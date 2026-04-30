La Cina estende i dazi zero per tutta l’Africa

Si può essere superpotenze e avere un rapporto con il resto del mondo basato su princìpi diamentralmente opposti. Un esempio concreo…

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A Nairobi, funzionari e gruppi imprenditoriali provenienti da Cina e Kenya stanno discutendo su come sfruttare la politica dei dazi zero di Pechino per aprire maggiori opportunità alle aziende keniane nell’ampio mercato cinese, mentre i commercianti africani in Cina sono già alla ricerca di più merci da esportare nel paese, poiché la nuova politica inizia a spianare la strada verso un commercio più fluido tra Cina e Africa.

La Cina ha preso atto delle sincere aspettative e del feedback positivo da parte dell’Africa riguardo al trattamento a dazio zero. Si tratta di un’importante misura iniziativa della Cina per espandere l’apertura unilaterale, ha dichiarato mercoledì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

Mentre il protezionismo e l’unilateralismo sono in aumento e i continenti vicini al Medio Oriente sono colpiti dalle ripercussioni della situazione locale, la Cina condivide le opportunità e persegue lo sviluppo comune con l’Africa attraverso la politica dei dazi zero, e contribuisce alla pace e allo sviluppo globali con una maggiore stabilità nei legami Cina-Africa, ha sottolineato il portavoce.

La Cina continuerà a firmare accordi di partenariato economico per lo sviluppo comune con i paesi africani e allo stesso tempo potenzierà i “canali verdi” per l’importazione di prodotti agricoli e alimentari africani in Cina, in modo da migliorare ulteriormente la facilitazione del commercio tra Cina e Africa, ha affermato Lin.

Secondo la Commissione Tariffaria Doganale del Consiglio di Stato di martedì, la Cina concederà un trattamento a dazio zero, sotto forma di aliquote tariffarie preferenziali, ad altri 20 paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina e non sono classificati come “paesi meno sviluppati”, dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2028.

Ciò è avvenuto dopo che la Cina aveva concesso un trattamento a dazio zero su il 100% delle linee tariffarie a partire dal 1° dicembre 2024 per 33 paesi africani “meno sviluppati” con cui mantiene relazioni diplomatiche. Ciò significa che il paese estenderà il trattamento a dazio zero a tutti i paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con Pechino a partire da venerdì.

La mossa segna il pieno potenziamento della politica dei dazi zero per l’Africa al suo livello più alto e avviene in un momento storico, poiché Cina e Africa celebrano il 70° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, riflettendo la coerenza della politica africana della Cina, ha affermato Du Xiaohui, Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari Africani del Ministero degli Esteri, definendo la misura una “carta d’oro” della cooperazione bilaterale.

La nuova politica risponde alla difficoltà pratica che questi paesi africani affrontano nel completare i negoziati nel breve termine, mentre i negoziati tra le due parti continueranno, ha dichiarato mercoledì il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM).

Potenziamento istituzionale

Sempre mercoledì, l’autorità doganale cinese ha pubblicato un’interpretazione dettagliata delle regole di origine per le importazioni dai paesi africani idonei nell’ambito della politica dei dazi zero, aggiungendo quella che gli esperti hanno descritto come “chiarezza operativa” a questa storica misura di apertura del mercato, aiutando a tradurla nella pratica doganale.

Il chiarimento è arrivato dopo che la Commissione Tariffaria Doganale ha definito la politica tariffaria martedì e l’Amministrazione Generale delle Dogane (GAC) ha successivamente emanato le corrispondenti misure di gestione dell’origine.

L’interpretazione della GAC dettaglia come le importazioni idonee possano beneficiare del trattamento preferenziale, coprendo la determinazione dell’origine, i certificati d’origine, la spedizione diretta e le procedure di dichiarazione doganale, secondo la dichiarazione ufficiale dell’autorità doganale.

Per gli esportatori e i commercianti africani, il chiarimento doganale è più di un documento tecnico, in quanto offre alle imprese un percorso più chiaro per adattare i piani di produzione, logistica e vendita per il mercato cinese, ha dichiarato mercoledì al Global Times Song Wei, professoressa alla School of International Relations and Diplomacy della Beijing Foreign Studies University.

Sourakhata Tirera, un uomo d’affari senegalese impegnato nel commercio Cina-Africa dal 2003, ha dichiarato al Global Times di essere attivamente alla ricerca di prodotti africani di qualità superiore da esportare in Cina, sperando di sfruttare la nuova politica dei dazi zero per espandere le opportunità commerciali.

“La politica apre l’accesso al più grande mercato di consumo del mondo e offre alle imprese africane la possibilità di passare dall’importazione all’esportazione“, ha affermato Tirera, aggiungendo che potrebbe anche contribuire a guidare lo sviluppo industriale e la creazione di posti di lavoro se i governi africani sosterranno il settore privato nel cogliere questa grande opportunità.

La Greater Bay Area Importers and Exporters Association, una camera di commercio che copre le 11 città della regione meridionale cinese, ha forti legami commerciali con l’Africa. Il suo presidente, Lam Lung-on, ha dichiarato mercoledì al Global Times che “prodotti di consumo africani di qualità come aragoste della Namibia e granchi del fango della Tanzania stanno entrando nel mercato dell’area a un ritmo più rapido“.

Citando l’agricoltura come esempio, Lam ha affermato che la politica dei dazi zero rimuoverà lo svantaggio tariffario dei prodotti trasformati rispetto alle materie prime, incoraggiando la lavorazione primaria e profonda locale in Africa, rafforzando al contempo i legami di produzione e fornitura in settori quali macchinari ed elettronica, tessili e minerali.

La Cina rimane il maggiore partner commerciale dell’Africa da ormai 17 anni consecutivi. Nel primo trimestre del 2026, il commercio Cina-Africa ha raggiunto i 646,56 miliardi di yuan (94,56 miliardi di dollari), in aumento del 23,7% su base annua, secondo i dati ufficiali.

I gruppi imprenditoriali in Africa hanno esortato le aziende a cogliere l’opportunità. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web lunedì, la Camera Nazionale del Commercio e dell’Industria del Kenya (KNCCI) ha affermato che la politica dei dazi zero della Cina offre prospettive di “crescita delle esportazioni senza precedenti“, con il suo presidente Erick Rutto che ha osservato che le opportunità per i prodotti keniani potrebbero diventare “praticamente illimitate” se le imprese agiranno con decisione.

Responsabilità di una grande potenza

Song vede la politica dei dazi zero come un passo strategico che potrebbe aiutare a spostare la cooperazione bilaterale oltre i singoli progetti verso una collaborazione a livello di intera catena industriale che supporterà l’autonomia economica dell’Africa, con implicazioni che vanno oltre i legami bilaterali.

Funzionari africani hanno espresso aspettative simili. Secondo Xinhua, Abraham Korir Sing’Oei, Segretario Principale del Dipartimento di Stato per gli Affari Esteri del Kenya, ha descritto lunedì l’accordo sui dazi zero, in un simposio di alto livello, come un quadro di riferimento fondamentale per incrementare il commercio e gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, nonché un modello per altri paesi africani.

L’attuazione efficace della politica sarebbe importante non solo per Kenya e Cina, ma anche come dimostrazione degli sforzi congiunti delle due parti per attuare i risultati del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa del 2024 e sostenere le regole dell’OMC, ha citato il rapporto Regina Akoth Ombam, Segretaria Principale del Dipartimento di Stato per il Commercio del Kenya.

Negli ultimi anni, alcuni media occidentali hanno ritratto il ruolo della Cina in Africa in una luce negativa, avvertendo di un’eccessiva dipendenza dalle esportazioni di materie prime, descrivendo la relazione come “asimmetrica” e persino inquadrando i paesi africani come “pedine” in una più ampia competizione geopolitica. Tuttavia, tali narrazioni per denigrare la cooperazione Cina-Africa sono state sempre più respinte come infondate man mano che il loro impegno reciprocamente vantaggioso avanza, secondo gli analisti.

Mentre gli Stati Uniti inaspriscono il loro mercato e impongono restrizioni, la Cina sta aprendo il suo mercato e creando un nuovo quadro commerciale preferenziale per le nazioni africane, ha affermato un’analisi di RT, indicando i motori pragmatici alla base della cooperazione Cina-Africa, dalla ristrutturazione dei flussi commerciali e dalla standardizzazione delle regole di accesso al mercato alla creazione di legami economici più profondi tra i partner africani e il mercato cinese.

La politica dei dazi zero della Cina sta attirando maggiori risorse di sviluppo nel continente africano, avanzando materialmente l’integrazione regionale e rafforzando la sua capacità di sviluppo autonomo, dimostrando al contempo l’impegno della Cina a condividere i dividendi del mercato con il mondo e a sostenere lo sviluppo del Sud del mondo, ha osservato Song.

Il commercio Cina-Africa è cresciuto di 27,5 volte negli ultimi due decenni, passando da 87,38 miliardi di yuan nel 2000 (10,96 miliardi di euro) a 2,49 trilioni di yuan nel 2025 (312 miliardi di euro), secondo i dati doganali, sottolineando il forte slancio e la crescente integrazione dei legami economici bilaterali.

Il MOFCOM ha dichiarato, nella sua nota di mercoledì, che la decisione della Cina di prendere l’iniziativa nel tagliare i dazi dimostra la sua responsabilità come grande potenza e fa avanzare l’Iniziativa per la Governance Globale e l’Iniziativa per lo Sviluppo Globale, in un contesto di crescente unilateralismo e protezionismo.

La cooperazione economica e commerciale Cina-Africa ha ripetutamente dimostrato di essere reciprocamente vantaggiosa e conveniente per tutti, affermano gli esperti. Come ha affermato il media keniano Business Daily Africa, il messaggio dalla Cina è “chiaro e coerente“: “Siamo partner“, “Rispettiamo la vostra sovranità” e che non ci sono “condizioni politiche“.

* dal Global Times

30 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO