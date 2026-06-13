Cuba resiste: il genocidio silenzioso da parte del blocco imperialista

Ci sono crimini commessi con bombe e crimini commessi con sanzioni. Vediamo i primi nei telegiornali, generano titoli di cronaca, indignano o meno a seconda della pelle delle vittime. Questi ultimi sono più silenziosi, più graduali, più comodi per chi le compie perché permettono di uccidere senza macchiare le mani con sangue visibile. Quello che gli Stati Uniti stanno facendo contro Cuba da più di sei decenni è un crimine di questa seconda categoria. E ha un nome: genocidio economico.

Nessun’altra nazione si trova ad affrontare un supporto di leggi e politiche di aggressione e coercizione così prolungato, anacronistico, sistematico e complesso come quello subito da Cuba. Più di sessant’anni di blocco. Più di sessant’anni a punire un popolo per aver osato costruire un altro modello. Per aver dimostrato che è possibile avere assistenza sanitaria universale, istruzione gratuita e sovranità nazionale senza chiedere il permesso a Washington. Questo non è perdonato. Quello è strangolato.

E lo strangolamento si è intensificato fino a livelli criminali. Il governo di Donald Trump ha adottato più di 240 nuove sanzioni contro Cuba.

Duecentoquaranta. Ognuno progettato per rendere la vita più difficile a un popolo che già la sta vivendo. Trump ha firmato un ordine esecutivo che amplia le sanzioni contro Cuba, prendendo di mira funzionari, entità e chiunque sia complice di atti di corruzione o violazioni dei diritti umani, così come persone che operano nei settori dell’energia, della difesa, delle miniere e della finanza.

Anche banche e aziende straniere che fanno affari con entità cubane autorizzate potrebbero essere escluse dai mercati statunitensi. Cioè: chiunque osi commerciare con Cuba, chiunque osi vendere carburante o medicine, chiunque osi tendere la mano a un popolo messo all’angolo, sarà punito. L’imperialismo non ha limiti quando si tratta di difendere la propria egemonia.

Le conseguenze sono pagate dal popolo. Non i leader, non le istituzioni: il popolo. Bambini, anziani, malati. Circa 2,7 milioni di cubani sono colpiti quotidianamente da carenze idriche, perché il sistema idrico funziona con solo il 37 percento del carburante necessario. Quasi tre milioni di persone senza acqua potabile garantita. Nel ventunesimo secolo.

In un paese che da decenni è stato indicato come esempio mondiale in materia di assistenza sanitaria e aspettativa di vita. I blackout prolungati arrivano fino a ventidue ore al giorno in alcune aree, paralizzando i servizi pubblici e aggravando la carenza di cibo e medicine. Ventidue ore senza elettricità. Niente frigorifero. Niente conservazione del cibo. Niente pompe dell’acqua. Nessuna attrezzatura medica funzionante.

Perché il blocco energetico colpisce direttamente la salute. Il Vice Ministro della Salute cubano ha denunciato davanti all’Assemblea Mondiale della Sanità che, in un paese dove l’accesso universale e gratuito alla salute è garantito al cento per cento della popolazione, la mortalità infantile è raddoppiata.

I bambini con cancro non possono accedere alle cure a causa della mancanza di farmaci. Le liste d’attesa chirurgiche superano i centomila pazienti, di cui dodicimila sono bambini. Bambini. Dodicimila bambini in attesa di un’operazione che non arriva perché il blocco taglia la fornitura di ciò che è necessario per eseguirla. Ha un nome: crimine contro l’umanità.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha ribadito il suo appello a tutti gli Stati a rivedere e revocare misure unilaterali che riguardano ampiamente e indiscriminatamente la popolazione cubana, ricordando che l’accesso a beni e servizi essenziali come cibo, acqua, medicinali, carburante ed elettricità è essenziale per garantire il diritto alla vita.

L’ONU lo dice. Lo dice da decenni. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota anno dopo anno, con una schiacciante maggioranza internazionale, a favore della revoca del blocco. E Washington vota contro. Sempre. Da solo. Con Israele al suo fianco, fedele scudiero in tutti i crimini.

La viceministra degli Esteri cubana, Josefina Vidal, l’ha detto senza mezzi termini: Cuba non è e non è mai stata una minaccia per gli Stati Uniti. L’unica base militare straniera sull’isola è Guantanamo, mantenuta dagli Stati Uniti contro la volontà del governo e del popolo cubano.

Qui risiede l’osceno paradosso dell’imperialismo: coloro che occupano militarmente il territorio cubano, che hanno una prigione di tortura su suolo cubano, che cercano di soffocare economicamente l’isola da più di sessant’anni, sono coloro che indicano Cuba come una minaccia. Il linguaggio del potere inverte sempre la realtà: l’aggressore viene presentato come una vittima, la resistenza è criminalizzata, la sovranità è chiamata minaccia.

Ma Cuba resiste. Più di sei milioni di cubani, su una popolazione di nove milioni, hanno firmato una dichiarazione per la pace e contro l’intensificazione dell’aggressione da parte del governo degli Stati Uniti nell’aprile 2026, in un processo chiamato “La mia firma per la patria.” Sei milioni di firme. Due cubani su tre dicono al mondo che non sono soli, che sono consapevoli di ciò che viene loro fatto, che si rifiutano di arrendersi. Queste sono le persone. Questa è dignità. Questo è ciò che l’imperialismo non può comprare o bombardare.

L’economia cubana ha accumulato un calo di oltre il quindici percento dal 2020. Il paese produce solo un terzo dell’energia che consuma. La mancanza di forniture si riflette nelle lunghe code alle stazioni di servizio e in una crescente carenza di prodotti essenziali come cibo, acqua, medicine e gas da cucina.

È questo che causa l’ostruzione. Non inefficienza, non socialismo, non gli argomenti ripetuti instancabilmente da chi giustifica l’ingiustificabile: è il blocco. È la guerra economica condotta per decenni dalla potenza più potente del pianeta contro un’isola di nove milioni di persone che ha avuto l’audacia di dire che un altro mondo era possibile.

L’architettura economica del conflitto mette in luce una contraddizione fondamentale: gli Stati Uniti hanno imposto costi enormi a molte delle stesse economie su cui si affidano come partner commerciali e strategici. Perché il blocco di Cuba non danneggia solo Cuba. Sanzioni secondarie minacciano qualsiasi azienda, banca o paese che commercia con l’isola. È l’imperialismo che usa il suo potere economico come arma di distruzione di massa, costringendo il mondo intero a partecipare all’assedio o a subirne le conseguenze.

E l’Europa, ancora una volta, si sta piegando. Con onorevoli eccezioni individuali, i governi europei hanno mantenuto il silenzio complice mentre un popolo è rimasto senza acqua, senza medicine, senza elettricità.

Solo un gruppo di 35 eurodeputati di diversi gruppi politici ha avuto la decenza di inviare una lettera all’Alto Rappresentante dell’UE esprimendo la loro profonda preoccupazione per l’impatto dell’inasprimento delle sanzioni statunitensi contro Cuba, denunciando che le azioni volte a ostacolare la fornitura di carburante all’isola aggravano la già complessa situazione economica e sociale del paese e costituiscono una pratica contraria allo spirito e alla lettera del Carta delle Nazioni Unite. Trentacinque dei settecentoventi eurodeputati. Il resto, silenzio. Il resto, complicità.

La classe operaia mondiale ha l’obbligo morale di essere solidale con Cuba. Non perché Cuba sia perfetta. Non perché non ci siano critiche legittime da fare. Ma poiché ciò che viene fatto a Cuba è ingiusto, è illegale ed è un crimine che abbiamo tollerato troppo a lungo troppo a lungo e troppo normalmente. Essere solidali con Cuba significa difendere il principio che nessun popolo ha il diritto di essere soggetto alla fame, che la sovranità non è un privilegio dei potenti, che il diritto all’autodeterminazione non scade nemmeno se Washington cerca di seppellirlo da sei decenni.

Viva Cuba libera. Abbasso il blocco genocida. La solidarietà internazionale non è carità: è un dovere di classe.

*Cubainformaciòn

13 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO