Gaza. Le armi termobariche israeliane hanno “evaporato” migliaia di palestinesi

Israele ha usato armi termiche e termobariche proibite a livello internazionale, lasciando migliaia di corpi di palestinesi “evaporati” di conseguenza, ha rivelato un’indagine di Al Jazeera.

Le squadre di difesa civile a Gaza hanno documentato oltre 2.800 casi di palestinesi “scomparsi” dall’inizio della guerra genocida israeliana, secondo quanto riporta il programma arabo di Al Jazeera, The Rest of the Story.

Ciò che resta di questi corpi sono solo pezzi di carne, granelli di sangue o persino cenere.

Dall’inizio della guerra a Gaza nell’ottobre 2023, Israele ha annientato gran parte della Striscia di Gaza, riducendo interi quartieri, incluse scuole, attività commerciali e strutture mediche, in macerie.

Soldati israeliani e ingegneri da combattimento hanno piazzato esplosivi e provocato demolizioni controllate all’interno di innumerevoli abitazioni, mentre bulldozer corazzati hanno sistematicamente raso al suolo edificio dopo edificio.

Oltre a semplici esplosivi, esperti e testimonianze hanno attribuito la vaporizzazione delle persone all’uso da parte di Israele di armi termiche e termobariche fornite Stati Uniti, chiamate “bombe a vuoto” o “aerosol”, capaci di generare temperature superiori ai 3.500 gradi Celsius (6.332 gradi Fahrenheit).

Per dare un’idea, il punto di ebollizione dell’acqua è di 100 gradi Celsius (212 gradi Fahrenheit).

Il calore intenso è spesso generato dal tritonale, che è una miscela di TNT e polvere di alluminio utilizzata nelle bombe di fabbricazione americana.

Il portavoce della difesa civile Mahmoud Basal ha detto ad Al Jazeera che le squadre incrociano il numero noto di abitanti in una casa con i corpi recuperati.

“Se una famiglia ci dice che c’erano cinque persone dentro, e noi recuperiamo solo tre corpi intatti, trattiamo i restanti due come ‘evaporati’ solo dopo che una ricerca esaustiva non ha prodotto altro che tracce biologiche – spruzzi di sangue sui muri o piccoli frammenti come cuoi capelluti,” spiega Basal.

Il direttore generale del Ministero della Salute palestinese a Gaza, Munir al-Bursh, ha osservato che è “chimicamente inevitabile” che quando un corpo umano viene esposto ad alte temperature “vaporizzarsi e trasformarsi in cenere” poiché siamo composti per l’80 percento d’acqua.

L’indagine ha identificato diverse munizioni di fabbricazione statunitense utilizzate a Gaza, tra cui la MK-84 “Hammer”, la BLU-109 bunker buster e la bomba GBU-39 di piccolo diametro.

Il bunker buster del BLU-109 sarebbe stato usato in un attacco contro al-Mawasi, un’area che Israele aveva precedentemente dichiarato “zona sicura” per palestinesi sfollati con la forza nel settembre 2024, facendo evaporare 22 palestinesi.

Nel frattempo, si dice che il GBU-39 sia stato utilizzato in un attacco alla scuola al-Tabin nella parte orientale di Gaza City. Basal ha confermato il ritrovo di frammenti delle armi in luoghi dove i corpi erano scomparsi.

A fine novembre, Hamas ha chiesto a un comitato internazionale di indagare sull’uso di alcune armi da parte di Israele, sostenendo che i corpi stanno venendo “vaporizzati” a Gaza.

“Le terribili testimonianze fornite da cittadini e medici nel nord di Gaza dopo gli attacchi aerei e i massacri compiuti contro civili innocenti, e la conferma di casi di attacchi di armi e munizioni che portano alla vaporizzazione dei corpi indicano fortemente l’uso di armi internazionalmente vietate da parte dell’esercito terroristico di occupazione“, ha dichiarato il movimento palestinese.

A Gaza finora, Israele ha ucciso più di 72.037 persone e distrutto quasi il 90 percento delle infrastrutture del territorio.

*Middle East Eye

