La Cina mette in campo una diversa visione della governance globale

La governance globale non significa governare il mondo e la forza non fa la ragione. Il multilateralismo come condizione necessaria. Non può nascere dalla contrapposizione tra Nord globale e Sud globale. Ma il Sud Globale ha la volontà, il diritto e la capacità di diventare una forza chiave nella riforma della governance globale. “Un processo lungo che richiede pazienza, saggezza e coraggio”.

La visione della Cina in un editoriale del giornale cinese Global Times che riproduciamo qui di seguito.

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Siate uniti e agite: editoriale del Global Times

Mercoledì, il governo cinese ha pubblicato il white paper intitolato “Governance globale più giusta ed equa: principi, proposte e azioni della Cina.” Guidata dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, il white paper presenta sistematicamente le idee, le iniziative e le azioni pratiche della Cina riguardo la governance globale. Il suo obiettivo è riformare e migliorare il sistema di governance globale, affrontare efficacemente le sfide globali e costruire un consenso internazionale più ampio e sforzi congiunti.

Da quando il concetto di “governance globale” è stato proposto per la prima volta in Europa negli anni ’90, la comunità internazionale non aveva mai raggiunto un consenso sulle questioni fondamentali di chi dovesse governare, come governare e per chi.

La ragione principale risiede nel sistema di discorso dominato dall’Occidente, che non ha ancora affrontato il deficit di pace, il deficit di sviluppo, il deficit di sicurezza e il deficit di fiducia che il mondo di oggi affronta, né ha corretto ingiustizie storiche. La stragrande maggioranza dei paesi del Sud globale rimane emarginata.

In alcuni casi, sotto la mentalità egemonica di alcune grandi potenze, la “governance globale” è stata distorta in “governare il globo”. L’autorità dell’ONU è stata notevolmente indebolita e il sistema internazionale istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato subito gravi shock a causa di molteplici crisi.

Nel 2025, il presidente cinese Xi Jinping ha presentato la Global Governance Initiative (GGI), offrendo una soluzione cinese alla domanda dell’epoca su “che tipo di sistema di governance globale costruire e come riformare e migliorare la governance globale.”

Questa iniziativa sostiene cinque principi fondamentali: rimanere impegnati nell’uguaglianza sovrana, nello stato di diritto internazionale, nel multilateralismo, nell’approccio centrato sulle persone e nei risultati concreti. Trascende l’ordine “centro-periferia” della teoria tradizionale delle relazioni internazionali e rifiuta la “legge della giungla” secondo cui “la forza fa la ragione.”

Non solo ha aperto un nuovo orizzonte nella civiltà politica internazionale, ma ha anche risposto con forza agli appelli della comunità internazionale per la giustizia contro l’egemonia, lo stato di diritto contro il disordine, la cooperazione sul confronto e l’azione invece del vuoto discorso. Ha ricevuto un ampio benvenuto e una risposta positiva dalla comunità internazionale.

I paesi di tutto il mondo – più di 190 in totale – hanno sistemi sociali, percorsi di sviluppo e condizioni nazionali differenti, eppure condividono tutti la semplice aspirazione di partecipare in modo equo, prendere decisioni in modo equo e trarre beneficio equo nella costruzione e nel miglioramento del sistema di governance globale.

Il GGI è riuscito a costruire un ampio consenso perché la consultazione, il contributo congiunto e i benefici condivisi rappresentano l’aspirazione comune di tutte le persone; una multipolarità equa e ordinata e una globalizzazione economica inclusiva rappresentano la tendenza dei tempi; Il vero multilateralismo è la strada giusta; e i valori comuni dell’umanità sono il principio universale.

La proposta di questa iniziativa significa che la governance globale non è più una questione di alcuni paesi che governano altri, ma un processo in cui tutti i paesi partecipano, contribuiscono e traggono beneficio insieme. Non si tratta di ricominciare da capo o costruire un nuovo sistema da zero, ma di rendere il sistema internazionale esistente meglio adattato alle realtà cambiate e più reattivo alle urgenti esigenze delle persone di tutti i paesi.

Che la governance globale funzioni dipende dal fatto che possa risolvere problemi reali. La comunità internazionale è estremamente attenta alla realizzazione della proposta cinese e a come verrà attuata. Qualsiasi piano deve mettere radici per dare frutti – è proprio per questo che il GGI enfatizza un’azione orientata ai risultati.

Nel promuovere la governance globale, la Cina ha accumulato una grande quantità di “esperienza pratica”. Che si tratti della sua esplorazione proattiva di approcci tipicamente cinesi per risolvere problemi globali sui temi caldi, dei suoi sforzi per promuovere l’Iniziativa Belt and Road, della difesa dei paesi del Sud Globale, o della promozione del miglioramento delle regole di governance in nuovi ambiti, gli sforzi della Cina sono evidenti alla comunità internazionale. Meccanismi innovativi come l’Organizzazione Internazionale per la Mediazione sono particolarmente stimolanti e impressionanti.

Guardando al futuro, la Cina ha proposto nove principali direzioni per la riforma. In meno di un anno, quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali hanno accolto e sostenuto il GGI, e più di 60 paesi si sono attivamente uniti al Gruppo degli Amici della Governance Globale. Il GGI si è già trasformato da proposta cinese a pratica internazionale, dimostrando una forte vitalità.

La governance globale mira al benessere comune della comunità internazionale e si basa sugli sforzi congiunti di tutti i paesi. Dopotutto, è “affare di tutti.” Richiede un lavoro costante e persistente, sostenuto da tutte le parti per discuterlo e gestirlo insieme, e la più ampia forza possibile raccolta attorno al massimo comune denominatore.

In questo processo, il Sud Globale ha la volontà, il diritto e la capacità di diventare una forza chiave nella riforma della governance globale.

La riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe aumentare la rappresentanza e la voce dei paesi in via di sviluppo, con accordi speciali per dare priorità alle preoccupazioni africane.

Tuttavia, ciò non significa tracciare una divisione tra il Sud Globale e il Nord Globale. Il miglioramento del sistema di governance globale non può essere raggiunto senza la cooperazione Sud-Nord. I paesi sviluppati devono svolgere con impegno le loro responsabilità fornendo più risorse e beni pubblici, mentre i paesi in via di sviluppo dovrebbero anche unirsi, rafforzarsi e contribuire all’interno delle proprie capacità.

La Cina è pronta ad avanzare fianco a fianco con tutte le parti, tenendo alta la fiaccola del multilateralismo, attuando pienamente il GGI e promuovendo la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo, avanzando costantemente verso il grande obiettivo di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Questo è un processo lungo che richiede pazienza, saggezza e coraggio. Eppure la direzione è chiara e il percorso ben definito. Come richiesto dal libro bianco, tutte le parti devono perseverare di fronte alle sfide, superare le controversie e lavorare insieme per costruire un sistema di governance globale più giusto ed equo. Si spera che la comunità internazionale si unisca e agisca.

18 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO