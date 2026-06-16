Il genocidio contro il popolo cubano. Parlano i dati

Il blocco degli Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno causato danni multimilionari all’economia cubana per 67 anni e sono diventati il principale ostacolo allo sviluppo economico e sociale del paese.

Il suo impatto umano è incalcolabile. Vite perse, sofferenze personali e familiari, carenze eccessive, danni psicologici, effetti sulla salute. L’80% dei cubani che vivono a Cuba ha vissuto tutta la propria esistenza sotto gli effetti genocidari del blocco.

I due Ordini Esecutivi firmati dal presidente Donald Trump il 29 e il 1° gennaio. del maggio 2026 hanno aggravato l’asfissia premeditata contro Cuba e il suo popolo e hanno approfondito fino a limiti estremi l’assedio economico e la sofferenza umana causati da queste azioni unilaterali ed extraterritoriali di punizione collettiva.

Dati che illustrano il genocidio contro il popolo cubano

1.400 MW di generazione elettrica distribuita nel paese non possono essere utilizzati perché Cuba non può acquistare il diesel e il gasolio richiesti da questi generatori, motori e generatori, a causa del blocco totale dell’accesso cubano al petrolio e ai suoi derivati.

I cubani subiscono in media più di 20 ore di blackout al giorno, che influenzano l’illuminazione, la cottura del cibo, l’accesso all’acqua potabile, ai servizi di TV e comunicazioni e ad altri servizi di base.

1.800 bambini non avevano diritto alla vita a causa del raddoppio del tasso di mortalità infantile nel paese, a seguito dell’inasprimento del blocco; come dimostrato da uno studio recente del CEPR. Nel 2017, all’inizio del primo mandato di Trump, Cuba aveva un tasso eccezionale di mortalità infantile per un paese del Sud Globale, pari al 4,0 ogni mille nati vivi. Questo tasso è salito in questi anni a 9,9 ogni mille nati vivi nel 2025.

Il tasso di sopravvivenza dei bambini con cancro a Cuba è diminuito al 65%, rispetto all’85% prima dell’inasprimento del blocco energetico.

Più di 100.000 cubani sono in lista d’attesa per sottoporsi a interventi chirurgici elettivi o ricostruttivi, a causa della mancanza di energia e forniture mediche causata dal blocco. Tra questi ci sono 5.152 pazienti oncologici (tumori) e circa 12.000 bambini, ha riportato il MINSAP.

2.888 cubani che ricevono trattamenti emodialitici per insufficienza renale cronica sono coinvolti nel loro trattamento sistematico con una terapia fortemente dipendente da forniture, acqua e attrezzature specializzate.

Il Programma Nazionale di Immunizzazione, uno dei principali risultati della salute pubblica cubana, che include 16 vaccini e protegge in particolare milioni di bambini cubani, è a serio rischio. Le restrizioni derivanti dal blocco rendono sempre più difficile l’acquisizione di materie prime, attrezzature e risorse finanziarie per sostenere la produzione nazionale di vaccini.

Il blocco rende estremamente difficile produrre nel paese diversi diagnostici delle malattie sviluppati dall’industria nazionale, inclusi test essenziali per la diagnosi precoce del cancro.

Più di 100.000 bambini cubani non ricevono un litro di latte al giorno, sovvenzionato dallo Stato, a causa della mancanza di carburante per trasportare il latte dalle unità di produzione alle grandi città, fondamentalmente.

Gli ostacoli logistici e di pagamento per l’acquisto del grano hanno fatto sì che solo il 50% del fabbisogno di farina possa essere consegnato ai territori e che il peso del pane razionato venduto alla popolazione sia diminuito da 80 a 60g.

170 contenitori di prodotti essenziali in arrivo a Cuba, equivalenti a 6,3 milioni di dollari, non sono stati distribuiti ai loro destinatari a causa della carenza di carburante.

11.000 tonnellate di generi alimentari di base che il WFP ha già in magazzini in tutta Cuba vengono distribuite “a un ritmo molto più lento di quanto dovrebbero” a causa della carenza di carburante e trasporti.

UNICEF e UNDP hanno riferito di avere diverse decine di container nei porti cubani che riescono a estrarre e distribuire molto lentamente.

Asfissia economica

L’Ordine Esecutivo del 1° ampliò le misure punitive di Washington contro l’economia cubana e qualsiasi azienda nel mondo che tentasse di commerciare o investire a Cuba a limiti inimmaginabili.

A causa di queste imposizioni draconiane:

La società canadese Sherrit Internationalationha interrotto le sue attività minerarie ed energetiche a Cuba.

Le due principali compagnie internazionali di navigazione che operavano con Cuba, la francese CMA CGM e la tedesca Hapag-Lloyd, decisero di cessare di accettare nuovi ordini da o per Cuba. Di conseguenza, un gruppo di parti e parti destinate alla riparazione della centrale termoelettrica Antonio Guiteras, la più grande unità di generazione termica del paese, è bloccata in Francia. Circa 20 container di rum cubano destinati all’esportazione sono anch’essi bloccati nei terminal portuali cubani.

Numerose compagnie aeree come Turkish Airlines, Iberia, Air Canada, Air France, World2Fly e altre hanno cancellato i loro voli per Cuba a causa della mancanza di carburante per gli aerei nel paese e della diminuzione dei visitatori.

La società canadese Blue Diamond si è ritirata da Cuba e dalla gestione di oltre 60 strutture alberghiere nel paese.

Le aziende spagnole Meliá e Iberostar hanno smesso di gestire rispettivamente 15 e 12 hotel delle strutture operanti nell’arcipelago cubano.

La banca straniera che gestiva le operazioni a Cuba utilizzando carte VISA e MASTERCARD ha interrotto il suo rapporto con FINCIMEX dal 6 giugno.

Il Gruppo Transfigura ha detto alle fonderie in Cina che avrebbero smesso di ricevere spedizioni di concentrati di zinco dal progetto Castellanos a Pinar del Rio, Cuba, a causa della pressione statunitense.

Empresa Minera la Victoria SA (una joint venture tra la australiana Antillas Gold Ltd e la cubana SOF Geominera SA) è stata autorizzata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. per “generare reddito per lo Stato cubano.” In precedenza, la società mineraria Moa Nickel S.A. era stata presa di mira.(joint venture tra Sherit e il Nickel Business Group).

La società statale cubana di petrolio e prodotti petroliferi CUPET è stata inclusa tra le entità soggette a misure unilaterali da parte di Washington, con ampi effetti extraterritoriali, in un altro passo per portare l’assedio energetico a Cuba all’estremo.

Tagliare la solidarietà

L’Ordine Esecutivo del 1° maggio ha raggiunto il parossismo di criminalizzare le donazioni che cittadini ed entità potrebbero fare a Cuba nel mezzo della grave crisi generata dal blocco più stretto del paese.

Sono stati fatti tentativi di criminalizzare e disprezzare organizzazioni e individui in solidarietà con Cuba negli Stati Uniti nei media. Il People’s Forum, CodePinK, ANSWER, Tricontinental, la piattaforma mediatica Break Thorough News e l’influencer Hasan Piker

Il Dipartimento del Tesoro ha emesso misure di ritorsione contro l’Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, il principale canale di solidarietà e donazioni a Cuba, e le sue agenzie di viaggio AMISTUR, minacciando sanzioni contro chiunque mantenga rapporti con questa organizzazione cubana.

La piattaforma di pagamento Stripe ha chiuso il conto di Cuban Americans for Cuba Inc, un’organizzazione che opera per la fine del blocco negli Stati Uniti. Secondo il messaggio ricevuto dall’organizzazione, Stripe ha deciso di chiudere l’account per presunta “esposizione a giurisdizioni proibite”, inclusa Cuba, a causa delle restrizioni imposte da regolatori e partner.

Oltre al numero e alle misure coercitive, il blocco è una punizione collettiva, estrema e ingiustificabile contro il popolo cubano. È genocida, illegale, extraterritoriale e contraria al diritto internazionale.

Da Cuba Debate/ Cuba Informaciòn

16 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO