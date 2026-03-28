Cuba Sopravviverà: Un Diario

A Paki Wieland (1944-2026), che ha combattuto la crudeltà dell’imperialismo statunitense per tutta la sua vita adulta.

La mattina della mia partenza dall’Aeroporto José Martí, intitolato al padre della patria, ho abbracciato tutti: la donna che ha gestito il mio check-in, l’uomo che ha timbrato il mio passaporto, il personale di terra. Il giorno prima avevo stretto forte tutti i miei amici, con le lacrime che lottavano per ottenere il diritto di scorrermi sul viso. Sembrava che, attraverso questi abbracci, volessi in qualche modo trasmettere la mia apprensione per ciò che potrebbe accadere a Cuba, ai cubani, alla Rivoluzione Cubana – a tutto quanto – a causa della follia di Donald Trump.

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Che cosa è diventato il mondo? È come se miliardi di persone fossero diventate spettatrici delle atrocità imposte dagli Stati Uniti e da Israele: il genocidio del popolo palestinese, il rapimento del presidente venezuelano, i bombardamenti senza motivo contro l’Iran e, naturalmente, il tentativo di asfissiare Cuba. La brutalità decadente del governo statunitense, acuita dalla sconsideratezza di Trump, è imprevedibile e pericolosa. Nessuno può dire con certezza cosa succederà dopo.

Trump sembra intrappolato in Iran, dove non aveva previsto la saggezza politica degli iraniani nel rifiutare un cessate il fuoco ora, solo per permettere a Stati Uniti e Israele di riarmarsi e distruggere le loro città con maggiore ferocia tra una settimana. Trump non sembra in grado di fermare la guerra in Ucraina o il genocidio contro i palestinesi. L’alleato di Trump, Israele, ha nuovamente allargato la sua guerra al Libano e minaccia così di sconvolgere le strade del mondo arabo, dove già c’è inquietudine verso i loro governi completamente acquiescenti. Colpirà Cuba per prossima, pensando che sarà una vittoria rapida?

È difficile per me descrivere l’impatto del crudele Embargo sul petrolio di Trump su Cuba. Non ci sono state spedizioni di petrolio raffinato a Cuba dall’inizio di dicembre 2025. Ciò significa che ogni aspetto della vita moderna è stato completamente sconvolto.

Le strade dell’Avana sono silenziose perché semplicemente non c’è abbastanza carburante per auto e autobus per trasportare le persone. Scuole e ospedali – i templi della Cuba rivoluzionaria – lottano per mantenere i servizi di base. Gli agricoltori faticano a portare il cibo nelle città e le medicine sono costose, se disponibili. Immaginate di essere un paziente che necessita di neurochirurgia, con medici semplicemente riluttanti a rischiare di inserire una sonda nel vostro cervello in mezzo a fluttuazioni elettriche e blackout a singhiozzo.

Questo è stato l’esempio più crudo dei pericoli del Blocco Petrolifero di Trump che ho sentito durante la mia permanenza all’Avana. Mentre camminavo sul Malecon, ho visto passare alcuni carri trainati da cavalli. È quasi come se lo yanqui volesse punire la Rivoluzione Cubana e spingere dieci milioni di cittadini cubani nell’Età del Ferro.

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Sono venuto a Cuba come parte di una delegazione di solidarietà dell’Assemblea Internazionale dei Popoli, una piattaforma di centinaia di organizzazioni da tutto il mondo che cercano di ristabilire l’internazionalismo da movimento a movimento.

La nostra delegazione era guidata da João Pedro Stedile (direzione nazionale del Movimento dei Senza Terra Brasiliano), e includeva Fred M’membe (Presidente del Partito Socialista dello Zambia e candidato dell’opposizione alla presidenza quest’anno), Brian Becker (uno dei leader del Partito per il Socialismo e la Liberazione negli Stati Uniti), Manolo De Los Santos (direttore del The People’s Forum), Giuliano Granato (uno dei leader di Potere al Popolo dall’Italia) così come Manuel Bertoldi e Laura Capote (coordinatori dei Movimenti ALBA). Abbiamo visitato molti luoghi, tra cui la Scuola Latinoamericana di Medicina, l’Istituto di Neurologia, il Centro Martin Luther King e Casa De Las Americas.

Ci siamo incontrati con il Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e con il Presidente di Cuba, così come con innumerevoli cubani comuni. Siamo andati nel cimitero principale dell’Avana per rendere omaggio ai trentadue cubani che hanno perso la vita difendendo la sovranità venezuelana, e abbiamo camminato per la città dell’Avana per incontrare persone che svolgevano la loro vita quotidiana.

Durante una delle conversazioni, un amico mi ha chiesto come avessi trovato Cuba, un luogo che ho visitato innumerevoli volte negli ultimi trent’anni. Ho detto che la situazione mi era sembrata difficile ma che la gente sembrava inarrestabile. Il mio amico è stato chiaro: la sensibilità prevalente nel paese era che i cubani avrebbero lottato fino alla fine per difendere il loro diritto a un futuro e il loro rifiuto di tornare al 1958, l’anno prima della Rivoluzione.

Durante i primi anni della Rivoluzione, Fidel Castro chiarì che l’urgenza era risolvere i bisogni e i problemi immediati del popolo. Ciò significava che la Rivoluzione Cubana poneva l’accento sulla fine della fame e della povertà, dell’analfabetismo e delle malattie, oltre a fornire alloggi e spazi culturali.

Vedere il deterioramento della vita a causa del duro Embargo, durato quasi settant’anni, e del nuovo Blocco Petrolifero è straziante. La priorità rimane garantire che ogni cubano possa vivere una vita dignitosa. Questo è stato anche il messaggio del Presidente di Cuba, Miguel Diaz Canel, un uomo di grande umiltà: resisteremo, ha detto, ma non permetteremo che la Rivoluzione sprechi le sue conquiste e la sua attenzione al benessere del nostro popolo.

Seduto su una sedia a dondolo accanto al mio amico Abel Prieto, ex Ministro della Cultura, a Casa De Las Americas, è stato un toccasana. Come al solito, Abel, mio compagno marxista-lennonista (!), mi ha fatto ridere di gusto e allo stesso tempo provare dolore. I suoi commenti spaziavano dalla valutazione di Trump (con “follia” come parola più usata) alla sua percezione della vitalità della realtà cubana (le folle straordinarie che hanno resistito sotto la pioggia battente per rendere omaggio alle spoglie dei cubani uccisi dalle forze statunitensi in Venezuela il 3 gennaio). Mi sono sentito confortato dal suo equilibrio tra umorismo e chiarezza, la sensibilità letteraria di Abel che teneva sotto controllo la situazione in rapido movimento.

Ho accettato l’opinione di Abel che forse gli Stati Uniti nella loro forma attuale sono un errore gigantesco – l’arroganza di Trump riflesso di qualcosa di intrinseco nell’idealismo estremo per cui gli Stati Uniti e le loro amministrazioni sanno tutto meglio di chiunque altro. Credono di sapere meglio cosa si dovrebbe fare ai palestinesi, ai venezuelani, agli iraniani e ai cubani.

In nome della “democrazia”, i diritti democratici e i diritti esistenziali delle persone in queste nazioni più oscure vengono completamente assorbiti dal Presidente degli Stati Uniti – il detentore del potere preponderante. È una visione brutta ma reale, una realtà che strappa le persone sensibili di tutto il mondo dal loro stesso desiderio di plasmare una realtà non così orribile. Un terzo delle persone uccise in Iran dagli Stati Uniti e da Israele sono bambini, e i bambini della Palestina, i cui nomi onoriamo, non diventeranno mai adulti.

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Il mio ultimo giorno, ho visto un gruppo di scolari cubani giocare in un parco, vestiti con le loro divise scolastiche, le loro sciarpe rivoluzionarie al collo. Cinguettavano di risate e chiacchiere. Li ho osservati dall’altra parte della strada mentre giocavano a un gioco, sorvegliati da due insegnanti sorridenti, con alcuni coni per terra – un gioco che richiedeva loro di intrecciarsi tra questi. Quei bambini dovevano avere circa cinque o sei anni, bambini e bambine che giocavano in un bozzolo di grande felicità. Ho mandato loro un abbraccio virtuale. State al sicuro bambini. Sempre. Abbracciate Cuba per me ogni giorno.

* da Globetrotter – Biografia dell’autore: Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter. Vijay Prashad è uno storico e giornalista indiano. È autore di quaranta libri, tra cui Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, e How the International Monetary Fund Suffocates Africa, scritto con Grieve Chelwa. È direttore esecutivo del Tricontinental: Institute for Social Research, capo corrispondente per Globetrotter e caporedattore di LeftWord Books (Nuova Delhi). È inoltre apparso nei film Shadow World (2016) e Two Meetings (2017).

28 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO