Congresso Antisionista a Dublino. “Decolonizzare la Palestina” Si alza la voce di Ilan Pappè

Aprendo il suo discorso programmatico al Secondo Congresso Ebraico Antisionista a Dublino, lo storico israeliano Ilan Pappé ha ammesso che, dopo più di quattro decenni di attivismo, si era spesso chiesto se un movimento antisionista specificamente ebraico fosse davvero necessario.

Dopo tutto, ha riflettuto, la lotta per la Palestina non dovrebbe mai dipendere dall’identità religiosa o etnica.

“Ciò di cui abbiamo bisogno è una voce universale per la Palestina”, ha detto Pappé durante il suo intervento. “A chi importa se sei ebreo, musulmano o cristiano? Se sei un essere umano con un briciolo di decenza, come puoi rimanere indifferente alla sofferenza del popolo palestinese?”

Eppure, ha riconosciuto, i recenti sviluppi politici lo hanno convinto che una distinta voce ebraica antisionista rimanga indispensabile – non perché gli ebrei abbiano una responsabilità morale maggiore degli altri, ma perché il giudaismo continua a essere invocato per giustificare le politiche di Israele e mettere a tacere le critiche nei loro confronti.

Facendo riferimento alla nomina di un importante lobbista filoisraeliano come consigliere capo del prossimo primo ministro britannico, Pappé ha sostenuto che se queste reti di lobbying possiedano o meno l’influenza straordinaria che spesso viene loro attribuita è quasi secondario. Ciò che conta politicamente, ha detto, è che i governi credano che ce l’abbiano.

Questa percezione, ha sostenuto, continua a plasmare la politica occidentale, dove le accuse di antisemitismo vengono sistematicamente strumentalizzate per proteggere Israele da qualsiasi responsabilità, nonostante le prove schiaccianti che documentano occupazione, apartheid e genocidio.

“Questo è anormale”, ha detto Pappé. “È ingiusto. È immorale”.

Per questa ragione, ha sostenuto, gli ebrei antisionisti hanno una responsabilità particolare nel demolire l’idea che il sionismo rappresenti il giudaismo stesso.

“Se non riusciamo a sfidare l’idea che il sionismo rappresenti l’unica espressione autentica del giudaismo”, ha avvertito, “non dovremmo sorprenderci se altri alla fine concluderanno che questo è ciò che il giudaismo stesso rappresenta”.

La solidarietà inizia dall’ascolto

Sebbene gran parte del suo intervento si sia concentrato sullo sfidare le narrazioni politiche dominanti, Pappé è tornato ripetutamente a un principio più semplice: la solidarietà inizia dall’ascolto dei palestinesi, piuttosto che dal parlare per loro.

“Questo Congresso è dedicato all’azione”, ha detto, riferendosi al suo tema, Dalle parole ai fatti. “La solidarietà non consiste nel dire ai palestinesi di cosa hanno bisogno”.

Invece, ha sostenuto, sono gli stessi palestinesi a dover definire le priorità del movimento di solidarietà internazionale.

“Il nostro ruolo è ascoltare”, ha detto Pappé, esprimendo preoccupazione che anche all’interno dei circoli progressisti, le autentiche voci palestinesi siano ancora troppo spesso emarginate da quelle che ha descritto come persistenti presupposti coloniali – e talvolta islamofobi.

“Il palcoscenico appartiene ai palestinesi”, ha insistito, “non solo per descrivere la loro sofferenza – ma per articolare la loro visione politica”.

Questa responsabilità, ha sostenuto, si estende oltre il lavoro di solidarietà immediato.

Gli ebrei antisionisti devono anche continuare a smantellare due narrazioni che rimangono profondamente radicate nelle società occidentali: l’affermazione che il sionismo sia l’espressione naturale del giudaismo e l’asserzione che l’antisionismo sia intrinsecamente antisemita.

Entrambe, ha detto, richiedono un’educazione storica sostenuta piuttosto che slogan politici.

“Questo richiede pazienza”, ha osservato Pappé. “Richiede educazione. Richiede lavoro storico”.

Queste conversazioni, ha sostenuto, devono andare oltre il pubblico già favorevole alla Palestina e raggiungere le persone comuni la cui comprensione del conflitto è stata in gran parte plasmata da decenni di mitologia politica.

Andando oltre il presente, Pappé ha dedicato gran parte del suo intervento a quella che ha descritto come la responsabilità storica irrisolta dell’Europa nei confronti della Palestina.

L’ordine internazionale stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sostenuto, si presentava come universale attraverso istituzioni come le Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Eppure le persone che hanno progettato quell’ordine erano quasi esclusivamente rappresentanti delle potenze coloniali, mentre il mondo colonizzato è rimasto assente dal dialogo.

Questa omissione, ha suggerito, è diventata decisiva quando l’Europa ha affrontato quella che chiamava “la questione ebraica”.

“Quando quegli stessi leader hanno affrontato quella che chiamavano ‘la questione ebraica’, quasi nessuno di loro ha proposto la soluzione ovvia”, ha detto Pappé. “Quasi nessuno ha detto: ‘Invitiamo gli ebrei d’Europa a tornare in Europa’”.

Invece, ha sostenuto, i governi europei hanno abbracciato la colonizzazione sionista in Palestina, trasferendo le conseguenze di secoli di antisemitismo europeo su un popolo che non aveva alcuna responsabilità per quei crimini.

La Germania, ha detto, occupa un posto centrale in questa storia.

Contrariamente alla narrazione dominante del dopoguerra, Pappé ha sostenuto che la Germania “non è stata denazificata” in alcun senso politico significativo. Invece, ha detto, la relazione del paese con Israele è diventata un sostituto per affrontare le strutture più profonde che avevano prodotto il nazismo e l’antisemitismo.

Secondo Pappé, le riparazioni del dopoguerra fecero più che compensare i sopravvissuti all’Olocausto. Aiutarono anche a costruire l’apparato militare israeliano, mentre il successivo sostegno politico e militare tedesco – incluso l’assistenza che rafforzò le capacità strategiche di Israele – cementò una relazione che continua a plasmare la politica europea odierna.

“Questa relazione storica plasma ancora la politica contemporanea”, ha detto, sostenendo che l’Europa “non ha mai veramente fatto i conti con le conseguenze dell’esportazione dei propri crimini storici sul popolo palestinese”.

Per Pappé, riconoscere questa storia non significa immaginare che gli ebrei israeliani dovrebbero in qualche modo tornare in Europa. Piuttosto, richiede che l’Europa riconosca che i palestinesi hanno pagato il prezzo per crimini commessi in un altro continente.

Recuperare un’altra storia dimenticata, ha continuato, è altrettanto importante.

Molto prima del sionismo, la Palestina faceva parte di un più ampio mondo arabo in cui musulmani, cristiani ed ebrei vivevano insieme nonostante le inevitabili tensioni e disuguaglianze.

“C’era una presenza ebraica in Palestina”, ha ricordato Pappé. “C’erano ebrei arabi”. Quasi nessuno, ha detto, credeva che il futuro richiedesse uno stato esclusivamente ebraico.

Questa storia di convivenza fu frantumata dal colonialismo e dal sionismo, ma rimane ancora oggi una delle sfide più forti ai fondamenti ideologici dello stato israeliano.

“Recuperare la storia della vita ebraica araba”, ha sostenuto, “è uno dei modi più potenti per smantellare la mitologia sionista”, perché dimostra che la convivenza esisteva prima dell’intervento coloniale – e quindi può esistere di nuovo.

Tornando al tema centrale del suo intervento, Pappé ha respinto l’idea che il nazionalismo o la supremazia etnica possano mai costituire una risposta significativa a secoli di antisemitismo.

“La più grande risposta all’antisemitismo oggi”, ha concluso, “è la decolonizzazione della Palestina”.

Questo, ha sostenuto, richiede lo smantellamento del sionismo “come progetto politico coloniale” consentendo ai palestinesi di vivere come persone libere “sulla propria terra”.

* giornalista di Palestine Chronicle

30 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO