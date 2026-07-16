La rivoluzione dei fenicotteri. Un’altra rivoluzione colorata?

Quando si è assistito non solo a una rivoluzione colorata nel proprio paese (Macedonia, 2015–2016), ma se ne è anche percepito l’arrivo durante l’Euromaidan ucraino del 2014, ogni nuova esplosione di una rivolta apparentemente spontanea suscita scetticismo.

Purtroppo, questo scetticismo è di solito giustificato. Quasi due anni fa, scrissi qualcosa di simile sulle proteste studentesche in Serbia e, in seguito, sul Nepal.

Il punto è questo: per noi che viviamo in periferia, quando hai visto una ‘rivoluzione’ di questo tipo industriale, le hai viste tutte. Che ci piaccia o no, i loro esiti sono quasi identici: nulla di essenziale cambia dopo il presunto successo della rivoluzione. Il suo scopo non è mai stato una trasformazione radicale, ma un cambio di regime al servizio di qualche attore geopolitico.

Naturalmente, gli Stati Uniti rimangono imbattuti in questo settore, nonostante le misure iniziali durante il secondo mandato di Donald Trump volte a frenare i meccanismi del ‘cambio di regime soft’ attraverso la ONG-izzazione dei movimenti sociali. Ma gli affari continuano come al solito, purché diano risultati, inclusa la destabilizzazione di regimi ostili.

Ogni rivoluzione colorata si svolge in un contesto storico, nazionale e sociale specifico. Questo spiega la confusione iniziale e la tendenza a credere che il proprio caso sia unico e autentico. L’ottimismo è particolarmente forte negli ambienti intellettuali di sinistra.

Io stessa ho avuto grandi difficoltà a pubblicare un articolo sulla chimera della Rivoluzione Colorata in Macedonia perché due redattori di una rivista francese non riuscivano a credere che ciò che descrivevo non fosse un’azione collettiva spontanea. Ogni affermazione ha dovuto essere documentata nei dettagli.

Un ulteriore fattore è il rapido oblio. Nelle conversazioni con giovani colleghi di Maribor e Novi Sad, ho capito che avevano appena registrato l’esperienza macedone di un decennio fa. Nessuna lezione sembra essere appresa. Mentre parlavano con entusiasmo dei plenum e dell’energia spontanea delle proteste giovanili, non potevo fare a meno di pensare alla delusione che di solito segue.

Il meccanismo più sottile delle rivoluzioni colorate (o su modello) non è la loro invenzione, ma la loro appropriazione strutturale. Le radici del malcontento sono reali, ma la loro strumentalizzazione politica è costruita dall’esterno.

Gene Sharp, le cui teorie sulla ‘lotta nonviolenta’ sono diventate un manuale per le rivoluzioni colorate, ha descritto esplicitamente queste tattiche come una forma di ‘jiu-jitsu politico’, che volge il peso del regime contro se stesso, ma al servizio di interessi geopolitici estranei all’emancipazione locale.

Lo stesso schema si sta ora ripetendo in Albania, in seguito alla resistenza contro piani di investimento e schemi di corruzione che coinvolgono membri della famiglia Trump e lo sfruttamento delle risorse naturali, inclusi gli habitat dei fenicotteri. Che convergenza simbolica: che bel colore, e che emblema appropriato.

Il Primo Ministro Edi Rama, contro il quale sono emerse proteste massicce (non solo in Albania ma anche tra gli albanesi del Kosovo e della Macedonia del Nord), ha involontariamente dato il nome al movimento: la Rivoluzione dei Fenicotteri.

L’uccello rosa è diventato il simbolo di un’ampia mobilitazione anti-governativa che chiede le dimissioni di Rama e l’annullamento di un progetto di resort di lusso da 1,4 miliardi di euro legato a Jared Kushner e Ivanka Trump, previsto nell’area protetta dell’ecosistema umido di Vjosa–Narta.

L’aspetto più insidioso nel riconoscere le rivoluzioni colorate è proprio il loro fondamento: l’esistenza di reali motivi di malcontento. Questi sono reali e non possono essere inventati dall’esterno. Ciò che gli attori esterni fanno eccezionalmente bene, soprattutto dal 2000 e dalla caduta di Milošević a Belgrado, è identificare queste reali fratture sociali – corruzione, povertà, disuguaglianza, repressione – e poi costruire su di esse una ‘avanguardia rivoluzionaria’.

In realtà, questa avanguardia esiste già: nelle reti di ONG coltivate per decenni nel discorso dei valori liberali occidentali, e tra le generazioni più giovani che cercano sinceramente un cambiamento – di solito interpretato come l’integrazione nell’UE e nella NATO come via verso la prosperità.

L’innocenza della gioventù, agli occhi di un pubblico rassegnato ed esausto da decenni di transizioni fallite, conferisce a questi movimenti un’aura morale. Ogni scetticismo viene rapidamente liquidato come cinismo: come si può dubitare della gioventù ‘non corrotta’?

Io stessa sono stata in quella posizione. Nell’autunno del 2014, i miei studenti chiesero il mio sostegno per mobilitare la comunità accademica durante i plenum studenteschi. Ci sono foto di me di allora, persino con le lacrime agli occhi, commosso dalla loro energia.

Tuttavia, non ci volle molto per rendersi conto che, prima di venire da me, avevano già seguito un addestramento informale all’interno delle reti legate a Soros. Ma a quel punto, il processo era già stato messo in moto.

Il movimento produsse il suo esito politico: l’ascesa di Zoran Zaev, sostenuto da attori esterni, che alla fine attuò il cambio di nome e aprì la strada all’adesione alla NATO.

I partecipanti a quella ‘rivoluzione’ macedone oggi la ricordano a malapena. Zaev ha raggiunto la sua funzione politica assegnata e da allora si è ritirato in interessi imprenditoriali privati.

Modelli simili sono visibili altrove. Srećko Horvat ha descritto i plenum studenteschi in Serbia come ‘orfani geopolitici’, movimenti la cui direzione ultima rimaneva poco chiara, incluso il problema di chi beneficiasse del cambiamento politico e verso quale orientamento di politica estera conducesse.

In Albania, paradossalmente, questa ambiguità è meno visibile. Il paese è ampiamente percepito come fermamente filo-occidentale, spesso tra i sostenitori più entusiasti degli Stati Uniti nella regione. Al recente vertice UE-Balcani occidentali a Tivat, l’Albania è stata elogiata come apripista nel percorso di adesione.

Tuttavia, in un Occidente frammentato, le tentazioni si moltiplicano. Proprio come le élite di Belgrado erano disposte a negoziare importanti concessioni in progetti immobiliari legati a Kushner, o come la leadership della Republika Srpska cercava vicinanza a reti allineate con Trump, calcoli simili appaiono a Tirana, inclusi controversi piani di investimento sull’isola di Sazan.

Per essere chiari: la società albanese ha tutte le ragioni per essere insoddisfatta. La sua cultura di solidarietà e resistenza è altrettanto reale. I fenicotteri non sono la causa della protesta, ma il loro innesco simbolico – proprio come in Serbia la tragedia di Novi Sad è diventata un punto di accensione.

Ciò che colpisce, tuttavia, è la ricorrente romanticizzazione di tali movimenti da parte di parti della sinistra occidentale, che troppo frettolosamente li interpretano come pure sollevazioni emancipatrici.

Anche dove è difficile stabilire prove dirette di coordinamento istituzionale, figure come Alex Soros hanno mostrato apertamente un impegno politico nella sfera del Partito Democratico, mentre la più ampia rete Soros è da tempo radicata nella regione. Tirana rimane un hub regionale di questa infrastruttura, che ha plasmato generazioni di attivisti orientati all’integrazione occidentale.

L’era delle rivoluzioni puramente spontanee è in gran parte finita. Anche quando mancano incentivi materiali come ‘panini e tè’, come a Kiev nel 2014, i movimenti di protesta moderni richiedono organizzazione, logistica, finanziamenti e infrastrutture di comunicazione professionali.

Le proteste sono diventate, in un certo senso, un’industria – costosa, coordinata e di breve durata nel loro potenziale radicale. Riflettono sempre più le lotte politiche intra-occidentali, piuttosto che progetti puramente emancipatori locali.

Il Financial Times ha riportato l’osservazione di Rama: “C’è molto interesse ad affossare questo progetto… a causa di Trump. Se non fosse per Jared Kushner… nessuno si preoccuperebbe dei fenicotteri, dell’Albania, di niente.” Potrà anche essere un furfante, ma su questo punto potrebbe avere ragione. D’altra parte, ovviamente, il suo governo è rimasto schiacciato nella frattura intra-occidentale.

Nessuno può ragionevolmente non applaudire un movimento di massa che resiste a un potere corrotto che svende il proprio paese e afferma di difendere l’ambiente, l’ecologia e persino i fenicotteri. Ma questo non deve portare all’illusione che rappresenti un vero punto di svolta in Albania (o in Serbia, per le stesse ragioni).

I Balcani rimangono uno spazio dove le grandi potenze – e le loro fazioni interne – regolano i conti e negoziano transazioni sulla regione. Ma questa legittimità non deve essere confusa con l’autonomia politica.

I Balcani rimangono uno spazio dove i malcontenti locali vengono spesso assorbiti in rivalità geopolitiche e intra-occidentali più ampie. Il fenicottero è davvero un uccello bellissimo, ma anche lui diventa parte della sceneggiatura.

Come cantava Đorđe Balašević: ‘Il principio è lo stesso, tutto il resto sono sfumature.‘

In definitiva, ciò che distingue l’appropriazione strutturale dalla mobilitazione sociale autentica non è l’esistenza di reali malcontenti (esistono ovunque) ma l’economia politica della protesta: chi la finanzia, chi la organizza e quali interessi alla fine serve.

Quando la risposta punta costantemente verso fondazioni occidentali, reti di ONG e allineamento con le strutture euro-atlantiche, non stiamo assistendo a una rottura emancipatrice, ma alla circolazione controllata del dissenso all’interno di un quadro geopolitico consolidato.

La rabbia delle società balcaniche è reale. Così come la loro energia… finché dura. Senza un’organizzazione politica autonoma e una distanza critica dalle infrastrutture esterne di influenza, quell’energia rischia di essere incanalata ancora una volta nella riproduzione dello stesso sistema sotto nuove forme simboliche.

I fenicotteri voleranno via. Le strutture rimarranno.

* da Globetrotter

16 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO