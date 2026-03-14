Guerra all’Iran. Un’affermazione pericolosa… e rassicurante

Stiamo assistendo a un momento storico. L’Iran, con grande stupore di tutti, sta infliggendo danni così gravi, completi e decisivi alle basi americane che il mondo non è preparato a vederli.

In soli quattro giorni, l’Iran è riuscito a espandere il suo dominio militare nella regione. L’Iran ha distrutto le basi militari, i beni e le attrezzature più preziosi e costosi al mondo. Le basi americane negli stati del Golfo sono tra le più grandi installazioni militari al mondo, beni la cui costruzione ha richiesto migliaia di miliardi di dollari nel corso di decenni. Stiamo parlando di una parte significativa di oltre trent’anni di spese militari sprecate.

Stiamo assistendo alla distruzione di radar del valore di centinaia di milioni di dollari ciascuno in un istante. Stiamo assistendo all’abbandono, all’incendio e alla distruzione di intere basi militari. E vi assicuro, in base alle mie informazioni, che gli Stati Uniti non hanno mai subito una simile devastazione nella loro storia, con la possibile eccezione di Pearl Harbor, ma quello fu un singolo attacco.

Nessun nemico in una guerra convenzionale ha mai inflitto all’esercito americano ciò che stanno facendo gli iraniani ora. È incredibile. La situazione militare è così disastrosa che la censura sta praticamente bloccando tutte le nuove informazioni su questa guerra. Se ci avete fatto caso, riceviamo sempre meno informazioni e la situazione peggiora ogni giorno.

Trentacinque anni fa, durante la prima guerra in Iraq, abbiamo visto innumerevoli video dall’Iraq. Bombe intelligenti e telecamere erano una novità all’epoca, ma vedevamo riprese notturne ogni singola notte. Ora, non vediamo quasi nessun video.

Immaginate questo! Gli USA sono presumibilmente la più grande potenza militare del mondo, con l’aeronautica militare più avanzata, eppure, per quattro giorni, mentre gli Stati Uniti attaccano e presumibilmente penetrano le difese iraniane, non vediamo alcuna prova della superiorità aerea americana sull’Iran. Dove sono i video dei nostri aerei che sorvolano Teheran o qualsiasi altra parte dell’Iran?

I soldati americani non possono nemmeno sognare di entrare in Iran. E per capire quanto sia pericolosa questa guerra, solo al quarto giorno [siamo già al 15°, ndr], si sentono i suggerimenti e le idee più bizzarre da parte dell’amministrazione Trump. Propongono di inviare scorte militari per le petroliere provenienti dal Golfo Persico. Che assurdità! Volete mandare navi americane nel raggio d’azione di migliaia di missili iraniani?

Nessuno può più passare attraverso lo Stretto di Hormuz.

Gli iraniani si preparano da decenni. Gli USA si vantano di armare le milizie curde per invadere l’Iran. Di che assurdità state parlando? Avete mai visto una mappa dell’Iran?! A quanto pare l’amministrazione Trump non ha mai visto una mappa dell’Iran! Vi rendete conto di quanto sia vasto? Cosa intendete con invadere l’Iran?! Pensate che una milizia di 10.000 uomini possa invadere l’Iran?! O anche 50.000?! O 100.000?!

Gli Stati Uniti e Israele hanno già perso questa guerra. Gli Stati Uniti e Israele possono uccidere milioni di civili nelle loro case. Hanno bombe enormi e possono far saltare in aria edifici, ma non vinceranno questa guerra. Le infrastrutture militari e le armi iraniane sono sepolte sottoterra in tutto l’Iran. Non c’è modo per gli americani, e certamente non per gli israeliani, di raggiungerle. Sono finiti.

Hanno iniziato qualcosa che non hanno alcuna speranza di portare a termine. Quando tutto questo sarà finito, gli Stati Uniti non torneranno mai più in Asia occidentale. Non ci sarà più alcuna presenza americana in Medio Oriente. Ve lo dico ora con assoluta certezza.

* Alon Mizrahi, è un giornalista arabo-israeliano e attivista per la pace

14 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO