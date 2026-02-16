Come Human Rights Watch ha distrutto la Jugoslavia

Il 25 agosto 2025, questo giornalista ha documentato come gli Accordi di Helsinki del 1975 abbiano trasformato i “diritti umani” in un’arma altamente distruttiva nell’arsenale imperiale occidentale. In prima linea in questo cambiamento c’erano organizzazioni come Amnesty International e Helsinki Watch, precursore di Human Rights Watch. I rapporti apparentemente indipendenti pubblicati da queste organizzazioni sono diventati strumenti devastanti per giustificare sanzioni, campagne di destabilizzazione, colpi di Stato e interventi militari aperti contro presunti violatori dei “diritti” all’estero. Un esempio tangibile dell’utilità di HRW in questo senso è fornito dalla disintegrazione della Jugoslavia.

Nel dicembre 2017, HRW ha pubblicato un saggio autoelogiativo in cui vantava come la sua pubblicazione di “reportage in tempo reale sui crimini di guerra” durante le prime fasi della guerra civile bosniaca nel 1992 e l’attività di lobbying indipendente dell’organizzazione per un meccanismo legale “per punire i leader militari e politici responsabili delle atrocità” commesse nel conflitto, abbiano contribuito alla creazione del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ). I documenti conservati dalla Columbia University “rivelano il ruolo fondamentale di HRW” nella fondazione del TPIJ nel maggio 1993.

Questi file descrivono inoltre in dettaglio la “cooperazione di HRW in varie indagini penali” contro ex funzionari jugoslavi da parte del TPIJ, “attraverso lo scambio reciproco di informazioni”. L’organizzazione è desiderosa di promuovere i suoi stretti legami storici con il Tribunale e il modo in cui il lavoro del TPIJ ha stimolato la creazione della Corte penale internazionale. Tuttavia, in questi resoconti agiografici manca qualsiasi riferimento al contributo fondamentale di HRW nel creare il consenso pubblico e politico per la dissoluzione della Jugoslavia, che ha prodotto proprio quelle atrocità che l’organizzazione ha contribuito a documentare e perseguire.

Nel novembre 1990, Jeri Laber, membro fondatore di HRW, scrisse per il New York Times un editoriale dal titolo tendenzioso: “Perché mantenere la Jugoslavia come un unico Paese?”. Ispirata da un recente viaggio in Kosovo, Laber descriveva come l’esperienza sul campo del suo team nella provincia serba avesse portato HRW a nutrire “seri dubbi sul fatto che il governo degli Stati Uniti dovesse continuare a sostenere l’unità nazionale della Jugoslavia”. Al contrario, proponeva di facilitare attivamente la distruzione del Paese e delineava una roadmap precisa con cui Washington avrebbe potuto raggiungere questo obiettivo.

In particolare, offrendo aiuti finanziari esclusivamente alle repubbliche costituenti della Jugoslavia, “per aiutarle in una transizione pacifica verso la democrazia”, mentre si escludevano le autorità federali ‘deboli’ da qualsiasi “sostegno economico”. Concludeva con forza: “Non esiste alcuna legge morale che ci obblighi a onorare l’unità nazionale della Jugoslavia”. Per coincidenza, pochi giorni prima, i legislatori statunitensi avevano iniziato a votare il Foreign Operations Appropriations Act, che codificava le prescrizioni di Laber come politica ufficiale del governo.

In base al provvedimento legislativo, Washington non avrebbe fornito alcuna “assistenza diretta” al governo federale jugoslavo. Inoltre, gli aiuti finanziari sarebbero stati sospesi alle repubbliche costituenti del Paese a meno che tutte non avessero indetto elezioni sotto la supervisione del Dipartimento di Stato americano entro sei mesi. In un colpo solo, l’autorità centrale di Belgrado fu neutralizzata e furono gettati i semi di aspre e sanguinose guerre di indipendenza in tutta la federazione multietnica e multiconfessionale. È scioccante che Human Rights Watch fosse ben consapevole che questa era una conseguenza “inevitabile” della fine dell’“unità nazionale” jugoslava.

“Esperimento multinazionale”

Nel gennaio 1991, HRW pubblicò un’indagine intitolata Human Rights in a Dissolving Yugoslavia (I diritti umani in una Jugoslavia in dissoluzione). Laber era l’autrice principale e le sue conclusioni si basavano in gran parte sulla sua visita in Kosovo dell’anno precedente. Il rapporto sosteneva che la provincia serba fosse teatro di “una delle più gravi violazioni dei diritti umani nell’Europa odierna”, a causa del massiccio dispiegamento dell’esercito jugoslavo. Di conseguenza, il Kosovo era pieno di soldati e posti di blocco. Numerosi anonimi albanesi del posto raccontarono a HRW storie raccapriccianti di atrocità, presumibilmente commesse dalle forze militari e di sicurezza contro i civili.

Il rapporto riconosceva brevemente che i serbi e le altre minoranze etniche e religiose del Kosovo avevano precedentemente “subito abusi” da parte di elementi della popolazione albanese della provincia e dei governi locali “composti prevalentemente da albanesi”. Rilevava inoltre che precedenti missioni di HRW in Kosovo avevano concluso che la missione dell’esercito jugoslavo era quella di “proteggere la minoranza serba”. Tuttavia, il rapporto affermava che ora non c’era “alcuna giustificazione” per la presenza dell’esercito e che il suo vero scopo era quello di “sottomette l’identità etnica albanese” a livello locale per conto del governo serbo.

Dire che i non albanesi “subivano abusi” in Kosovo prima dell’arrivo dell’esercito jugoslavo è un eufemismo. Come riportato dal New York Times nel novembre 1982, negli anni precedenti gli ultranazionalisti albanesi avevano intrapreso una feroce “guerra del terrore” per creare un Kosovo “ripulito da tutti gli slavi”. Solo quell’anno, 20.000 serbi terrorizzati fuggirono dalla provincia. Nel 1987, il quotidiano riportò come questa barbarica crociata si fosse intensificata a tal punto che i funzionari jugoslavi e i cittadini di tutta la federazione temevano lo scoppio di una guerra civile.

“Non c’è dubbio che il Kosovo sia un problema che riguarda l’intero Paese, una polveriera su cui siamo tutti seduti”, avrebbe affermato il leader comunista sloveno Milan Kucan, che tre anni dopo avrebbe guidato l’indipendenza della sua repubblica dalla Jugoslavia. I “funzionari di Belgrado” di ogni etnia e religione consideravano la “sfida” dei secessionisti albanesi del Kosovo come “un pericolo per le fondamenta” dell’“esperimento multinazionale” del Paese. Mettevano in guardia dal rischio di una ‘libanizzazione’ del loro Stato, paragonando la situazione ai “disordini” nell’Irlanda occupata dagli inglesi:

“Mentre gli slavi fuggono dalla violenza prolungata, il Kosovo sta diventando ciò che i nazionalisti albanesi chiedono da anni… una regione albanese ‘etnicamente pura’… La scorsa estate, le autorità [del Kosovo]… hanno documentato 40 attacchi di etnia albanese contro gli slavi in due mesi… Le chiese ortodosse slave sono state attaccate e le bandiere sono state strappate. I pozzi sono stati avvelenati e i raccolti bruciati. Ragazzi slavi sono stati accoltellati e alcuni giovani di etnia albanese sono stati esortati dai loro anziani a violentare ragazze serbe.”

All’inizio dello stesso anno, la Presidenza di Belgrado, composta da nove membri e guidata da Sinan Hasani, egli stesso albanese del Kosovo, condannò formalmente le azioni degli ultranazionalisti nella provincia definendole “controrivoluzionarie”. Nel linguaggio della Jugoslavia socialista, questa era la qualifica più grave che potesse essere attribuita dalla leadership del Paese. Hasani rimase membro della Presidenza nel febbraio 1989, quando i suoi membri dichiararono all’unanimità lo stato di emergenza in Kosovo, portando al dispiegamento dell’esercito.

HRW ha singolarmente omesso di approfondire questo contesto complesso ed essenziale nel suo rapporto. Non è stato inoltre riconosciuto in alcun modo che la situazione in Kosovo per i non albanesi rimaneva tesa in quel periodo, al punto che i serbi in fuga dalle tensioni etniche in atto in altre parti della Jugoslavia erano stati esplicitamente avvertiti dalle autorità di non cercare rifugio nella provincia. Queste omissioni sono tanto più imperdonabili in quanto la visione distorta di HRW degli eventi in Kosovo era al centro della conclusione del rapporto: gli Stati Uniti avrebbero dovuto sanzionare il governo federale jugoslavo per violazioni dei diritti umani.

Questa conclusione è stata raggiunta nonostante HRW abbia ammesso che era opinione diffusa che un’azione punitiva contro Belgrado avrebbe “inevitabilmente” portato alla disintegrazione della federazione, con la conseguente “pratica garanzia di una violazione dei diritti umani”. L’organizzazione tuttavia “non ha appoggiato questa posizione”, ritenendo che fosse molto più urgente che Washington “esprimesse la propria disapprovazione” nei confronti dei presunti abusi in Kosovo attraverso sanzioni distruttive. Nel frattempo, HRW ha incredibilmente sottolineato di non aver preso “alcuna posizione sul fatto che la Jugoslavia dovesse o meno rimanere unita come paese”.

“Violenza comunitaria”

Passiamo al dicembre 2002, quando Jeri Laber ha testimoniato come “esperta” durante il processo a Slobodan Milosevic presso il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ). Durante il controinterrogatorio da parte dell’ex presidente serbo e jugoslavo incriminato, ha dimostrato una totale ignoranza della cultura, della storia, dei sistemi giuridici e politici della Jugoslavia socialista e di molto altro ancora. Ad esempio, Laber non sapeva che Tito, fondatore e leader di lunga data della federazione, era – come è noto – croato. La sua evidente mancanza di comprensione della realtà locale si rivelò particolarmente problematica quando Milosevic analizzò un rapporto dell’HRW dell’agosto 1991 sulla guerra civile croata.

L’imputazione formulava una serie di affermazioni audaci riguardo a quel conflitto, descrivendo “la rinascita del nazionalismo croato” come causa dello scontro mortale “in reazione a 45 anni di repressione comunista e di egemonia serba”, che ha lasciato i croati ‘amareggiati’ per il fatto che Zagabria fosse, in Jugoslavia, “un vassallo” di Belgrado. HRW ha fortemente suggerito, senza prove, che Milosevic fosse personalmente responsabile di aver fomentato le tensioni e la violenza locali. Non è stato menzionato il sostegno occidentale ai leader croati che veneravano i nazisti e che apertamente sostenevano la totale eliminazione della popolazione serba dalla loro repubblica.

Milosevic chiese a Laber come HRW potesse aver concluso che l’appartenenza della Croazia alla Jugoslavia socialista equivalesse a quasi mezzo secolo di “egemonia serba”, dato che un serbo aveva ricoperto la carica di primo ministro solo una volta nella storia della federazione, per un periodo di quattro anni. Egli mise inoltre in discussione la sua conoscenza del fatto che i tre primi ministri federali di Belgrado dal 1982 al 1992 erano tutti croati, che i croati guidavano e dominavano l’apparato difensivo della Jugoslavia durante il conflitto croato stesso e che “tutte le etnie erano rappresentate in modo proporzionale” nel governo e nell’esercito del paese per legge.

Laber ammise di non essere a conoscenza di nessuna di queste scomode verità, minando fatalmente le affermazioni di ogni rapporto pubblicato da HRW sulla Jugoslavia sotto la sua supervisione, che aveva ispirato la formazione del TPIJ e i relativi procedimenti giudiziari. In difficoltà sul banco dei testimoni, cercò di sostenere che le innumerevoli affermazioni palesemente false contenute nelle varie indagini di HRW sulla Jugoslavia non dovevano essere considerate come risultati indipendenti della sua organizzazione, né in alcun modo radicate nella realtà, ma riflettevano semplicemente ciò che alcune persone del luogo avevano riferito ai ricercatori di HRW:

“Non stavamo dicendo che fosse effettivamente così, stavamo cercando di spiegare gli atteggiamenti che avevamo sentito, ciò che le persone ci avevano detto quando eravamo lì… Non c’era alcuna intenzione o implicazione… questo è ciò che pensavamo. Stavamo solo dicendo che i croati parlavano di molti anni di egemonia serba. Era il modo in cui loro sembravano vederla, non il modo in cui noi la descrivevamo… Stavamo cercando… di spiegare una situazione molto complicata a persone che non vivevano in [Jugoslavia]… nel modo più semplice possibile”.

Queste avvertenze cruciali e auto-annullanti non sono state ovviamente incluse in nessuno dei rapporti di HRW sul crollo della Jugoslavia e sui numerosi conflitti intestini che ne sono derivati, che l’organizzazione ha attivamente incoraggiato e facilitato. Il fatto che le dichiarazioni insensate della Laber abbiano influenzato e giustificato la politica statunitense, nonostante la sua ignoranza dei fatti più elementari sulla Jugoslavia, è una testimonianza inquietante della qualità deplorevole delle “competenze” regolarmente sfruttate nel perseguimento degli obiettivi imperialistici di Washington. Le conseguenze della dissoluzione della federazione erano del tutto prevedibili e, in effetti, erano state previste contemporaneamente dallo studioso Robert Hayden.

In un editoriale del New York Times del dicembre 1990, Hayden – un vero esperto di Jugoslavia – condannò duramente il forte appello di Laber affinché gli Stati Uniti distruggessero la federazione, pubblicato sul quotidiano il mese precedente, definendolo “notevole per la sua mancanza di comprensione”. Egli avvertì giustamente che “coloro che vorrebbero smembrare il Paese sono forti nazionalisti, poco inclini a trattare bene le minoranze all’interno dei propri confini”, sottolineando come gli interventi dell’esercito federale avessero contribuito ad “evitare il conflitto armato” in Croazia nell’agosto dello stesso anno, che avrebbe potuto facilmente estendersi a tutto il Paese.

Confrontando la situazione attuale di Belgrado con quella che aveva preceduto la guerra civile americana, Hayden la definì «davvero bizzarra… gli attivisti per i “diritti umani” sostengono con tanta disinvoltura politiche che rischiano di trasformare la Jugoslavia nel Libano d’Europa». Con una precisione inquietante, avvertì che se l’autorità federale di Belgrado fosse crollata, «le repubbliche avrebbero quasi certamente combattuto l’una contro l’altra a causa delle numerose minoranze etniche sparse in tutto il Paese». Le sue terribili premonizioni risuonano oggi come una maledizione profetica tristemente avverata:

“Nella migliore delle ipotesi, potremmo aspettarci una repressione severa, forse espulsioni di massa, la separazione di città e famiglie miste, seguite da ostilità permanente e… violenza comunitaria tale da far sembrare assolutamente civili le attuali violazioni dei diritti umani in Kosovo… Le nazioni della Jugoslavia, nonostante le loro ostilità, sono strettamente legate tra loro. Questi legami non possono essere spezzati, almeno non senza atrocità. I difensori dei “diritti umani” dovrebbero quindi prendere in considerazione politiche che portino queste nazioni a deporre le armi, piuttosto che politiche che inducono al fratricidio”.

*Kit Klarenberg è un giornalista britannico, autore di varie inchieste di spessore sull’Europa orientale e sul complesso quadro mediorientale. Questo contributo è apparso il 31 gennaio sul suo blog, ed è stato tradotto da Rosanna R. e poi pubblicato sul sito del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ETS.

16 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO