Il Messico invia altre navi con aiuti per Cuba. Il blocco USA va forzato

Il 24 febbraio, secondo quanto riporta Prensa Latina, il Governo del Messico ha inviato una nuova spedizione con un totale di 1.193 tonnellate di aiuti umanitari a Cuba, in un contesto segnato dall’inasprimento del blocco economico imposto dagli Stati Uniti.

Attraverso una dichiarazione, il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato che martedì le navi Papaloapan e Huasteco, della Marina, sono salpate dal porto di Veracruz, in conformità con le istruzioni della Presidente Claudia Sheinbaum.

Secondo il ministro, tra i beni di prima necessità trasportati dalla nave ARM Papaloapan ci sono fagioli e latte in polvere, per un totale di 1.078 tonnellate, mentre il carico dell’ARM Huasteco è composto da 92 tonnellate di fagioli più 23 tonnellate di vari alimenti.

Il Ministero degli Esteri ha specificato che queste 23 tonnellate di aiuti umanitari sono state consegnate da diverse organizzazioni sociali con il supporto del Governo di Città del Messico presso il centro di raccolta installato nel Centro Storico e corrispondono a una prima consegna.

Secondo quanto riportato, per il trasferimento via mare, il cui tempo di viaggio stimato è di quattro giorni.

Questa è la seconda spedizione di aiuti materiali dal Messico all’isola, dopo l’arrivo all’Avana il 12 febbraio, di circa 814 tonnellate di alimenti e articoli igienici di base.

“Il popolo messicano mantiene viva la sua tradizione di solidarietà con i popoli dell’America Latina e in particolare con il popolo cubano. Il nostro paese ha sempre fornito aiuto ai popoli fratelli che ne hanno bisogno,” ha detto il ministero degli Esteri di Cuba.

Già la scorsa settimana altre navi messicane erano arrivate a Cuba. Il governo cubano ha spiegato che gli aiuti umanitari inviati dal Messico saranno destinati a settori prioritari della popolazione come bambini, anziani e donne in gravidanza.

Secondo le informazioni del Ministero del Commercio Interno cubano, le 814 tonnellate di prodotti inviate dal governo messicano della presidente Sheinbaum, arrivate a L’Avana giovedì scorso, saranno distribuite nelle province di Artemisa, L’Avana, Mayabeque e nel comune speciale di Isla de la Juventud.

Giovedì della scorsa settimana, le navi messicane Papaloapan e Isla Holbox sono arrivate nella capitale del paese caraibico, con un carico di circa 536 tonnellate di cibo e articoli per l’igiene personale, nella prima; e 277 tonnellate di latte in polvere la seconda.

A tal proposito, questo martedì, il governo rivoluzionario – al comando del presidente Miguel Díaz-Canel – ha riferito che questo aiuto di solidarietà inviato dal “governo fratello del Messico” consiste in prodotti alimentari e igienici.

Con questo aiuto “le persone delle province di Artemisa, L’Avana, Mayabeque e il comune speciale di Isla de la Juventud ne beneficeranno, con priorità per i bambini dai 0 ai 13 anni, persone sopra i 65 anni, donne in gravidanza e bambini con basso peso e altezza; così come gruppi vulnerabili a L’Avana e Mayabeque.”

Il Ministero del Commercio Interno cubano ha dichiarato che l’operazione per ricevere e distribuire i prodotti “si sta svolgendo con la massima rapidità”, quindi arriveranno gradualmente nei territori indicati.

E’ opportuno rammentare che le spedizioni avvengono in mezzo alla minaccia degli Stati Uniti di imporre misure coercitive ai paesi che forniscono petrolio greggio a Cuba, un altro aspetto dell’accanimento del blocco imposto da Washington a Cuba per oltre 60 anni.

