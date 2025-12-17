“Epstein Files, tradimenti e nuove alleanze: Trump, Mamdani e il caso Greene”

Nell’ottavo episodio di Living in America raccontiamo una settimana che ridisegna, ancora una volta, le faglie della politica statunitense. Dopo un voto netto, Camera e Senato approvano il disegno di legge bipartisan per il rilascio integrale dei file sul caso Epstein: un passaggio storico segnato dall’improvvisa inversione di rotta del presidente Trump. Dopo mesi in cui avrebbe potuto desecretare i documenti con un semplice executive order, ora invita i repubblicani a sostenere il provvedimento proprio mentre oltre settanta esponenti del GOP stavano per defezionare rispetto alla sua posizione iniziale.

In questo contesto di forte tensione interna emerge la parabola di Marjorie Taylor Greene: da convinta sostenitrice di Trump a “traditrice” agli occhi del presidente, per la sua insistenza sulla piena trasparenza dei file Epstein e per la sua opposizione al sostegno incondizionato a Israele. Greene annuncia il ritiro a gennaio 2026 — una mossa che molti interpretano come una pausa strategica, forse propedeutica a un futuro rientro sulla scena politica ancora più allineato a destra.

Il 19 Dicembre è la data fissata per la pubblicazione integrale, scaricabile e ricercabile, dei documenti Epstein. Quanto verrà effettivamente reso disponibile? Quanto e come saranno redatti i passaggi sensibili? E cosa sarà possibile leggere e analizzare concretamente?

L’episodio si sposta poi nell’Ufficio Ovale, dove Trump riceve il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani: un incontro che ha sorpreso osservatori e staff per la curiosa alchimia tra due figure apparentemente inconciliabili. Dalle spaccature nel GOP alle nuove, impreviste connessioni, offriamo un ritratto vivido di un Paese che continua a sorprendere e a sfidare ogni previsione.

Ottava puntata di Living in America. Ascolta il podcast: LIVING IN AMERICA – Episodio 8 | Radio Città Aperta

*Radio Città Aperta

