Voci di accordo Usa-Iran

La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, dovrebbe essere annunciata entro poche ore, hanno riferito venerdì fonti di Al Arabiya.

I suoi punti chiave sono stati ottenuti in esclusiva dalla rete e includono quanto segue:

🔴 Cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, compresi terra, mare e aria

🔴 Impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche

🔴 Fine delle operazioni militari e interruzione della guerra mediatica

🔴 Impegni a rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e la non interferenza negli affari interni

🔴 Garanzie di libertà di navigazione nel Golfo Arabico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman

🔴 Meccanismo congiunto per monitorare l’attuazione e risolvere le controversie

🔴 I negoziati sulle questioni in sospeso inizieranno entro sette giorni

🔴 Graduale revoca delle sanzioni statunitensi in cambio dell’impegno dell’Iran ai termini dell’accordo

🔴 La bozza dell’accordo riafferma il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite

🔴 L’accordo entrerà in vigore immediatamente una volta annunciato ufficialmente da entrambe le parti

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato giovedì ai giornalisti che c’erano stati “segnali positivi” nei colloqui, ma non ci potrebbe essere alcuna soluzione se Teheran imponesse un sistema di pedaggio nello stretto, che di fatto ha chiuso alla maggior parte del traffico marittimo dopo l’inizio della guerra il 28 febbraio.

“Ci sono segnali positivi”, ha detto Rubio. “Non voglio essere eccessivamente ottimista… Quindi, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni.”

Un’importante fonte iraniana ha dichiarato giovedì a Reuters che le divergenze si erano ridotte, sebbene l’arricchimento dell’uranio e lo stretto rimanessero tra i punti critici.

In aggiornamento

22 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO