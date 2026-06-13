Afghanistan, la prossima guerra per procura dell’America

Un recente articolo pubblicato dall'”Interpreter” del Lowy Institute – finanziato dall’industria bellica statunitense, dalle grandi aziende tecnologiche, dalle banche e da altri interessi speciali occidentali – afferma audacemente che “l’Afghanistan sta rinunciando alle sue ricchezze minerarie, e al suo futuro“.

La Cina viene accusata di scavare e rimuovere minerali grezzi dall’Afghanistan per lavorarli altrove – un processo che, secondo l’articolo, equivarrebbe a un furto delle risorse naturali afghane da parte della Cina, lasciando deliberatamente il paese in uno stato di perpetua indigenza.

Ciò che l’articolo omette deliberatamente è la presenza di estremisti armati che attaccano gli investimenti cinesi, le missioni diplomatiche e il personale in tutto il paese, rendendo fisicamente impossibile per la Cina investire e consentire all’Afghanistan – per ora – di lavorare internamente questa ricchezza mineraria grezza ed esportare input industriali a maggior valore aggiunto con profitti maggiori.

I tentativi della Cina di collaborare con l’Afghanistan – fornendo un reddito immediato e disperatamente necessario per ricostruire la nazione – arrivano dopo 20 anni di occupazione militare e abusi statunitensi, uniti – dal 2021 in poi – al sequestro da parte degli USA di oltre 9,5 miliardi di dollari di beni afghani e all’uso di estremisti appoggiati dagli USA per sabotare qualsiasi tentativo di stabilizzare, ricostruire e forse persino sviluppare il paese dell’Asia centrale.

Gli Stati Uniti, avendo creato la morte, la distruzione e la povertà sotto cui gli afghani soffrono attualmente, attraverso i loro organi di propaganda tentano di spostare la colpa su nazioni come la Cina che cercano di collaborare con l’Afghanistan nonostante le sfide create deliberatamente proprio dagli USA.

La lunga storia di Washington nell’uso di estremisti per destabilizzare altri

Mentre gli USA conducono guerre ad alta visibilità e guerre per procura in tutto il mondo – dall’attacco al Venezuela in America Latina all’attacco alle strutture di produzione, stoccaggio ed esportazione di energia russa, attribuendolo all'”Ucraina” in Europa, e la sua continua guerra di aggressione contro l’Iran in Medio Oriente – gli USA stanno anche conducendo numerose guerre sporche in tutti i luoghi intermedi.

Questo include l’attraversamento dello stato centroasiatico dell’Afghanistan – devastato da decenni di guerra provocata dagli USA – sia la sua guerra per procura contro l’Unione Sovietica negli anni ’80, sia la sua invasione e occupazione dell’Afghanistan dal 2001 al 2021.

Nonostante l’abbandono ufficiale dell’Afghanistan – gli analisti all’epoca avvertirono sulle reti di retroguardia di terroristi che gli USA avevano armato e avrebbero continuato ad armare e sostenere – impedendo all’Afghanistan di raggiungere qualsiasi tipo di stabilità socio-politica o economica e vanificando i tentativi dei vicini dell’Afghanistan di collaborare e aiutare a creare uno stato-nazione funzionante e un’economia capace di provvedere al proprio popolo a casa e commerciare con i partner all’estero.

Questo riguarda soprattutto la Cina.

Per realizzare questa destabilizzazione, gli USA hanno utilizzato la loro politica decennale di armare e sostenere estremisti attraverso una rete globale di intermediari e usarli come forza di spedizione dove le normali forze USA non possono permettersi di andare politicamente o sono incapaci di farlo militarmente.

Gli USA hanno notoriamente usato tali estremisti come parte della loro guerra per procura contro l’Unione Sovietica in Afghanistan, specificamente.

Nel 2007, Seymour Hersh, nel suo articolo “The Redirection“, avvertì:

“Per minare l’Iran, che è prevalentemente sciita, l’Amministrazione Bush ha deciso, in effetti, di riconfigurare le sue priorità in Medio Oriente. In Libano, l’Amministrazione ha cooperato con il governo dell’Arabia Saudita, che è sunnita, in operazioni clandestine volte a indebolire Hezbollah, l’organizzazione sciita sostenuta dall’Iran. Gli USA hanno anche preso parte a operazioni clandestine contro l’Iran e la Siria, sua alleata. Un sottoprodotto di queste attività è stato il rafforzamento di gruppi estremisti sunniti che abbracciano una visione militante dell’Islam e sono ostili all’America e simpatizzanti di Al Qaeda.”

Dopo la “Primavera Araba” del 2011, ammettiamolo, ingegnerizzata dagli USA, questi hanno iniziato a mobilitare proprio queste reti di estremisti preparate per provocare guerre per procura, poi guidate dagli USA contro nazioni come Libia, Siria, Yemen e Iraq.

Dal 2011 in poi, mentre questi conflitti iniziavano a distruggere l’intero mondo arabo, pubblicazioni statunitensi come il New York Times e il Washington Post ammisero che gli USA stavano spendendo miliardi di dollari per armare e addestrare quelli che all’epoca venivano chiamati “ribelli moderati“.

Tuttavia, già nel 2014, era abbondantemente chiaro che tali “ribelli moderati” non esistevano. I media statunitensi iniziarono a costruire narrazioni secondo cui gli estremisti avevano in qualche modo “superato” i ribelli moderati sostenuti dagli USA, e che era così che la stragrande maggioranza delle loro armi, veicoli e attrezzature era finita nelle mani di organizzazioni terroristiche elencate dagli USA come gli affiliati di Al Qaeda, Jabhat Al-Nusra, aka Hayat Tahrir al-Sham (HTS), e il cosiddetto “Stato Islamico” (ISIS).

In realtà, non c’erano mai stati “ribelli moderati” fin dall’inizio. Come Seymour Hersh riportò già nel 2007, il piano americano era sempre stato quello di usare estremisti per riordinare il mondo arabo prima di una guerra più ampia contro l’Iran (e infine la Cina).

Dopo aver rovesciato con successo i governi di Libia, Yemen e Siria dal 2011 al 2024, gli USA stanno ancora impiegando queste organizzazioni estremiste in tutto il mondo.

Gli USA hanno ufficialmente rimosso HTS dalla lista delle organizzazioni terroristiche straniere designate dagli USA e ora riconoscono il suo capo, Abu Mohammad al-Jolani (ora chiamato Ahmed al-Sharaa), come presidente di fatto della Siria.

Altre organizzazioni terroristiche sono ancora utilizzate dagli USA con questo metodo di “negabilità plausibile”, incluso l’ISIS, che a sua volta ha dato origine a numerose filiali specializzate nel promuovere gli interessi geopolitici statunitensi oltre il Medio Oriente, incluso lo Stato Islamico del Khorasan, o ISIS-K.

È proprio l’ISIS-K che gli USA stanno usando per attaccare e minare la stabilità dell’Afghanistan prendendo di mira funzionari governativi, edifici e infrastrutture, nonché il personale, le missioni diplomatiche e gli investimenti di nazioni vicine amiche come la Cina, che condivide un breve tratto di confine (92 km) con l’Afghanistan nella sua regione occidentale dello Xinjiang.

Solo una delle molte guerre sporche che gli USA conducono in questo modo…

La posizione dell’Afghanistan è stata centrale prima per le ambizioni imperiali britanniche e successivamente per quelle americane. Confinante con Iran, Pakistan e Cina mentre si trova nel ‘vicinato’ della Russia, mantenere l’Afghanistan come un focolaio destabilizzato e disfunzionale di estremisti capaci di esportare terrorismo e instabilità attraverso l’Eurasia, è stato centrale per la ricerca decennale dell’America del predominio sull’Eurasia.

Non solo gli USA possono bloccare qualsiasi tipo di sviluppo positivo tra Cina e Afghanistan, minando la sicurezza regionale e creando minacce perpetue per entrambe le nazioni, ma possono anche usare questa violenza esportata per prendere di mira e minare il vicino Pakistan e i suoi progetti congiunti con la Cina. Questo include l’Iniziativa Belt and Road (BRI) della Cina e il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC).

Il CPEC è diventato un bersaglio regolare del terrorismo sostenuto dagli USA, nel tentativo di interromperne la costruzione prendendo di mira e uccidendo ingegneri cinesi, minando la stabilità politica ed economica dei progetti stessi attaccando e uccidendo le forze di sicurezza locali pakistane, nonché attaccando diplomatici cinesi di alto livello, come nel caso del tentato assassinio dell’ambasciatore cinese in Pakistan, a Quetta, nel 2021.

Oltre l’Asia centrale e meridionale, gli USA hanno riutilizzato questo stesso processo – sebbene con un marchio di estremisti completamente diverso – in particolare nel paese del sud-est asiatico, il Myanmar.

Qui, gli USA hanno usato militanti e partiti di opposizione sostenuti dagli USA per contestare il potere del governo centrale e dei militari del Myanmar. In mezzo a anni di combattimenti, i militanti sostenuti dagli USA hanno preso di mira specificamente gli investimenti cinesi in tutto il paese, nonché il gasdotto Myanmar-Cina costruito specificamente per consentire alla Cina di bypassare qualsiasi potenziale blocco navale statunitense imposto sullo Stretto di Malacca – l’arteria marittima più essenziale della Cina per importare energia ed esportare beni.

I documenti politici statunitensi hanno specificamente discusso non solo di chiudere lo Stretto di Malacca per strangolare economicamente la Cina, ma anche di attaccare militarmente il gasdotto Myanmar-Cina per impedire alla Cina di bypassare il blocco marittimo statunitense.

Nel documento del 2018 della Naval War College Review degli USA intitolato “A Maritime Oil Blockade of China“, il documento suggerisce:

“Un blocco a distanza dovrebbe anche interdire il gasdotto Myanmar-Cina, che alla fine potrebbe spostare fino a 440 kbd di petrolio greggio da Kyaukpyu, nella costa del Myanmar, alla provincia dello Yunnan, nella Cina sud-occidentale. Impedire alle petroliere di scaricare al terminal di Kyaukpyu richiederebbe poche, se non nessuna, piattaforma navale ferma in loco. L’area potrebbe essere dichiarata ‘zona di esclusione’ per la durata di un conflitto e, se le autorità del Myanmar non dovessero conformarsi, l’impianto potrebbe essere reso inabile tramite attacchi aerei, mining aereo o altre azioni cinetiche. In breve, le forze statunitensi sarebbero probabilmente in grado di neutralizzare rapidamente le rotte terrestri della Cina per le importazioni di petrolio via mare per evitare lo Stretto di Malacca e altri colli di bottiglia più a est e impedire loro di deviare le forze necessarie per sigillare altre vie di ingresso marittime.“

È chiaro che gli USA hanno deciso di usare lo stesso tipo di proxy armati con cui hanno già riordinato il mondo arabo per lanciare attacchi ai progetti cinesi della BRI senza necessitare di un’azione militare diretta degli USA – avanzando così i loro obiettivi geopolitici e mantenendo al contempo una negabilità plausibile.

Lo schema emergente è una serie di guerre sporche ingegnerizzate dagli USA lanciate lungo tutte le periferie della Cina specificamente per danneggiare il flusso di energia, materie prime e esportazioni finite via terra. Allo stesso tempo, gli USA stanno ora imponendo apertamente un blocco marittimo in espansione contro gli alleati russi e iraniani della Cina, che a sua volta prende di mira e blocca direttamente la Cina stessa – considerando che entrambe le nazioni considerano Pechino il loro partner economico e commerciale più stretto e importante.

Una volta compresa questa realtà, rileggendo l’articolo dell'”Interpreter” sull’Afghanistan che “rinuncia” al suo futuro a favore della Cina, diventa chiaro quanto deliberatamente moralistico sia non solo questo specifico articolo ma l’intero establishment di politica estera occidentale che rappresenta, ossia chi ha fin dall’inizio creato queste condizioni in Afghanistan e ora sta sfruttando la propria fortunata campagna per bloccare la ricostruzione dell’Afghanistan attraverso l’uso di organizzazioni terroristiche, incolpando le poche nazioni che corrono un rischio nel tentativo di rimediare a questi decenni di danni.

Sfortunatamente, la maggior parte di coloro che leggono titoli come quello dell'”Interpreter” non metterà in discussione le accuse contro la Cina – persino tra coloro che sono critici verso la politica estera occidentale – a causa di pregiudizi profondamente radicati contro la Cina e l’Asia in generale.

In definitiva – se la vera natura del problema rimane offuscata dalla propaganda occidentale, o spostata interamente su altre nazioni, in questo caso la Cina – diventerà difficile, se non impossibile, in primo luogo risolvere il problema.

Nazioni come l’Afghanistan hanno pochi mezzi per raggiungere il pubblico internazionale con la verità a causa del controllo USA sullo spazio informativo globale – e la capacità della Cina di aiutare l’Afghanistan continuerà a essere “riscritta” attraverso quello stesso spazio informativo controllato come “sfruttamento“.

Se i singoli individui sono in ultima analisi il mattone più importante della civiltà umana e della direzione che prende, allora il controllo sulle informazioni che vedono e cui credono è il mezzo più basilare e fondamentale per controllare la direzione della civiltà umana.

Profondi investimenti nello sviluppo militare ed economico da parte di nazioni come la Cina, ignorando al contempo il dominio informativo degli USA, consentono agli USA di continuare a definire la realtà nelle menti delle persone, non importa quanto divergente sia dalla realtà effettiva.

A un certo punto, in futuro, questo distacco potrebbe creare un collasso catastrofico del potere e dell’influenza degli USA in tutto il mondo – ma per ora continua a essere tra le sue “super armi” più efficaci e potenti.

Per l’Afghanistan – a causa della capacità degli USA di determinare ciò che merita attenzione e ciò che va completamente dimenticato – la persistente campagna di Washington per ostacolare la sua ripresa verso la pace e la prosperità non solo continuerà, ma continuerà quasi completamente oscurata.

* da New Eastern Outlook

13 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO