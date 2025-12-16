“Coercizione Senza Consenso: Gli Stati Uniti e il Nuovo Disordine Imperiale”

L’anno 2025 ha visto l’intensificarsi delle minacce degli Stati Uniti contro il Sud Globale. Nel giro di pochi mesi, Washington ha dichiarato lo spazio aereo venezuelano “completamente chiuso”, ha minacciato di invadere la Nigeria “con le armi spianate” per proteggere i cristiani da un presunto genocidio e ha preteso che i talebani restituissero la base aerea di Bagram, accompagnando la richiesta con avvertimenti di conseguenze non specificate. Non si tratta di episodi isolati di spavalderia trumpiana. Sono sintomi di una crisi strutturale più profonda nel modo in cui il potere statunitense gestisce il suo rapporto con il resto del mondo.

Ciò a cui stiamo assistendo potrebbe essere definito “coercizione senza consenso”. Con il declino dell’appello ideologico della globalizzazione guidata dagli USA e l’indebolimento della leva economica, il centro imperiale ricorre sempre più alla forza bruta e alle minacce nude e crude. I meccanismi del consenso che un tempo sostenevano l’egemonia americana hanno perso la loro presa. Ciò che rimane è la coercizione.

La militarizzazione della finanza

Si prenda il caso del Venezuela. Dall’agosto 2017, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni sempre più severe, colpendo il settore petrolifero del paese, le istituzioni finanziarie e i funzionari governativi. L’obiettivo dichiarato non è mai stato nascosto: un cambio di regime.

Le conseguenze umanitarie sono state devastanti. Uno studio del 2019 degli economisti Mark Weisbrot e Jeffrey Sachs per il Center for Economic and Policy Research stimava che le sanzioni hanno causato oltre 40.000 morti tra il 2017 e il 2018.

Le sanzioni hanno tagliato fuori il Venezuela dal sistema finanziario basato sul dollaro, impedendo la ristrutturazione del debito. Le società internazionali sono state minacciate con sanzioni secondarie. L’importazione di pezzi di ricambio per l’industria petrolifera è diventata impossibile, accelerando il crollo della produzione. Weisbrot e Sachs hanno concluso che questi impatti “corrisponderebbero alla definizione di punizione collettiva così come descritta sia nelle convenzioni internazionali di Ginevra che dell’Aia”.

A seguito delle sanzioni dell’agosto 2017, la produzione petrolifera venezuelana è diminuita a un ritmo più che triplo rispetto al passato. Il FMI ha rivisto le sue previsioni di crescita per il 2019 dal -5% al -25%, principalmente a causa del regime sanzionatorio.

Ciò conferma quanto teorizzato da Samir Amin sull’imperialismo contemporaneo che opera attraverso il controllo della finanza globale nel suo libro L’imperialismo contemporaneo, il capitale finanziario monopolistico e la legge del valore di Marx. Il ruolo del dollaro come valuta di riserva, combinato con la giurisdizione statunitense sui pagamenti globali, fornisce a Washington il “privilegio esorbitante” di imporre l’isolamento economico a qualsiasi paese ribelle.

L’escalation del 2025 va oltre. La dichiarazione di Trump secondo cui lo spazio aereo venezuelano dovrebbe essere considerato chiuso, pur priva di giurisdizione legale, funziona da intimidazione per i vettori commerciali. Il dispiegamento della portaerei USS Gerald R. Ford nei Caraibi, unito a raid aerei che hanno ucciso oltre ottanta persone dal settembre 2025, suggerisce che Washington è pronta ad accompagnare lo strangolamento economico con la violenza militare.

Il caso della Colombia nel gennaio 2025 è ugualmente istruttivo. Quando il Presidente Gustavo Petro ha rifiutato i voli di deportazione su aerei militari statunitensi, Trump ha risposto nel giro di poche ore con minacce di dazi del venticinque percento e revoche di visti. Questa tattica di pressione aveva un messaggio chiaro: l’alleanza con Washington non offre alcuna protezione quando le priorità imperiali lo richiedono.

L’umanitarismo selettivo

L’intervento minacciato in Nigeria rivela una diversa modalità di affermazione imperiale: l’appropriazione del discorso umanitario per legittimare l’azione militare.

Nel novembre 2025, Trump ha designato la Nigeria “Paese di particolare preoccupazione” per persecuzione religiosa e ha minacciato di “spazzare via i terroristi islamici” che starebbero commettendo un genocidio contro i cristiani.

L’affermazione non regge alla verifica empirica. I dati dell’Armed Conflict Location and Event Data Project raccontano una storia più complessa. Tra gennaio 2020 e settembre 2025, l’ACLED ha registrato 385 attacchi che prendevano di mira i cristiani quando l’identità religiosa era un fattore, con 317 morti. Nello stesso periodo, 196 attacchi hanno preso di mira i musulmani, causando 417 morti. La violenza è reale e devastante, con oltre 20.000 morti civili dal 2020. Ma le sue cause sono più complesse di un puro sterminio religioso.

I ricercatori hanno documentato come i conflitti tra agricoltori e pastori, la desertificazione, la competizione per le risorse e il collasso dei meccanismi di mediazione tradizionali siano alla base di gran parte della violenza. Organizzazioni come Boko Haram impiegano una retorica anti-cristiana, ma i loro attacchi sono in gran parte indiscriminati. Come ha affermato l’analista nigeriano Bulama Bukarti: “Tutti i dati rivelano che non c’è alcun genocidio cristiano in corso in Nigeria. Questa è una pericolosa narrazione di estrema destra”.

L’analisi di Mahmood Mamdani sul movimento “Salviamo il Darfur” illumina questa strumentalizzazione della sofferenza. Egli spiega nel suo libro Salvatori e sopravvissuti: Darfur, la politica e la guerra al terrore la cornice del genocidio e come essa trasformi i conflitti politici in drammi morali che richiedono una salvezza esterna, posizionando le potenze occidentali come salvatori e le popolazioni africane come vittime incapaci di risolvere i propri problemi.

La selettività è impossibile da ignorare. Mentre minaccia azioni contro la Nigeria, Washington ha fornito a Israele miliardi in aiuti militari durante operazioni che hanno ucciso decine di migliaia di palestinesi. “Genocidio” nel discorso statunitense non è una categoria analitica da applicare coerentemente, ma uno strumento politico utilizzato in modo selettivo.

Debolezza imperiale, non forza

La richiesta di restituzione della base di Bagram ai talebani rappresenta il rifiuto di accettare la sconfitta. La più grande installazione USA in Afghanistan, il suo abbandono ha simboleggiato il fallimento della guerra più lunga della storia americana. Trump ora ne chiede la restituzione, giustificando la richiesta perché la base è “a un’ora di distanza dal luogo in cui la Cina fabbrica i suoi missili nucleari”. L’Afghanistan deve essere strumentalizzato come piattaforma per contenere la Cina.

Le potenze regionali l’hanno respinta all’unanimità. Le consultazioni del Formato di Mosca hanno riunito Russia, Cina, Iran, Pakistan e India in un’opposizione coordinata. Nonostante le loro differenze, questa coalizione rappresenta la coordinazione multipolare che Samir Amin sosteneva attraverso il suo concetto di “delinking”: nazioni che rifiutano di subordinare la loro sicurezza alle priorità imperiali.

Lo studio dell’Istituto Tricontinentale “Iper-Imperialismo” fornisce una cornice per comprendere questa congiuntura. Gli stati NATO rappresentano i tre quarti della spesa militare globale. Eppure, la supremazia militare non può compensare il potere economico in erosione. Gli Stati Uniti affrontano l’ascesa della Cina e il crescente peso dei BRICS. La crisi finanziaria del 2008 e la disfunzione della democrazia americana hanno offuscato il Washington Consensus.

Questo spiega ciò che potrebbe apparire paradossale: perché un’egemonia in declino produce comportamenti più aggressivi. Quando i meccanismi del consenso si indeboliscono, i meccanismi della coercizione si intensificano. Le minacce contro Venezuela, Nigeria e Afghanistan sono sintomi di debolezza imperiale, non di forza.

Per l’India e per il più ampio Sud Globale, le implicazioni richiedono attenzione. L’assunto che la globalizzazione guidata dagli USA rappresenti l’unico percorso di sviluppo è stato messo in discussione. Istituzioni alternative, dalla Banca di Sviluppo dei Nuovi BRICS agli accordi valutari bilaterali che bypassano il dollaro, creano possibilità di subordinare le relazioni esterne alle priorità nazionali.

Gli interessi del Sud Globale non risiedono nello scegliere tra grandi potenze, ma nel costruire solidarietà che amplino lo spazio per uno sviluppo sovrano. La costruzione di un ordine genuinamente policentrico rimane l’orizzonte verso cui le forze progressiste devono lavorare.

*Atul Chandra è co-coordinatore dell’ Asia Desk della Tricontinental : Institute for Social Research.

