Per una Giornata internazionale di azione congiunta dei porti

Appello

“La pace è finita” è ciò che sentiamo dire dalla maggior parte dei nostri governi

Come sindacati dei lavoratori #portuali, abbiamo firmato la dichiarazione “I lavoratori portuali non lavorano per la guerra” a Genova il 26 settembre e ribadiamo l’attualità degli impegni contenuti in questo documento. Questi includono la richiesta di porre fine al #Genocidio del popolo #palestinese da parte di Israele, apertamente sostenuto dai suoi alleati, gli Stati Uniti, la #NATO e l’#UE; di aprire corridoi stabili per gli aiuti umanitari; di respingere il piano di riarmo dell’UE; e di rivendicare i porti europei e mediterranei come porti di #pace.

Il genocidio è ancora in corso, così come molte altre guerre, mentre è ormai chiaro come il piano di riarmo richieda la militarizzazione dei porti e delle infrastrutture strategiche necessarie per i preparativi di guerra.

Questi piani di #riarmo sono accolti con favore dagli armatori e dagli operatori portuali, poiché consentono una forte spinta verso l’automazione, una riduzione dell’occupazione e un’erosione delle libertà sindacali.

L’economia di #guerra sta tagliando i salari, i diritti e le tutele in materia di salute e sicurezza dei lavoratori portuali, compresa la riduzione dell’orario di lavoro.

Condividendo il rifiuto verso qualsiasi complicità dei lavoratori portuali nel trasporto di armi e materiali bellici e per esprimere la nostra forte opposizione alle conseguenze dell’economia di guerra, i sindacati lanciano un forte appello per una Giornata internazionale di azione e lotta il 6 febbraio 2026.

In quella giornata, i lavoratori portuali di tutta Europa e del #Mediterraneo manifesteranno e sciopereranno insieme, ricorrendo a ogni forma di azione:

● per garantire che i porti europei e mediterranei siano luoghi di pace e liberi da qualsiasi coinvolgimento nella guerra;

● per bloccare tutte le spedizioni di armi dai nostri porti verso il genocidio in Palestina e verso qualsiasi altra zona di guerra, e per chiedere un embargo commerciale su Israele da parte dei governi e delle istituzioni locali;

● per opporsi al piano di riarmo dell’UE e per fermare l’imminente piano dell’UE e dei governi europei di militarizzare i porti e le infrastrutture strategiche;

● per respingere i piani di riarmo come porta d’accesso a un’ulteriore privatizzazione e automazione dei porti e per opporsi agli effetti dell’economia di guerra sui nostri salari, diritti e condizioni di salute e sicurezza.

Le organizzazioni firmatarie inoltrano questo appello a tutti i sindacati portuali europei, mediterranei e internazionali che condividono queste preoccupazioni, invitandoli a partecipare a questa giornata di protesta. Questa mobilitazione deve essere il più possibile partecipativa, aperta e inclusiva, per affermare con forza che:

“I lavoratori portuali non lavorano per la guerra!”

A questo appello hanno al momento aderito:

USB Porti Italia – Enedep Grecia – ODT – Organization Democratique du Travail Marocco – Liman-Is dalla Turchia – LAB dei Paesi Baschi

Qualsiasi altra organizzazione di altri porti che desideri aderire alla giornata internazionale di azione potrà contattare le nostre organizzazioni ai contatti resi pubblici.

*****

Llamamiento a una jornada internacional conjunta de acción por los puertos

«La paz ha terminado», es lo que estamos escuchando de la mayoría de nuestros gobiernos”

Como sindicatos de estibadores y trabajadores portuarios, firmamos la declaración «Los estibadores y trabajadores portuarios no trabajan para la guerra» en Génova el 26 de septiembre y reafirmamos la plena vigencia de los compromisos contenidos en este documento. Entre estas demandas se incluyen poner fin al genocidio del pueblo palestino por parte de Israel, apoyado abiertamente por sus aliados (Estados Unidos, la OTAN y la UE), abrir corredores humanitarios estables, rechazar el plan de rearme de la UE y reivindicar los puertos europeos y mediterráneos como puertos de paz.

El genocidio continúa, al igual que muchas otras guerras, y ahora está claro que el plan de rearme exige la militarización de los puertos y de las infraestructuras estratégicas necesarias para los preparativos de guerra.

Estos planes de rearme son bien recibidos por los armadores y los operadores de terminales, ya que suponen un fuerte impulso hacia la automatización, la reducción de las plantillas y la erosión de las libertades sindicales.

La economía de guerra está recortando los salarios, los derechos y las protecciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores portuarios, incluida la reducción de la jornada laboral.

Compartiendo la determinación de rechazar cualquier complicidad de los trabajadores portuarios en el transporte de armas y material bélico, así como de expresar nuestra firme oposición a las consecuencias de la economía de guerra, los sindicatos lanzan un firme llamamiento para una Jornada Internacional de Acción y Lucha el 6 de febrero de 2026.

Ese día, los estibadores y los trabajadores portuarios de toda Europa y el Mediterráneo se manifestarán y harán huelga utilizando todas las formas de acción.

– Garantizar que los puertos europeos y mediterráneos sean lugares de paz y estén libres de cualquier implicación en la guerra.

– Bloquear todos los envíos de armas desde nuestros puertos hacia el genocidio en Palestina, así como hacia cualquier otra zona de guerra, y exigir un embargo comercial sobre Israel por parte de los gobiernos e instituciones locales.

– Oponerse al plan de rearme de la UE y detener el inminente plan de la UE y los gobiernos europeos de militarizar los puertos y las infraestructuras estratégicas.

– Rechazar los planes de rearme como puerta de entrada a una mayor privatización y automatización de los puertos y oponerse a los efectos de la economía de guerra sobre nuestros salarios, derechos, condiciones de salud y seguridad.

Las organizaciones firmantes transmiten este llamamiento a todos los sindicatos portuarios europeos, mediterráneos e internacionales que comparten estas preocupaciones, e invitan a sumarse a esta jornada de protesta. Esta movilización debe ser lo más participativa, abierta e inclusiva posible para afirmar con fuerza que

«¡Los trabajadores portuarios no trabajan para la guerra!».

Se han sumado a este llamamiento:

USB Puertos Italia – Enedep Grecia – ODT – Organización Democrátique du Travail Marruecos – Liman-Is Turquía – LAB País Vasco

Se ruega a cualquier otra organización de otros puertos que desee sumarse a la jornada internacional de acción que confirme su participación a ponerse en contacto con nuestras organizaciones a través de las direcciones publicadas.

*****

Call for an International Joint Day of Action for Ports

“The peace is over” is what we are hearing from most of our governments

As dockworkers trade unions we signed the declaration “Dockworkers Don’t Work for War” in Genoa on September 26th, and we reaffirm the continued relevance of the commitments contained in this document. These include demands to end the genocide of the Palestinian people by Israel, openly supported by its allies, the USA, NATO and the EU; to open stable humanitarian aid corridors; to reject the EU Re-Arm plan; and to claim European and Mediterranean ports as ports of peace.

The genocide is still ongoing, as are many other wars, while it is now clear that the re-arm plan is calling for the militarization of ports and strategic infrastructure necessary for war preparations

These rearmament plans are welcomed by shipowners and terminal operators, as they enable a strong push toward automation, a reduction in employment and an erosion of trade union freedoms.

The war economy is cutting dockworkers’ wages, rights, and health and safety protections, including reduced working hours.

Sharing the determination to reject any complicity by port workers in the transport of weapons and war materials and to express our strong opposition to the consequences of the war economy, the trade unions launch a firm call for an International Day of Action and Struggle on February 6th, 2026.

On that day, dockworkers across Europe and the Mediterranean will demonstrate and strike together, using every form of action:

to ensure that European and Mediterranean ports are places of peace and free from any involvement in war;

to block all arms shipments from our ports to the genocide in Palestine as well as to any other war zones, and to demand a trade embargo on Israel by local governments and institutions;

to oppose the EU Re-Arm plan and to stop the EU and European governments’ imminent plan to militarize ports and strategic infrastructures;

to reject rearmament plans as a gateway to further privatization and automation of ports and to oppose the effects of the war economy on our wages, rights and health and safety conditions.

The signatory organizations forward this appeal to all European and Mediterranean and international port trade unions that share these concerns, calling on them to join this day of protest. This mobilization must be as participatory, open, and inclusive as possible, to forcefully affirm that:

“Dockworkers do not work for war!”

This call has been joined by:

USB Ports from Italy, Enedep Greece, ODT – Organization Democratique du Travail Morocco – Liman-Is from Turkey – LAB from Euskadi

Any other organisations from other ports willing to join the international day of action are requested to confirm their participation by contacting the organization firmatory.

*****

Appel à une journée internationale d’action commune des ports

« La paix est finie », c’est ce que nous disent la plupart de nos gouvernements.

En tant que syndicats de travailleurs portuaires, nous avons signé la déclaration « Les travailleurs portuaires ne travaillent pas pour la guerre » à Gênes, le 26 septembre, et nous réaffirmons l’actualité des engagements qu’elle contient. Ces engagements comprennent la demande de mettre fin au génocide du peuple palestinien perpétré par Israël, ouvertement soutenu par ses alliés, les États-Unis, l’OTAN et l’UE ; d’ouvrir des couloirs humanitaires stables ; de rejeter le plan de réarmement de l’UE ; et de faire des ports européens et méditerranéens des ports de paix.

Le génocide se poursuit, tout comme de nombreuses autres guerres, et il est désormais clair que le plan de réarmement nécessite la militarisation des ports et des infrastructures stratégiques nécessaires aux préparatifs de guerre.

Ces plans de réarmement sont accueillis favorablement par les armateurs et les opérateurs portuaires, car ils permettent une forte poussée vers l’automatisation, une réduction de l’emploi et une érosion des libertés syndicales.

L’économie de guerre réduit les salaires, les droits et les protections en matière de santé et de sécurité des travailleurs portuaires, y compris la réduction du temps de travail.

Partageant le refus de toute complicité des travailleurs portuaires dans le transport d’armes et de matériel de guerre, et pour exprimer notre forte opposition aux conséquences de l’économie de guerre, les syndicats lancent un appel en faveur d’une journée internationale d’action et de lutte, le 6 février 2026.

Ce jour-là, les travailleurs portuaires de toute l’Europe et de la Méditerranée manifesteront et feront grève ensemble en recourant à toutes les formes d’action.

– pour garantir que les ports européens et méditerranéens soient des lieux de paix et exempts de toute implication dans la guerre ;

– bloquer toutes les expéditions d’armes depuis nos ports vers la Palestine en proie au génocide et vers toute autre zone de guerre, et demander un embargo commercial sur Israël de la part des gouvernements et des institutions locales ;

– s’opposer au plan de réarmement de l’UE et mettre fin au projet imminent de militarisation des ports et des infrastructures stratégiques par l’UE et les gouvernements européens ;

– rejeter les plans de réarmement comme porte d’entrée vers une privatisation et une automatisation accrues des ports ;

– s’opposer aux effets de l’économie de guerre sur nos salaires, nos droits et nos conditions de santé et de sécurité.

Les organisations signataires transmettent cet appel à tous les syndicats portuaires européens, méditerranéens et internationaux partageant ces préoccupations, en les invitant à participer à cette journée de protestation. Cette mobilisation doit être aussi participative, ouverte et inclusive que possible afin d’affirmer avec force que

« les travailleurs portuaires ne travaillent pas pour la guerre ! ».

À ce jour, les organisations suivantes ont adhéré à cet appel :

USB des ports Italie – Enedep Grèce – ODT Organisation démocratique du travail Maroc – Liman-Is Turquie – LAB Euskadi

Toute autre organisation de port souhaitant se joindre à cette journée internationale d’action peut contacter nos organisations aux coordonnées rendues publiques.

24 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO