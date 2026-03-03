La guerra Trump-Netanyahu mira a intrappolare gli iraniani in una sottomissione incondizionata

Sabato, mentre il presidente Donald Trump annunciava che gli Stati Uniti avevano lanciato un grande attacco contro l’Iran, l’esercito israeliano ha dichiarato che l’attacco congiunto USA-Israele aveva colpito “dozzine di obiettivi militari” in Iran.

Trump ha affermato che l’operazione era volta a devastare l’esercito iraniano, eliminare il suo programma nucleare e portare a un cambiamento nel governo.

Nel frattempo, a Teheran sono state segnalate esplosioni massicce, mentre i residenti hanno riferito di vedere fumo salire da distretti ritenuti ospitare alti funzionari iraniani.

Mentre il mondo si sveglia a questa notizia e si trova al centro di molteplici fonti di propaganda che cercano di manipolare la notizia in un modo o nell’altro, ecco i quattro fattori militanti in gioco con il destino di oltre 90 milioni di esseri umani in gioco.

Il primo fattore è il potere scatenato dell’esercito statunitense con Trump, un comandante in capo squilibrato, desideroso e disposto a distogliere l’attenzione dai suoi fiaschi interni (Epstein files), regionali (avventurismo in Venezuela, Cuba e Groenlandia) e globali (Cina e Russia).

Mentiva abitualmente quando organizzava una falsa negoziazione con gli iraniani per guadagnare tempo e avere abbastanza rafforzamento militare per colpire efficacemente l’Iran.

Negli Stati Uniti, questa è una guerra ampiamente impopolare condotta contro l’Iran. Il compito unico dei media mainstream, guidati da The New York Times e The Wall Street Journal, è ora vendere questa guerra come “preventiva”.

Non inganneranno nessuno.

Il secondo fattore è la Repubblica Islamica stessa, che ha affrontato proteste a livello nazionale a dicembre e inizio gennaio, radicate nella profonda crisi economica che l’Iran vive da decenni.

Questi problemi economici sono dovuti a due fattori complementari: corruzione e incompetenza interna dello Stato, e sanzioni esterne debilitanti imposte dagli Stati Uniti.

In gioco, però, sono le vite fragili e vulnerabili di 90 milioni di esseri umani intrappolati nella loro stessa terra d’origine.

Un devastante campo di battaglia di guerra civile e frammentazione etnica del paese è imminente. La regione del Golfo e oltre sono ora teatro di questa aggressione feroce e insensata.

Israele: la macchina dell’uccisione

Il terzo fattore è Israele, la macchina da guerra più letale della regione, fresca dal suo massacro spietato di decine di migliaia di palestinesi, dagli attacchi militari contro Libano, Siria, Yemen e Iran nel giugno 2025.

Israele ha molteplici interessi in questa ultima ondata della sua incessante guerra guerrafondaio: distogliere l’attenzione dalla condanna globale del suo genocidio e dei crimini contro l’umanità in Palestina, ed espandere il suo piano per inghiottire l’intera Palestina, parti del Libano e della Siria e forse anche oltre.

L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha appena dato il via libera per conquistare tutto il Medio Oriente.

Altrettanto importante nell’agenda di Israele è la frammentazione dell’Iran in enclavi etniche.

Israele non si accontenterà della frammentazione e distruzione totale dell’Iran. Anche Turchia e Pakistan sono nel loro radar di mira.

Il quarto fattore è il fascismo illusorio dei resti della dinastia Pahlavi e dei loro scagnozzi e intellettuali compradori, guidati da Reza Palhavi che sognano di riconquistare il potere quasi mezzo secolo dopo che gli iraniani misero fine al loro governo corrotto.

I Pahlavi hanno poca o nessuna base popolare propria in Iran. Le loro bandiche fasciste e la loro alleanza con la guerra omicida israeliana sono i loro segni distintivi su questo campo di battaglia.

Queste quattro forze ora domineranno le notizie e cercheranno di convincere il mondo che la loro sia la causa giusta.

Schiavizzare gli iraniani

Costoro mentiranno tutti al mondo senza mezzi termini. Il New York Times e la BBC saranno il portavoce degli Stati Uniti, di Israele e dei loro alleati europei.

I terreni selvaggi di internet diventeranno ora il campo di battaglia dei bot e dei troll Pahlavi. Non una sola parola che uscirà da queste macchine di propaganda sarà affidabile.

L’attenzione del mondo deve essere rivolta alla vita e alla sopravvivenza di 90 milioni di esseri umani, eredi di una vasta civiltà ora alla mercé di un destino crudele e implacabile.

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran non serve a liberare gli iraniani dai loro governanti. Vogliono intrappolarli e schiavizzarli fino alla sottomissione incondizionata alla conquista coloniale e imperiale dell’intera regione.

I Pahlavi sono burattini volgari e volontari, che li aiutano a raggiungere questo fine nefasto.

L’attacco mira a provocare una guerra civile in Iran sul modello di Siria e Libia, con milioni di persone costrette a fuggire dal loro paese e l’intera mappa della cultura e civiltà iraniana cancellata dalla faccia della terra.

Trump non ha la resistenza per una guerra prolungata. Israele ha un gioco molto più lungo da giocare per realizzare il suo incubo della Grande Israele.

Va ignorato il rumore propagandistico che arriva da destra e da sinistra. Va concentrata lìattenzione sui oltre 90 milioni di esseri umani intrappolati in una rete di inganni, violenza scatenata e caos omicida.

Possa la buona volontà delle persone perbene di tutto il mondo proteggere l’Iran e gli iraniani.

* Hamid Dabashi è professore di Studi Iraniani e Letteratura Comparata presso la Columbia University di New York. Da Middle East Eye

3 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO