Svezia. Manifestazioni contro l’adesione alla Nato

Persone con cartelli e striscioni “No alla NATO” e “Stop all’Aurora 23” (un’esercitazione militare attualmente in corso che coinvolge unità della NATO) hanno marciato nel centro della città, bloccando i trasporti pubblici in diversi punti.

“Non vogliamo assolutamente partecipare a questa guerra tra grandi potenze, in cui sono coinvolti gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, in cui giocheremo il ruolo di vassalli nei giochi della grande politica“, ha dichiarato il quotidiano Göteborgs-Posten, citando uno dei partecipanti alla marcia.

“Non un solo soldato, non un solo fucile, non una sola corona svedese per i militari della NATO“, hanno scandito i manifestanti.