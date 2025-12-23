Gran Bretagna. Altri due prigionieri in sciopero della fame ricoverati in ospedale

Altri due prigionieri britannici legati al gruppo di attivisti Palestine Action sono stati ricoverati in ospedale il 22 dicembre dopo settimane di sciopero della fame, aumentando l’allarme da parte di famiglie, medici e sostenitori secondo cui i detenuti rischiano la morte.

Amu Gib, 30 anni, detenuto presso l’HMP Bronzefield nel Surrey, è stato trasferito in ospedale dopo aver raggiunto il cinquantesimo giorno dello sciopero della fame.

Kamran Ahmed, 28 anni, detenuto nel carcere di Pentonville a Londra, è stato ricoverato in ospedale all’inizio del 42° giorno dello sciopero.

I due sono tra gli otto prigionieri della rete Palestine Action – messa fuorilegge dal governo Starmer – ricoverati in ospedale da quando è iniziato lo sciopero della fame coordinato il 2 novembre, noto come il Balfour Day in quanto coincidente con il giorno della dichiarazione del governo britannico che ai primi del Novecento spianò la strada al progetto sionista in Palestina.

Il collettivo Prisoners for Palestine ha dichiarato che i detenuti stanno protestando contro quelle che descrivono come procedimenti penali politicamente motivati legati all’opposizione al sostegno del Regno Unito a Israele, nonostante l’opinione pubblica britannica sia fortemente schierata contro la politica israeliana dall’inizio del genocidio a Gaza nel 2023.

“Sono in custodia dello Stato, e qualsiasi danno che subiscono è una conseguenza deliberata della negligenza del governo e della politicizzazione della loro detenzione”, ha dichiarato il gruppo di sostegno allo sciopero della fame dei prigionieri.

Durante una conferenza stampa tenutasi a Londra il 18 dicembre scorso, il medico d’urgenza e docente dell’University College London, il dottor James Smith, ha avvertito che le condizioni dei detenuti erano gravemente peggiorate, affermando che “gli scioperanti della fame stanno morendo”, citando segnalazioni di monitoraggio medico di scarso standard all’interno delle carceri dove i detenuti necessitano di cure continue a livello ospedaliero.

Più di 200 membri della British Medical Association hanno lanciato allarme, mentre quasi 900 professionisti sanitari hanno firmato una lettera esortando il Segretario alla Giustizia David Lammy, il Segretario alla Salute Wes Streeting, i funzionari del NHS e le autorità carcerarie a intervenire immediatamente.

Gli avvocati che rappresentano i detenuti, per lo più giovani tra i 20 e i 31 anni, affermano che sei sono ancora attivamente in sciopero della fame, mentre due sono stati costretti a sospendere a causa di gravi complicazioni mediche.

Diversi detenuti sono detenuti in custodia cautelare in attesa di processo, accusati di presunti effrazioni o danni penali commessi per conto di Palestine Action prima che il gruppo venisse reso illegale secondo la legislazione antiterrorismo del Regno Unito.

Le famiglie affermano che il personale carcerario ha trattato i detenuti come terroristi condannati nonostante il loro stato di custodia cautelare.

