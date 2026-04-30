I miraggi non salvano

La storia delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti è lastricata di miraggi, ma nessuno così abbagliante come il biennio 2015-2017. Quando l’Air Force One atterrò all’Avana, il mondo credette di assistere all’atto finale dell’ultimo grande teatro della Guerra Fredda. Tuttavia, dietro l’entusiasmo diplomatico, l’atterraggio di navi da crociera e la valanga di licenze dell’Ufficio per il Controllo delle Attività Straniere statunitense (OFAC), si nasconde un’architettura legale estremamente fragile.

Il “disgelo” promosso da Barack Obama fu un esercizio audace di potere esecutivo, sì, ma anche un castello di carte edificato sull’abisso che è il blocco. A distanza di anni da quel climax diplomatico, persiste una domanda scomoda: quanto della violenta regressione impulsata da Donald Trump era veramente evitabile? La risposta richiede di andare oltre i rimproveri superficiali per analizzare i limiti strutturali di Washington e le incrollabili cautele storiche dell’Avana.

Un consenso che si è diffuso ovunque, e che condividono persino gli amici di Cuba, è che, in un certo modo, la grave crisi economica che il paese soffre oggi sia un risultato – più o meno diretto – del fatto che il governo cubano non abbia “sfruttato” l’opportunità che avrebbe potuto rappresentare la luna di miele con Obama. Così si attribuisce alle note pigrizia e lentezza burocratiche cubane di non aver ancorato in tempo interessi corporativi statunitensi all’isola prima dello tsunami politico che rappresentò il trumpismo.

Secondo questa logica, se grandi aziende come Google o le catene alberghiere statunitensi avessero messo radici nel paese, l’Amministrazione Trump non avrebbe potuto assumersi il costo politico di invertire il riavvicinamento.

Ma è tutto completamente vero? Per analizzare questa ipotesi e capire cosa sia stato veramente sprecato, è imperativo guardare sia alla dinamica interna dell’Isola che all’immutabile architettura del potere a Washington.

Da un lato, è innegabile che la politica ufficiale di avanzare “senza fretta, ma senza sosta” abbia avuto il suo costo strategico. Durante quel biennio, si generò un genuino interesse per Cuba da parte di aziende statunitensi, dalle telecomunicazioni e l’agricoltura fino alle crociere e alle linee aeree. Tuttavia, molte di queste negoziazioni naufragarono nelle acque della burocrazia, nella paura della dipendenza o nell’assenza di un quadro legale agile.

Nella spietata politica statunitense, il denaro e gli interessi corporativi dettano gran parte della politica estera. Mancò tempo, e forse audacia, per creare quegli “ostaggi economici”: aziende che, vedendo minacciate le loro radici redditizie a Cuba, si sarebbero erette come un potente lobbista al Campidoglio contro qualsiasi tentativo di regressione.

Non si sfruttò nemmeno il momento per dotare l’emergente settore non statale di un’impalcatura legale che gli permettesse di tessere una rete economica iperconnessa con fornitori del Nord, nonostante fosse proprio un settore speciale e intenzionalmente favorito dalla nuova politica statunitense.

Tutto questo è vero. Tuttavia, incolpare esclusivamente la lentezza dell’Avana pecca di ingenuità e omette le severe limitazioni strutturali del disgelo.

La normalizzazione di Obama fu costruita quasi interamente mediante prerogative presidenziali e ordini esecutivi. Il presidente democratico non riuscì mai, né fu vicino a riuscirci – né sembrava fosse la sua priorità – che il Congresso, allora dominato dai repubblicani, rimuovesse i pilastri del blocco, come la Legge Torricelli e la Helms-Burton.

L’accordo era edificato sulla sabbia; il prossimo inquilino della Casa Bianca poteva cancellarlo con un tratto di penna; e così fu. Non possiamo dimenticare che, con l’approvazione della Legge Helms-Burton nel 1996, il Congresso strappò al presidente la prerogativa di revocare l’embargo, codificandolo come legge.

Infatti, durante il periodo, la stessa Amministrazione Obama non cessò la persecuzione dei movimenti commerciali e finanziari da e verso Cuba che violavano la politica delle sanzioni e che si discostavano di un millimetro dal modo in cui loro volevano condurre l'”apertura di Cuba”. Per esempio, nel 2015, l’OFAC degli Stati Uniti multò la compagnia statunitense di assicurazioni marittime Navigators con 271.000 dollari, e nel febbraio 2016 sanzionò l’azienda francese CGG Services SA con più di 600.000 dollari.

A questo si aggiunge la prospettiva della leadership cubana, per la quale il riavvicinamento non era esattamente un ramo d’ulivo, ma una tattica di soft power. L’obiettivo strategico di Washington non era cambiato, solo i suoi metodi, e lo confessò senza remore lo stesso Obama: la scommessa era dare potere al settore privato per generare una classe media con il potenziale di sovvertire il sistema dall’interno.

Oltre a “guidare” l’inserimento internazionale di Cuba con la politica di licenze selettive e discrezionali che caratterizzarono il riavvicinamento. Questo timore storico, fondato su decenni di ostilità, giustificava dalla prospettiva della sicurezza nazionale l’estrema e talvolta paralizzante cautela istituzionale dei cubani.

Finalmente arrivò Trump sulla scena, un magnate che in non poche occasioni aveva mostrato interesse per gli investimenti a Cuba.

Tuttavia, il suo arrivo dimostrò che la regressione non sarebbe dipesa tanto da ciò che Cuba faceva o smetteva di fare, quanto dall’implacabile politica domestica degli Stati Uniti. La violenta regressione non fu una punizione per la mancanza di apertura caraibica, ma il risultato di un accordo, un accordo che il nuovo inquilino della Casa Bianca si vide obbligato a fare con elementi della lobby cubano-americana, e di fronte al quale la politica verso Cuba costituì una merce di scambio troppo a buon mercato.

Non dimentichiamo chi fiancheggiava il signor Trump durante quel discorso al Teatro Manuel Artime della Piccola Avana nel 2017: Marco Rubio, Mario Díaz-Balart… “Sto cancellando l’accordo completamente unilaterale del governo del presidente Obama con Cuba“, disse. La sala esplose in applausi.

Questo ci parla dell’infinito dilemma della politica cubano-americana dell'”esilio” storico nel sud della Florida. Per quella base politica, qualsiasi concessione all’Isola è anatema: l’unica politica possibile e accettabile per loro è la vendetta, la massima aggressione e la riconquista del paese. Anche se Cuba avesse privatizzato metà della sua economia nel 2016, questo settore non avrebbe cessato di sfruttare qualsiasi opportunità per recuperare la politica di massima pressione, perché la loro differenza con Cuba non riguarda regimi commerciali o di proprietà, e non è nemmeno più strettamente ideologica.

Alla fine della tirata, la lezione è che i miraggi non salvano. Incolpare l’Avana per non aver corso abbastanza velocemente verso il mercato statunitense durante quel brevissimo biennio è, nel migliore dei casi, un’analisi ingenua e, nel peggiore, una scusa per scagionare l’immutabile architettura del blocco.

La premessa che il governo cubano potesse alterare radicalmente tutta la sua struttura economica in appena ventiquattro mesi per “ancorare” interessi corporativi e, per giunta, anticipare e neutralizzare lo scisma politico e reazionario che rappresentò il trionfo di Donald Trump, sfiora il pensiero magico.

La regressione non fu la conseguenza della lentezza burocratica insulare, ma la cronaca di una fatalità dettata dalla fragilità legale di ordini esecutivi che non toccarono mai il nucleo dell’assedio – né potevano farlo. Capire che il collasso del disgelo era strutturalmente inevitabile, almeno per Cuba, è il passo inevitabile per smettere di flagellarsi con passati ipotetici e mettere il focus dove realmente corrisponde: nell’ostilità ininterrotta che continua a definire la politica statunitense.

* da Ctxt

30 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO