La missione Onu per salvare gli archivi dei rifugiati palestinesi

Il Guardian racconta la corsa contro il tempo dei funzionari Onu per mettere al sicuro l’immenso patrimonio cartaceo, custode della memoria palestinese dalla Nakba a oggi.

Milioni di foto, documenti, atti di proprietà, certificati di nascita, di matrimonio e di morte. Un immenso patrimonio che dopo il 7 ottobre rischiava di svanire per sempre. E con lui la memoria della popolazione palestinese e la sua storia, dall’esodo forzato del 1948 dopo la creazione di Israele a oggi.

Per salvarlo gli operatori dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, hanno organizzato una delicata e rischiosissima operazione lunga 10 mesi.

Lo racconta il Guardian, che in un lungo pezzo pubblicato nell’anniversario della Nakba descrive il lavoro fatto per mettere al sicuro l’archivio della Striscia di Gaza e di Gerusalemme Est e trasferirlo ad Amman, in Giordania.

Un’operazione tutt’altro che semplice. Dopo il 7 ottobre gli uffici dell’Unrwa sono stati evacuati e i suoi dipendenti sono stati costretti a lasciare in sede l’archivio, in gran parte non ancora digitalizzato.

“C’era il rischio concreto che gli israeliani intervenissero e li distruggessero, oppure che venissero semplicemente bruciati da un incendio, un’esplosione o chissà cos’altro”, ha raccontato al Guardian Sam Rose, direttore ad interim degli affari dell’Unrwa a Gaza. Così nei mesi successivi, nonostante i continui raid dell’Idf, una piccola squadra di funzionari ha raggiunto gli uffici di Gaza City e caricato il furgone a noleggio.

Attraverso tre viaggi ad altissimo rischio i documenti sono stati portati a sud, in un magazzino alimentare di Rafah. Il team, lavorando in incognito, è riuscito a farli uscire attraverso il confine con l’Egitto. Da lì poi, grazie a un’organizzazione benefica, sono stati trasferiti ad Amman usando gli aerei che facevano ritorno in Giordania dopo aver consegnato gli aiuti.

Nello stesso periodo la missione è stata condotta anche nella sede di Gerusalemme Est, spesso oggetto di assalti. Ora, riferisce sempre il Guardian, i milioni di documenti si trovano in un seminterrato di Amman, dove 50 dipendenti dell’Unrwa stanno lavorando a un lungo processo di digitalizzazione di ogni singola carta.

Quei documenti sono “cruciali per l’esperienza palestinese” ha sottolineato Jean-Pierre Filiu, professore di Studi sul Medio Oriente presso Sciences Po a Parigi. “La loro distruzione sarebbe stata catastrofica” ha detto al Guardian Roger Hearn, alto funzionario dell’Unrwa. “Se mai ci sarà una soluzione giusta e duratura a questo conflitto, sono l’unica prova che si può usare per dimostrare che un tempo in quel luogo vivevano palestinesi”.

* da Il Fatto Quotidiano, 15 maggio 2026

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La missione segreta per salvare il vitale archivio delle Nazioni Unite sui rifugiati palestinesi

Il viaggio da Gerusalemme Est ad Amman avrebbe dovuto essere semplice: un breve tragitto in auto fino al Mar Morto, oltre il valico di frontiera e subito a destinazione la capitale giordana.

Ma all’inizio dell’estate del 2024, la distanza si rivelò un ostacolo quasi insormontabile per gli operatori umanitari dell’UNRWA (l’ Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi), impegnati a mettere in salvo enormi quantità di documenti d’archivio di vitale importanza per decenni di storia recente palestinese.

Un’operazione durata 10 mesi per salvare gli archivi custoditi dall’UNRWA a Gaza e Gerusalemme Est stava giungendo alle fasi finali. L’intervento era stato estremamente delicato e a tratti pericoloso. Aveva già coinvolto decine di membri dello staff dell’UNRWA in almeno quattro paesi diversi, viaggi rischiosi per salvare documenti sotto i bombardamenti, funzionari che trasportavano con cura buste anonime in Egitto e preziose scatole portate in salvo con aerei militari.

Ma ormai il tempo stringeva. Il vasto complesso dell’UNRWA a Gerusalemme Est era diventato il fulcro di un’azione concertata israeliana per espellere l’agenzia, nonché bersaglio di gruppi di destra.

L’importanza degli archivi dell’UNRWA, che contenevano molti documenti sulle esperienze dei palestinesi in fuga o costretti ad abbandonare le proprie case durante le guerre che portarono alla fondazione di Israele nel 1948, era evidente.

“La loro distruzione sarebbe stata catastrofica… Se mai ci sarà una soluzione giusta e duratura a questo conflitto, questa è l’unica prova che si può usare per dimostrare che un tempo in quel luogo vivevano palestinesi”, ha affermato Roger Hearn, un alto funzionario dell’UNRWA che ha supervisionato l’operazione.

Tali attività clandestine non avrebbero mai dovuto rientrare tra i compiti dell’UNRWA, fondata nel 1949 per fornire assistenza sanitaria, cibo e istruzione a circa 750.000 rifugiati palestinesi.

All’inizio della guerra a Gaza, scoppiata in seguito all’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele che causò la morte di 1.200 persone, per lo più civili, gli archivi dell’organizzazione erano sparsi nei paesi del Medio Oriente in cui opera. In scatole impolverate nel complesso dell’UNRWA a Gaza City si trovavano le schede di registrazione originali dei rifugiati palestinesi che avevano cercato rifugio a Gaza nel 1948, nonché certificati di nascita, matrimonio e morte risalenti a diverse generazioni. Questi documenti potrebbero permettere ai palestinesi i cui antenati furono costretti ad abbandonare le proprie case di ricostruire le origini familiari in quello che sarebbe diventato Israele.

Nonostante i precedenti tentativi di digitalizzare i documenti, nel 2023 centinaia di migliaia di documenti storici erano ancora disponibili solo in formato cartaceo , vulnerabili a incendi, alluvioni o distruzione deliberata.

Jean-Pierre Filiu, professore di Studi sul Medio Oriente presso Sciences Po a Parigi, che visitò Gaza durante la guerra, ha descritto i documenti come “cruciali per l’esperienza palestinese”.

«Ci ​​sono testimonianze di come le persone furono costrette a fuggire nel 1948, da dove provenivano, dove si trovavano i loro beni, cosa fu distrutto. Duecentomila persone arrivarono a Gaza tra il 1948 e il 1949, da tutta la Palestina », ha detto Filiu.

Per decenni, Israele si è mostrato ostile all’UNRWA, accusando l’agenzia di alimentare le speranze palestinesi di un ritorno alle proprie terre d’origine, concedendo lo status di rifugiato ai discendenti degli sfollati. Israele ha inoltre spesso accusato l’UNRWA di utilizzare nelle proprie scuole libri di testo che promuovono posizioni anti-israeliane e antisemite.

Dopo il raid di Hamas del 2023, Israele ha affermato che alcuni membri dello staff dell’UNRWA a Gaza avevano preso parte all’attacco. L’agenzia ha poi licenziato nove dei suoi dipendenti a seguito di un’indagine.

La prima fase dell’operazione di recupero dei documenti è stata drammatica e rischiosa.

Pochi giorni dopo l’invasione di Gaza da parte delle sue forze, Israele ha ordinato l’evacuazione degli uffici dell’UNRWA a Gaza City. Il personale internazionale ha lasciato la sede nel giro di poche ore, impossibilitato a portare con sé gli archivi di vitale importanza.

“C’era un rischio concreto che gli israeliani intervenissero e li distruggessero, oppure che venissero semplicemente distrutti da un incendio, un’esplosione o chissà cos’altro”, ha dichiarato Sam Rose, direttore ad interim degli affari dell’UNRWA a Gaza.

Solo pochi mesi prima, il sistema di registrazione digitale dell’UNRWA era stato temporaneamente disattivato a seguito di un attacco informatico, e c’era anche una diffusa preoccupazione che un altro attacco informatico potesse cancellare dai server i dati già digitalizzati.

“C’è stato un periodo molto pericoloso in cui subivamo moltissimi attacchi [informatici] ogni giorno e abbiamo davvero temuto di vedere distrutti sia gli originali che tutte le copie digitali che avevamo realizzato. A quel punto, tutto sarebbe andato perduto per sempre”, ha detto Hearn.

Nonostante i continui raid aerei e i bombardamenti, tra i più letali dell’incessante offensiva israeliana, che hanno causato la morte di oltre 70.000 persone, per lo più civili, una piccola squadra di funzionari dell’UNRWA ha raggiunto a bordo di furgoni a noleggio il vasto complesso dell’organizzazione a Gaza City. Hanno effettuato tre viaggi per portare i documenti a sud, in un magazzino alimentare a Rafah, al confine con l’Egitto.

Ma il Cairo non avrebbe permesso che gli archivi uscissero da Gaza senza consultare Israele. I funzionari dell’UNRWA erano certi che i funzionari israeliani, che avevano imposto un blocco quasi totale su Gaza, avrebbero immediatamente compreso l’importanza dei documenti e li avrebbero sequestrati o impedito il loro ingresso. Nel 1982, quando Israele invase il Libano, i suoi militari prelevarono gli archivi dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dagli uffici di Beirut.

Al contrario, funzionari dell’UNRWA muniti di passaporti internazionali furono incaricati di far uscire gli archivi senza destare sospetti.

«Se qualcuno veniva fermato alla frontiera, diceva semplicemente di avere con sé dei documenti. C’erano montagne [di documenti] da sbrigare. Tutti si portavano dietro un sacco di cose», ha detto Rose.

Nei sei mesi successivi, i documenti furono raccolti in Egitto e poi trasportati da un’organizzazione benefica giordana utilizzando gli aerei militari del regno, che facevano ritorno ad Amman dopo aver consegnato aiuti a Gaza. L’ultimo carico era in viaggio appena due settimane prima che i carri armati israeliani si muovessero per conquistare Rafah nel maggio 2024, bloccando definitivamente la via di fuga.

Restava però da recuperare con urgenza un altro insieme di documenti altrettanto importanti, custoditi nel complesso dell’UNRWA a Gerusalemme Est.

A poche settimane dall’inizio della guerra, che sarebbe durata due anni, Israele aveva intensificato le accuse di collaborazione tra l’UNRWA e Hamas, lanciando una campagna di ostruzionismo e molestie nei confronti dell’agenzia. All’inizio del 2024, il complesso di Gerusalemme Est era bersaglio di proteste e di una serie di incendi dolosi che causarono ingenti danni. Le manovre per espellere l’UNRWA si stavano intensificando.

“A Gerusalemme Est, abbiamo ricevuto per mesi avvertimenti sul fatto che avremmo perso l’accesso [ai nostri uffici]”, ha detto Rose.

I tentativi di persuadere le missioni diplomatiche amiche a custodire gli archivi non ebbero successo. Pertanto, con il tempo che stringeva, anche questi furono rimossi dal personale e trasferiti segretamente nel corso di diversi mesi, raggiungendo infine gli uffici dell’UNRWA in Giordania. Nel gennaio 2025, nuove leggi israeliane vietarono all’agenzia l’accesso a Israele e alla Palestina occupata da Israele.

Ad Amman è stato avviato un nuovo e vasto progetto per la digitalizzazione dei documenti. Finanziato principalmente dal Lussemburgo, oltre 50 dipendenti dell’UNRWA hanno lavorato in uno scantinato affollato e angusto per scansionare a mano un gran numero di documenti originali di registrazione dei rifugiati, delle dimensioni di una cartolina, oltre a milioni di altri documenti.

«Ora [gli archivi] non si trovano più in Palestina, ma almeno sono al sicuro», ha detto Filiu.

Con quasi 30 milioni di documenti ormai digitalizzati, l’UNRWA si propone di fornire a ogni rifugiato palestinese il proprio albero genealogico e tutta la documentazione di supporto, nonché di realizzare mappe che mostrino i modelli di spostamento del 1948. Gli archivi consentiranno inoltre una migliore comprensione degli eventi, ampiamente controversi, relativi all’espulsione e alla fuga di circa 750.000 palestinesi in quel periodo. I funzionari stimano che il completamento dell’operazione potrebbe richiedere altri due anni.

La dottoressa Anne Irfan, storica del Medio Oriente moderno presso l’University College di Londra e autrice del recente libro ” Una breve storia della Striscia di Gaza” , ha affermato che i documenti forniscono una testimonianza fondamentale della storia nazionale palestinese.

“I palestinesi sono un popolo senza stato e senza un archivio nazionale pienamente unificato… quindi l’archivio dell’UNRWA ha un significato particolare per loro”, ha affermato Irfan.

Gli archivi digitalizzati aprono molteplici prospettive di indagine sull’esperienza dei rifugiati palestinesi, sul ruolo delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, e sugli elementi chiave della politica mediorientale degli ultimi 80 anni, ha dichiarato Irfan al Guardian.

“Si tratta di una storia molto controversa, una storia che potrebbe avere ripercussioni molto concrete sul presente.”

Fin dalla sua fondazione nel 1949, lo staff dell’UNRWA ha contribuito a fornire assistenza sanitaria, cibo e istruzione ai rifugiati palestinesi.

* corrispondente per la sicurezza internazionale di The Guardian, 14.05.2026

21 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO