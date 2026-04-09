Il grande smottamento dei media MAGA

Che l’apparato militare degli Stati Uniti sia ancora il più esteso del mondo, anche se la sua efficienza sembra diminuita con i cambiamenti intervenuti nelle modalità della guerra, sembra il principale ostacolo ad un cambiamento indolore nell’ordine del pianeta.

Di conseguenza, le principali chiavi di volta per arrestare l’impeto genocida dell’attuale amministrazione Trump sembra essere la convergenza di più fattori: una forte pressione internazionale (principalmente da paesi con arsenale nucleare), una pesante crisi economica e finanziaria che ne mostra l’idiozia strategica, grandi movimenti di massa che provocano cambiamenti nell’orientamento di Stati e Paesi complici o vassalli, lo sfaldamento del “blocco sociale” e mediatico che l’ha portato al potere. Ecc.

Quest’ultimo fattore sembra al momento quello in fase più avanzata di “maturazione” e potrebbe avere un ruolo a breve termine, visto che all’inizio di novembre si terranno le elezioni di midterm, che – rinnovando metà dei seggi nelle due Camere del Congresso – potrebbero costituire una maggioranza nettamente contraria a questa presidenza. Costringendola o a più miti consigli o al golpe istituzionale, e quindi ad una fase di guerra civile interna che ne azzopperebbe comunque in buona parte l’operatività all’esterno.

La testata Axios si è concentrata su questo “smottamento dell’impero mediatico MAGA”. Va presa ovviamente con le molle, visto che in Medio Oriente è considerata tra i megafoni indirettamente controllati dal Mossad. E infatti si nota, qua e là anche in questo articolo, una certa preoccupazione per l’evidente crisi e spaccatura tra i “fabbricanti del consenso” per Trump e la sua corte dei miracoli.

Ma anche la preoccupazione è un indizio… E alcune di queste informazioni, specie se “dal sen sfuggite”, assumono una certa importanza nell’immaginare i possibili sviluppi interni agli Usa nei prossimi mesi.

Buona lettura.

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I creatori dell’impero mediatico MAGA sono in aperta rivolta contro il presidente Trump, disgustati dalla sua minaccia di distruggere l’”intera civiltà” dell’Iran.

Perché è importante: La forza politica di Trump è sempre dipesa meno dalle istituzioni del partito che da un ecosistema mediatico decentralizzato – podcaster, streamer e attivisti che traducono il suo messaggio a milioni di elettori fedeli.

All’inizio del secondo mandato di Trump, quella coalizione era unita, potente e certa: gli avevano appena consegnato la Casa Bianca e credevano che lui avrebbe ricambiato.

Ora le voci più potenti del movimento stanno lavorando per tenere sotto controllo Trump, se non per abbatterlo del tutto, accusandolo di tradire le promesse “America First” che hanno costruito il movimento.

Approfondimento: Ogni singola defezione, presa da sola, potrebbe essere liquidata. Insieme, potrebbero rappresentare una minaccia esistenziale per il MAGA.

Tucker Carlson ha tenuto lunedì un monologo di 43 minuti in cui ha definito la retorica di Trump sull’Iran moralmente corrotta e persino “malvagia”. Ha espresso indignazione personale per il messaggio di Pasqua di Trump in cui minacciava di portare l’”inferno” in Iran e ha esortato i funzionari statunitensi a disobbedire a qualsiasi ordine che potesse uccidere civili.

Alex Jones, il teorico della cospirazione dell’estrema destra che per anni ha difeso Trump, è stato sopraffatto dall’emozione in onda definendo il presidente un “rischio di demenza” che deve essere rimosso dalla carica.

L’ex deputata Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), un tempo tra le alleate più devote di Trump al Congresso, martedì ha definito la sua retorica “malvagia e folle” e ne ha chiesto la rimozione tramite il 25° Emendamento.

Candace Owens, un’altra fedelissima delusa di Trump con milioni di follower podcast, ha definito il presidente un “lunatico genocida” e ha chiesto l’intervento del Congresso e dei militari.

Tra le righe: La rivolta si estende oltre i puristi del MAGA, alla costellazione di podcaster, comici e influencer della “manosfera” che hanno aiutato a normalizzare Trump presso gli elettori più giovani e meno ideologici nel 2024.

Joe Rogan, il titano dei podcast che ha fornito forse la più influente endorsement a Trump nel 2024, ha definito la guerra in Iran “folle, sulla base di ciò su cui ha fatto campagna elettorale” e ha detto che i sostenitori si sentono “traditi”.

Theo Von, un altro comico che ha ospitato Trump nel suo podcast durante la campagna del 2024, ha detto che gli Stati Uniti e Israele – non l’Iran – sono “i fottuti terroristi”.

Tim Dillon, un comico anti-sistema amato per i suoi sfoghi senza filtri, è stato feroce – definendo la promessa “America First” di Trump “la più grande truffa della storia”.

Sneako, uno streamer “red pill” vicino al nazionalista bianco Nick Fuentes, ha espresso rammarico per il suo iniziale sostegno a Trump e ha chiesto il suo impeachment.

Visione d’insieme: Dubbi e defezioni affliggono il MAGA da più di un anno, in gran parte radicati nel sospetto che Trump stesse usando il movimento per servire interessi potenti a scapito dei suoi sostenitori.

Matt Walsh, un importante commentatore del Daily Wire, ha accolto il licenziamento della procuratrice generale Pam Bondi la scorsa settimana come qualcosa di più che dovuto, citando la gestione “pasticciata” dei documenti Epstein da parte dell’amministrazione.

Mike Cernovich, uno degli influencer MAGA più popolari su X, ha tuonato contro il presunto insider trading – dichiarando questa settimana che la “corruzione all’interno dell’amministrazione Trump mi ha demoralizzato in un modo che i miei nemici non avrebbero mai potuto”.

Verifica della realtà: Le critiche documentate sopra provengono quasi interamente dall’élite degli influencer MAGA – persone con grandi piattaforme e opinioni forti.

Gli elettori repubblicani di base raccontano una storia diversa: circa due terzi dei repubblicani esprimono ancora fiducia nella gestione dell’Iran da parte di Trump, anche se la fiducia pubblica più ampia è diminuita, secondo un nuovo sondaggio del WSJ.

La podcaster conservatrice Megyn Kelly, pur stroncando la decisione di Trump di andare in guerra, martedì è stata diretta: “Trump potrebbe sganciare una bomba atomica e io voterei comunque repubblicano piuttosto che democratico”.

Cosa dicono: “Ciò che conta di più per il popolo americano è avere un comandante in capo che agisca in modo deciso per eliminare le minacce e tenerli al sicuro, che è esattamente ciò che il presidente Trump ha fatto con la riuscita Operazione Epic Fury”, ha detto in una dichiarazione il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle.

“Il presidente Trump ha fatto campagna elettorale con orgoglio sulla sua promessa di negare al regime iraniano la capacità di sviluppare un’arma nucleare, che è ciò che questa nobile operazione realizza. Il presidente non prende queste decisioni di sicurezza nazionale incredibilmente importanti sulla base di sondaggi d’opinione volubili, ma nell’interesse superiore del popolo americano.”

In conclusione: Trump è sempre sopravvissuto all’opposizione screditandola – etichettando i critici come “RINO”, “Panicani” o perdenti. È più difficile usare questo manuale quando i suoi critici sono quelli che hanno contribuito a costruire il suo movimento.

9 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO