Quentin Deranque era in prima linea nella rissa

Quentin Deranque era in prima linea nell’assalto che ha portato alla sua morte. Dopo lo scontro, era cosciente, in piedi e rifiutava i soccorsi.



Un nuovo video lo prova e distrugge definitivamente la narrazione dell’estrema destra.



Le immagini girate subito dopo la rissa del 12 febbraio a Lione mostrano Quentin Deranque mentre scambia parole con dei passanti. Si vede il giovane militante di estrema destra con le mani coperte di sangue, insieme a un suo compagno. Gli consigliano di andare all’ospedale “Saint Jo'”, cosa che non farà.



La persona che ha girato queste immagini ci precisa: “Ho registrato il video il 12 febbraio alle 18:07 in rue Victor Lagrange“.

Incrociando i dati con le immagini della strada, siamo in grado di certificare che si tratta proprio del civico 14 di rue Victor Lagrange. È il luogo esatto della rissa. Riconosciamo questi luoghi nel celebre video diffuso da TF1, in cui si vedono colpi scambiati a terra, nel momento in cui il commando di estrema destra è fuggito. Queste immagini sono determinanti, perché mostrano che Quentin Deranque non è stato lasciato “in fin di vita“, come hanno ripetuto i media.



Ci permettono soprattutto di rintracciare Quentin Deranque nello scontro. Indossa abiti caratteristici: scarpe grigie New Balance e un piumino con cappuccio.



Nelle immagini de Le Canard Enchaîné, si vede il gruppo di estrema destra tendere un’imboscata agli antifascisti. I militanti neonazisti, vestiti di nero e incappucciati, lanciano una torcia fiammeggiante. Poi attaccano gli antifascisti con uno spray lacrimogeno, un ombrello e una stampella.



Quentin Deranque appare in prima linea. Tira dei colpi. In altre immagini, lo si può identificare in guardia, davanti al gruppo di estrema destra. Prende parte al combattimento.



Quentin Deranque indossa un passamontagna per tutta la durata della rissa. Nelle immagini che seguono la rissa, indossa ancora il passamontagna che però non gli copre più il viso. È in piedi e parla con i passanti. Sebbene abbia subito gravi lesioni, nulla indica una ferita irreversibile. Ha partecipato a una violenta rissa iniziata dal suo gruppo e se n’è andato via sulle sue gambe.

