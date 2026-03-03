Terzo giorno di guerra: le notizie

QatarEnergy interromperà la produzione di alcuni prodotti a valle

“In seguito alla decisione di QatarEnergy di interrompere la produzione di GNL e prodotti associati, QatarEnergy interromperà la produzione di alcuni prodotti a valle nello Stato del Qatar, tra cui urea, polimeri, metanolo, alluminio e altri prodotti”. Ciò avviene dopo che due delle sue installazioni sono state prese di mira nel Qatar settentrionale all’inizio di questa settimana.

Il commercio navale torna a circumnavigare l’Africa

Alcune importanti compagnie di navigazione hanno iniziato a deviare le loro navi verso l’Africa, allontanandosi dal Canale di Suez e dallo Stretto di Bab al-Mandeb. Gli attacchi potrebbero scuotere i mercati globali, soprattutto se l’Iran rendesse lo Stretto di Hormuz non sicuro per il traffico commerciale. Un quinto del petrolio commercializzato a livello mondiale passa attraverso lo Stretto.

L’ambasciata americana in Kuwait chiude “fino a nuovo avviso”

L’ambasciata statunitense in Kuwait ha sospeso le operazioni fino a nuovo avviso, adducendo come causa le “persistenti tensioni regionali“. “Abbiamo annullato tutti gli appuntamenti consolari, ordinari e di emergenza. Vi informeremo quando l’ambasciata tornerà alla normalità“, ha affermato.

La chiusura segue giorni di crescenti perdite di vite umane e incidenti militari, con sei soldati statunitensi uccisi e tre aerei da combattimento statunitensi precipitati in Kuwait in quello che l’esercito statunitense ha descritto come un “apparente incidente di fuoco amico“.

Democratici Usa: l’Iran era una minaccia per Israele, non per gli Usa

I membri democratici del Congresso degli Stati Uniti hanno criticato le affermazioni dell’amministrazione Trump secondo cui gli attacchi contro l’Iran sarebbero stati giustificati a causa della minaccia rappresentata da Teheran per Washington, affermando che qualsiasi minaccia rappresentata era rivolta a Israele.

Mark Warner, senatore democratico della Virginia e vicepresidente del comitato speciale sull’intelligence, ha dichiarato ai giornalisti dopo un briefing che “non c’è alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti d’America da parte degli iraniani”.

“C’era una minaccia per Israele. Se paragoniamo una minaccia a Israele all’equivalente di una minaccia imminente per gli Stati Uniti, allora ci troviamo in territorio inesplorato”, ha affermato.

Joaquin Castro, rappresentante della Camera dei Rappresentanti del Texas, ha criticato le dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, secondo cui “era più che chiaro che se l’Iran fosse stato attaccato da… Stati Uniti o Israele o chiunque altro, avrebbe risposto… contro gli Stati Uniti”.

“Le dichiarazioni del Segretario Rubio indicano che Israele ha messo in pericolo le forze statunitensi insistendo nell’attaccare l’Iran”, ha detto Castro. “E l’amministrazione è stata complice, unendosi alla loro guerra invece di dissuaderli”.

Ha continuato: “Questo è inaccettabile da parte del Presidente, e inaccettabile da parte di un Paese che si definisce nostro alleato”.

La retorica bellica di Washington “aumenta i sospetti” su Israele leader della politica estera Usa

Henry Ensher, ex ambasciatore statunitense e vicesegretario di Stato aggiunto, ha affermato che la retorica proveniente da Washington DC secondo cui c’era “la necessità di colpire l’Iran perché Israele lo avrebbe fatto“, alimenterà l’opinione pubblica secondo cui la politica estera statunitense è vincolata a “ciò che Israele vuole“.

“Alcuni arriverebbero a dire che Israele sta guidando la nostra politica in Medio Oriente“, ha affermato Ensher.

La retorica dei funzionari statunitensi sulle motivazioni alla base dell’attacco all’Iran “alimenterà questi sospetti e avrà un certo effetto“, ha affermato, aggiungendo che è probabile che Washington cambi questa narrazione.

“Ho il sospetto che in futuro vedremo l’amministrazione parlare di più degli interessi nazionali degli Stati Uniti e del perché è stato necessario agire sulla base di tali interessi“, ha affermato Ensher. “Siamo già coinvolti in una guerra regionale più ampia“.

Bahrein. Attaccato il principale centro di comando di una base aerea statunitense

Il Dipartimento delle pubbliche relazioni del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) ha dichiarato martedì mattina che l’edificio, situato nel distretto di Sheikh Issa in Bahrein, è stato preso di mira nella 14 th° ondata dell’operazione True Promise 4 in Iran. È stato preso di mira in un massiccio attacco durante il quale 20 droni e 3 missili hanno colpito e distrutto l’edificio e incendiato le sue principali petroliere a combustibile, aggiunge il comunicato.

Araghchi: “Rubbio ammette che Usa sono al servizio di Israele”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è intervenuto sulla giustificazione addotta dal suo omologo americano per l’attacco a Teheran.

“Il signor Rubio ha ammesso ciò che tutti sapevamo: gli Stati Uniti sono entrati in guerra per scelta, per conto di Israele. Non c’è mai stata una cosiddetta ‘minaccia’ iraniana”, ha scritto Araghchi in un post su X.

“Lo spargimento di sangue americano e iraniano ricade quindi sui sostenitori di Israel First. Il popolo americano merita di meglio e dovrebbe riprendersi il proprio Paese”, ha aggiunto.

Rubio ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti erano a conoscenza del fatto che Israele avrebbe attaccato l’Iran e si sono uniti all’attacco perché Washington temeva che Teheran avrebbe reagito contro le risorse americane nella regione.

Iran: “L’attacco agli impiantiAramco è stato opera di Israele”

L’attacco alle strutture petrolifere dell’Arabia Saudita Aramco questa mattina è stato effettuato dagli israeliani ed è un esempio di un’operazione “False Flag”, ha detto una fonte informata a Tasnim.

Parlando con Tasnim, la fonte militare informata ha detto che l’attacco ad Aramco è stata un’operazione israeliana contro la bandiera, aggiungendo che l’obiettivo di Israele è quello di distrarre le menti dei paesi regionali dai suoi crimini nell’attaccare i siti civili in Iran.

“L’Iran ha annunciato francamente che prenderà di mira tutti gli interessi, l’installazione e le strutture americane e israeliane nella regione, e finora ne ha attaccate molte, ma le strutture di Aramco non sono state tra gli obiettivi degli attacchi iraniani finora”, ha aggiunto la fonte informata.

La fonte informata ha anche sottolineato: “Secondo i dati fornitici da fonti di intelligence, il porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti è anche uno dei prossimi obiettivi degli israeliani nell’operazione contro la bandiera, e questo regime intende attaccarlo”.

Usa. Sono diventati sei i soldati morti

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato la morte di sei soldati americani durante le operazioni di combattimento, sottolineando che le forze statunitensi hanno recentemente recuperato i resti di due soldati che erano stati precedentemente dati per dispersi.

Ha spiegato che i due soldati si trovavano in una struttura che era stata presa di mira

Lunedì il Washington Post ha citato il Dipartimento di Stato americano, il quale avrebbe affermato che un drone aveva preso di mira un hotel in Bahrein, ferendo due dipendenti del Dipartimento della Difesa statunitense

Rubio. “Siamo intervenuti perché Israele voleva attaccare l’Iran”

All’inizio del briefing, il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai giornalisti che c’era una minaccia imminente per gli Stati Uniti perché gli USA sapevano che Israele aveva intenzione di attaccare l’Iran e si aspettavano che l’Iran rispondesse attaccando le forze statunitensi.

I legislatori repubblicani hanno affermato che ciò ha portato alla “minaccia imminente” che ha costretto gli Stati Uniti a rispondere.

“Poiché Israele era determinato ad agire con o senza gli Stati Uniti, il nostro comandante in capo e l’amministrazione… hanno dovuto prendere una decisione molto difficile“, ha dichiarato ai giornalisti il ​​presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson dopo il briefing riservato.

“A mio avviso, in questo momento… il nostro esercito e il comandante in capo stanno presiedendo il completamento di un’operazione che era limitata nella portata, limitata nel suo obiettivo e assolutamente necessaria per la nostra difesa. Credo che quell’operazione si concluderà rapidamente“, ha affermato Johnson.

Riyadh. Attaccata e incendiata l’ambasciata Usa

Secondo quanto riferito da due fonti alla Reuters, si può vedere del fumo nero levarsi sopra il quartiere diplomatico di Riyadh, che ospita le missioni straniere.

Tre persone a conoscenza della vicenda hanno dichiarato che martedì mattina presto si è sentita una forte esplosione e sono state viste fiamme all’ambasciata. Una delle fonti ha affermato che l’incendio è stato di lieve entità.

Reuters non è stata immediatamente in grado di confermare le circostanze dell’incidente.

Un portavoce dell’ambasciata non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento, né lo ha fatto l’ufficio stampa del governo saudita.

Hegseth. “I primi soldati Usa sono caduti in Kuwait”

I primi militari statunitensi a morire nel conflitto tra Stati Uniti e Iran sono stati uccisi da un attacco diretto iraniano contro un centro operativo improvvisato in un porto civile in Kuwait domenica mattina, ora locale, ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione.

Il bilancio delle vittime dell’attacco al porto di Shuaiba è salito a sei, ha annunciato lunedì pomeriggio il Comando centrale degli Stati Uniti, dopo che sono stati recuperati i resti di altri due militari.

Lunedì mattina, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che l’attacco che ha ucciso i militari ha colpito un “centro operativo tattico fortificato”, ma che “un” proiettile è riuscito a superare le difese aeree. La CNN aveva precedentemente riferito che l’evento era un sospetto attacco con un drone.

La fonte ha affermato che l’attacco è avvenuto direttamente poco dopo le 9:00 ora locale, al centro dell’edificio descritto come una roulotte tripla con uffici all’interno. L’attacco è avvenuto rapidamente e senza alcun preavviso o sirena che avvisasse le truppe di evacuare o di rifugiarsi in un bunker, ha detto la fonte. Ore dopo l’attacco, il fuoco covava ancora in alcune parti dell’edificio, ha descritto la fonte: l’interno del centro operativo improvvisato era annerito e le pareti erano state spazzate via dall’esplosione, con alcune parti che si erano staccate dall’edificio.

Attaccata la base Usa in Bahrein

L’IRGC afferma di aver sferrato questa mattina un “massiccio attacco con droni e missili” contro una base aerea statunitense nella zona di Sheikh Isa, in Bahrein.

Ha dichiarato di aver schierato 20 droni e tre missili, “distruggendo l’edificio principale del comando e del quartier generale della base aerea statunitense e incendiando i suoi serbatoi di carburante”.

Nella capitale Manama una manifestazione ha cercato di raggiungere l’ambasciata degli Stati Uniti e ci sono stati duri scontri nelle strade. Come noto gli sciiti sono la maggioranza della popolazione del Barhein.

Pakistan. Soldati Usa sparano sulla folla che protesta, 10 morti

Le truppe statunitensi hanno aperto il fuoco sui manifestanti che hanno preso d’assalto il consolato a Karachi: rapporto

L’agenzia di stampa Reuters riferisce che i marines statunitensi hanno aperto il fuoco sui manifestanti pakistani durante l’assalto al consolato di Karachi avvenuto nel fine settimana.

L’agenzia ha citato due funzionari statunitensi e il suo rapporto segna la prima conferma che i Marines erano coinvolti nell’attacco ai manifestanti.

I funzionari hanno dichiarato a Reuters che non è chiaro se i colpi sparati dai Marines abbiano colpito o ucciso qualcuno. Non sanno nemmeno se siano stati sparati anche da altri membri della squadra di protezione della missione, tra cui guardie di sicurezza private e polizia locale.

Almeno 10 persone sono state uccise durante la protesta, quando i dimostranti hanno sfondato il muro esterno del complesso.

Un portavoce del governo provinciale, Sukhdev Assardas Hemnani, ha affermato che il personale di “sicurezza” ha aperto il fuoco, senza specificare la propria affiliazione.

Hezbollah afferma che gli attacchi israeliani non possono continuare senza risposta

Hezbollah ha difeso i suoi recenti attacchi missilistici contro Israele come una risposta legittima a 15 mesi di “aggressione israeliana contro il Libano” in violazione del cessate il fuoco concordato nel 2024.

“Tutti gli sforzi politici e diplomatici non sono riusciti a frenare questa aggressione o a costringere Israele a implementare l’accordo di cessate il fuoco e i suoi requisiti”, ha affermato il gruppo in un messaggio su Telegram, definendo gli attacchi contro Israele un “atto difensivo” e un “diritto legittimo”.

“Abbiamo ripetutamente avvertito che le aggressioni senza risposta non possono continuare, così come gli omicidi e le distruzioni”, ha affermato il gruppo.

“Ciò che occorre fare è porre fine all’aggressione con tutti i mezzi disponibili, con fervore e azioni efficaci”, ha aggiunto.

La dichiarazione è stata rilasciata dopo che il primo ministro libanese Nawaf Salam ha annunciato “il divieto delle attività militari di Hezbollah” e ha affermato che il suo ruolo sarà limitato “alla sfera politica”.

Un gruppo iracheno rivendica l’attacco all’hotel di Erbil che ospita truppe statunitensi

La Resistenza islamica in Iraq ha rivendicato la responsabilità di un attacco con droni contro un hotel che, a suo dire, ospitava truppe statunitensi a Erbil.

Un video pubblicato su Telegram dall’agenzia di stampa irachena Naya mostra un edificio in fiamme a Erbil. Il post afferma che i droni sono stati lanciati dalla Resistenza islamica in Iraq verso “basi di occupazione”.

3 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO