Cuba chiama, i comunisti rispondono con una raccolta farmaci e fondi

In seguito al lancio della campagna di solidarietà internazionalista con Cuba, strozzata dall’assedio statunitense, la Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA hanno organizzato vari presidi fissi, oltre a diverse iniziative, per raccogliere medicinali e fondi, dal nord al sud del paese. L’obiettivo è quello di inviare un sostegno concreto alla resistenza antimperialista dell’isola.

Il sostegno a L’Avana cresce giorno dopo giorno a livello internazionale, con la dura condanna della crisi umanitaria che Washington sta creando volontariamente per “punire” la strenua difesa che della propria sovranità e della propria autodeterminazione fa il popolo cubano. Così come per il Venezuela, Cuba rappresenta una concreta alternativa nel pieno di quello che gli States considerano il proprio “cortile di casa”.

Per di più, rappresentano un’alternativa generale di modello, nel pieno della crisi sistemica del capitale. Cuba ha ad esempio mostrato la distanza abissale tra il “capofila” del mondo capitalistico, che ha appena dato avvio a un’ennesima guerra, già esplosa in un conflitto regionale, e il socialismo cubano, che esporta medici invece di bombe, e che ancora oggi sostiene la sanità calabrese.

La consapevolezza del fatto che, intorno alla rottura dell’assedio a cui è sottoposta Cuba, ci si gioca anche un pezzo della battaglia per un Mondo Nuovo, deve caratterizzare le varie forme di solidarietà. E deve preparare il terreno alla sensibilizzazione e al sostegno internazionalista da mettere in campo anche nel nostro paese a ridosso dell’arrivo sull’isola del Nuestra América Convoy, previsto per il 21 marzo.

Qui di seguito trovate la lista delle città (con luoghi e orari) dove potete partecipare alla solidarietà con Cuba. In fondo a questo articolo, trovare anche la lista di medicinali che si stanno raccogliendo.

Torino

Milano

Genova

Bologna

Pisa

Roma

Campania

Bari

Farmaci da raccogliere

4 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO