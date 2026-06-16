L’Ucraina come laboratorio di “tecnofascismo”

Nel giugno 2026, l’esercito russo continua la sua lenta avanzata contro l’esercito ucraino nella regione del Donbass e in altre zone dell’Ucraina orientale, nel contesto della guerra per procura condotta dalla NATO contro la Federazione Russa. Le forze russe stanno logorando le fila, ormai ridotte al lumicino, delle forze armate ucraine.

Da parte sua, il governo di Kiev, il cui mandato è scaduto, si sta concentrando sugli attacchi con droni contro raffinerie petrolifere e terminal portuali in Russia. Ciò si inserisce nella strategia generale delle potenze occidentali e della NATO, volta a privare i propri concorrenti economici dell’approvvigionamento petrolifero nella lotta per mantenere l’egemonia globale. Questa strategia è ulteriormente confermata dai continui e devastanti attacchi e dalle sanzioni imposte contro i popoli dell’Iran, del Medio Oriente nel suo complesso, del Venezuela e di Cuba.

A fine maggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha pubblicato una lettera aperta di cinque pagine indirizzata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, datata 26 maggio, in cui chiedeva la fornitura immediata di ulteriori missili. Come riportato dal canale Telegram di analisi ucraino Rubicon il 30 maggio, “Mentre in precedenza le consegne di armi venivano discusse in privato, ora tutto si sta trasformando in appelli pubblici del tipo ‘Donald, aiutaci, e in fretta!’“.

Rubicon scrive: “L’obiettivo di questa mossa di Zelensky non è solo quello di pungere l’orgoglio di Trump, ma anche di scaricare elegantemente la colpa sulla Casa Bianca per i recenti attacchi missilistici e con droni condotti dalla Russia contro siti militari dentro e intorno alla capitale ucraina. Washington è stata lenta nel condannare questi attacchi e nel continuare a fornire missili alle forze armate ucraine“.

Alexander Dubinsky, ex parlamentare del partito di Zelensky, ha scritto su Telegram il 31 maggio che, nel complesso, la lettera di Zelensky equivale a un’ode a se stesso, come a dire: “Vi permetto di toccare la mia grandezza e di diventarne parte stanziando più fondi e missili“. Il governo statunitense non ha risposto pubblicamente alla lettera di Zelensky.

Il canale Telegram dell’opposizione ucraina Kartel ha commentato il 31 maggio, facendo riferimento al noto scandalo di corruzione che ha coinvolto un amico di Zelensky, ora fuggito in Israele: “Ricordiamo che l’amico di Zelensky, Timur Mindich, ha rubato oltre un miliardo di dollari destinati alla produzione di armi, come rivelato dalle indagini del NABU [Ufficio Nazionale Anticorruzione]. Non sorprende quindi che, dopo la scoperta di tale corruzione, gli americani abbiano scelto di ignorare lo sfogo di Zelensky“.

La lettera di Zelensky chiede inoltre che gli Stati Uniti concedano licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. Tuttavia, è stato dimostrato che l’esercito statunitense non è disposto a condividere la produzione di tecnologie militari già note e collaudate. Si è invece mostrato disponibile a condividere nuovi sistemi d’arma, evidentemente nell’ambito di programmi di “test”.

Nella sua lettera, Zelensky critica la lentezza della produzione di missili Patriot negli Stati Uniti, aggiungendo che ciò potrebbe portare a crisi in diverse altre parti del mondo. Secondo la lettera, gli armamenti prodotti in Ucraina potrebbero contribuire a proteggere gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. In altre parole, Zelensky propone che gli Stati Uniti continuino a vendere o fornire missili e altre armi a Israele e agli Emirati Arabi Uniti per un utilizzo contro l’Iran.

Nonostante le varie cosiddette iniziative di pace di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, espresse ormai da diversi anni, Victoria Fedosova, vicedirettrice dell’Istituto di Studi Strategici e Previsioni presso l’Università dell’Amicizia dei Popoli della Russia, ritiene che Trump stia semplicemente proponendo una messa in scena di negoziati tra Mosca e Kiev che non porterebbero a nulla. Nel frattempo, Washington continua a fornire a Kiev armi e informazioni di intelligence, alcune delle quali vengono utilizzate contro la popolazione civile russa.

Nella notte del 23 maggio (ora ucraina), droni Hornet di fabbricazione statunitense hanno colpito un dormitorio femminile di un istituto di formazione per insegnanti nella città di Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk, annessa dalla Russia, uccidendo 21 persone e ferendone decine. Nonostante tutta la retorica ostentata da Trump, non c’è alcun segnale che intenda fare pressione su Zelensky per porre fine alla guerra per procura contro la Russia.

Inoltre, i media cinesi hanno riportato il 2 giugno che Trump avrebbe chiesto anche al leader cinese Xi Jinping di fare pressione sul presidente russo affinché ponga fine alla guerra, ovvero affinché la Russia cessi di rispondere alla guerra per procura della NATO alle condizioni dell’Occidente.

Pete Hegseth, il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, ha anche affermato che Washington continuerà a trovare un modo per aiutare l’Ucraina a “difendersi” (linguaggio in codice per indicare la guerra per procura della NATO). Ha fatto questa affermazione durante un incontro sulle questioni di sicurezza asiatica a Singapore, secondo quanto riportato da Clash Report su Telegram il 30 maggio (Clash Report è una piattaforma di notizie online allineata con le posizioni del governo turco). Hegseth ha inoltre osservato che gli Stati Uniti continuano a studiare e imparare dall’esperienza ucraina sull’uso dei droni sul campo di battaglia. Egli ha affermato che stanno aumentando notevolmente i loro investimenti in questo settore.

In altre parole, il protrarsi del conflitto in Ucraina avvantaggia gli Stati Uniti, fungendo da laboratorio per testare nuovi tipi di armi e studiare le reazioni dell’esercito russo, anche se queste spesso rappresentano una minaccia per gli stessi ucraini. Come sottolinea l’Istituto di Politica Ucraino a questo proposito, le dichiarazioni di Pete Hegseth sono particolarmente significative se considerate alla luce delle precedenti affermazioni di Donald Trump.

Nel marzo di quest’anno, in seguito all’escalation dei conflitti in Medio Oriente, Trump aveva affermato che gli Stati Uniti non avevano bisogno dell’esperienza ucraina nel campo dei droni. Tuttavia, “a giudicare dalla retorica attuale del Segretario alla Guerra statunitense, la situazione è cambiata: Washington riconosce effettivamente il valore dell’esperienza ucraina ed è pronta a integrarla nella propria politica di difesa“.

“Questo approccio statunitense si inserisce perfettamente nella logica commerciale di Trump: la guerra come mercato in cui Washington aumenta la produzione, vende armi e, allo stesso tempo, rafforza le proprie tecnologie. In questo modello, l’Ucraina è già una risorsa che genera conoscenza, testa tecnologie e crea domanda per l’industria della difesa americana“, scrive l’istituto ucraino.

Il blogger ucraino dell’opposizione Myroslav Oleshko fa notare che il commerciante di droni ucraino Oleksiy Babenko ha dichiarato apertamente in televisione di volere che la guerra continui fino al 2030. Egli sostiene che i produttori di droni temono l’avvento della pace. Babenko è a capo di Vyriy Industries, un’azienda i cui profitti raggiungono decine di milioni di dollari all’anno.

L’economista ucraino Oleksiy Kushch scrive in un lungo commento su Telegram il 1° giugno che fino al 2022 tutte le simulazioni militari erano puramente teoriche e imperfette. Ora, scrive, l’interazione tra comunicazioni satellitari, sistemi di controllo del combattimento basati sull’intelligenza artificiale e massicci dispiegamenti di “sciami” di droni di ogni tipo (che utilizzano la visione artificiale) viene testata in tempo reale.

Egli sottolinea che la strategia militare occidentale si fondava sulla superiorità aerea e su armi costose e di alta precisione. La guerra in Ucraina ha dimostrato che un drone FPV (First Person View) economico può distruggere un carro armato da 10 milioni di dollari, mentre un missile relativamente economico può esaurire le costose riserve di difesa aerea.

“La guerra in Ucraina sta generando terabyte di dati unici per i progetti di intelligenza artificiale. Durante il conflitto, l’Ucraina è diventata il più grande ‘giacimento petrolifero’ al mondo di informazioni per lo sviluppo globale di progetti di intelligenza artificiale nel settore militare“, scrive l’economista, sottolineando come sia ormai vitale per le multinazionali occidentali che questa guerra continui.

Kushch prosegue sostenendo che le multinazionali non possono rinunciare al petrolio fisico in Medio Oriente, ma non possono nemmeno rinunciare al “petrolio” virtuale sotto forma di informazioni necessarie allo sviluppo dei loro progetti di intelligenza artificiale. Pertanto, le principali aziende occidentali del settore della difesa (Palantir, Rheinmetall, Shield AI) stanno attualmente cercando soluzioni tecnologiche e le stanno testando in Ucraina, non avendo a disposizione altri “laboratori”.

“Tutte queste informazioni devono essere tradotte in nuovi standard di difesa della NATO e poi in nuove linee di produzione di armamenti. Porre fine alla guerra ora congelerebbe l’industria della difesa occidentale in una fase intermedia di tale sviluppo“, ritiene l’economista. Kushch ritiene che “la conclusione tecnologica della guerra non sia possibile prima del 2028-2030“. Tuttavia, a suo avviso, una fine politica del conflitto sarebbe possibile se la leadership politica ucraina decidesse di smettere di trasformare il paese in un laboratorio militare.

La società americana Palantir, citata da Kushch, era dietro il “cervello” che controllava i droni di fabbricazione statunitense o con la loro partecipazione, che sono stati responsabili dell’uccisione di ragazze e donne adolescenti nel suddetto istituto scolastico di Starobelsk. I droni utilizzati erano stati prodotti in Ucraina, ma i media russi hanno riportato il 24 maggio il ritrovamento di componenti di terminali satellitari Starlink tra i rottami.

Starlink è la costellazione di satelliti per internet di proprietà di Elon Musk, utilizzata dall’Ucraina, con l’approvazione del Pentagono, per localizzare obiettivi. È prevedibile che tali atrocità continuino, poiché per le aziende occidentali è redditizio testare le proprie tecnologie in situazioni reali.

“Perché il conflitto in Ucraina non finisce? Perché le aziende che sviluppano intelligenza artificiale stanno realizzando profitti enormi e hanno l’opportunità di progredire tecnologicamente molto rapidamente. Chi rifiuterebbe un’occasione del genere? Stanno facendo di tutto per prolungare la guerra; non si curano della vita delle persone. Purtroppo, l’intelligenza artificiale sta assumendo sempre più il ruolo di assassina di esseri umani“, ha dichiarato Yuri Knutov, esperto russo di difesa aerea, al canale di notizie video Baltnews alla fine di maggio.

Uno dei fondatori di Palantir, azienda con legami con Israele, è Peter Thiel, un miliardario di estrema destra amico e alleato di Trump. L’intelligenza artificiale è stata anche ritenuta responsabile dell’attacco militare statunitense contro una scuola femminile a Minab, in Iran, il 28 febbraio, all’inizio dell’attuale guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’attacco ha ucciso oltre 160 civili, la maggior parte dei quali studentesse.

Mariana Bezuhla, parlamentare ucraina del gruppo di Zelensky (oggi non più, ndr), osserva inoltre che la tecnologia di Palantir viene utilizzata da Israele per uccidere membri delle forze di difesa di Hezbollah in Libano. Un altro cofondatore di Palantir, Alexander Karp, ha visitato l’Ucraina a maggio. In seguito ha dichiarato che le forze armate ucraine utilizzano la tecnologia della sua azienda come un “sistema operativo per la guerra“.

Karp ha recentemente pubblicato un libro in cui auspica la coscrizione militare universale negli Stati Uniti e la militarizzazione di Germania e Giappone. Nel libro sostiene inoltre che l’intelligenza artificiale potrebbe sostituire il fattore della deterrenza nucleare. Tra le sue idee principali figurano la presunta necessità di un coinvolgimento attivo dell’élite tecnologica nel rafforzamento della difesa nazionale e il rifiuto delle politiche di “uguaglianza di tutte le culture” e di “pluralismo vuoto“.

La testata ucraina Strana scrive che Karp e Palantir nel loro complesso rappresentano un gruppo di imprenditori che i loro oppositori hanno soprannominato “tecnofascisti”. Strana ritiene che l’attuazione pratica dei loro piani di “deterrenza” sia altamente improbabile, poiché l’effetto deterrente delle armi nucleari rimarrà sempre presente.

“[La deterrenza nucleare] esiste e annulla qualsiasi idea di raggiungere (o mantenere) il dominio globale con mezzi militari, perché se le opzioni politiche tecnofasciste creano enormi minacce per Russia e Cina, allora è probabile che i due Paesi si rivolgeranno alle armi nucleari per pura sopravvivenza, minacciando le potenze occidentali con guerre di mutua distruzione“, scrive Strana.

La pubblicazione sottolinea che l’aumento della spesa militare statunitense, promosso da aziende come Palantir, insieme alla militarizzazione di Giappone e Germania in un contesto di crescente debito pubblico e bassa competitività industriale, non servirà da stimolo per l’economia occidentale, bensì ne rappresenterà la marcia funebre. Inoltre, i tagli alla spesa sociale che inevitabilmente accompagnano l’aumento della spesa militare minacciano di causare instabilità interna nei paesi occidentali.

Le proteste sociali e le rivolte saranno represse con metodi assolutamente disumani, come accadde all’inizio del XX secolo, quando si usavano regolarmente munizioni vere per reprimere scioperi e altre proteste delle classi lavoratrici e di altre classi sociali sfruttate, tra cui contadini e agricoltori. Così come il fascismo classico del XX secolo emerse come reazione alle minacce politiche e sociali al dominio capitalista e imperialista occidentale, allo stesso modo il “tecnofascismo” del XXI secolo sarà una reazione a minacce simili.

Detto questo, gli analisti ucraini di Strana ritengono che le potenze occidentali non siano ancora pronte a passare alla “modalità guerra” contro le proprie popolazioni, né moralmente, né politicamente, né finanziariamente ed economicamente. A questo proposito, molti tra le classi dirigenti occidentali auspicano una normalizzazione delle relazioni con la Russia, e ciò minaccia Kiev con la perdita del sostegno straniero, che potrebbe portare alla sconfitta.

Per impedirlo, scrive Strana, in Ucraina sono in corso diverse iniziative. Tra queste, la deliberata escalation delle tensioni tra Europa e Russia, fino al punto di provocare un conflitto diretto che potrebbe sfociare in una guerra nucleare. In altre parole, l’obiettivo di Zelensky e dei suoi lobbisti in Occidente è quello di provocare un conflitto globale, anche solo per garantire la propria sopravvivenza mentre vivono nei bunker.

*corrispondente per Al Mayadeen English in Ucraina. L’articolo qui tradotto è apparso sul giornale il 14 giugno 2026.

16 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO