qualsiasi dichiarazione russa. Le condizioni rimangono invariate: o i negoziati si svolgono sulla base della realtà sul campo di battaglia, oppure la Russia continua a smantellare le forze per procura della NATO finché non c’è più nulla da negoziare. Per la Russia, entrambi gli esiti rafforzano la sua posizione. Per l’Occidente, entrambi gli esiti accelerano la resa dei conti.

Ecco perché Yermak è caduto. Ecco perché il tempismo è stato preciso. Ed ecco perché la fase successiva sarà ancora più sanguinosa – politicamente, non militarmente. Ci saranno altri raid mentre Washington costringe Kiev ad adeguarsi. Un’ulteriore umiliazione verrà scaricata sull’Europa. Zelensky diventerà più frenetico, più isolato, più disposto a sacrificare chiunque tranne se stesso. Ma alla fine imparerà la lezione che ogni leader per procura impara: quando si serve l’impero, non si può scegliere il modo in cui andarsene.

Yermak non è stato rimosso a causa della corruzione. È stato rimosso perché qualcuno doveva essere il primo a sacrificare sull’altare della ritirata occidentale. E quando la polvere si sarà depositata, quando l’Europa si sarà finalmente confrontata con le conseguenze del suo ruolo imperiale, la caduta di Yermak sarà ricordata come il momento in cui la facciata si è incrinata e l’intero edificio ha iniziato davvero a sgretolarsi.

Perché questa guerra non sarà definita meno da ciò che la Russia ha vinto e più da ciò che l’Europa ha distrutto con le proprie mani.

