L’Asia ridefinisce il concetto di “sovranità”. Il forum di Colombo

Quattro anni fa, Colombo era il monito mondiale. Un default sovrano, code di automobili per il carburante che si estendevano per chilometri, un palazzo presidenziale occupato dai suoi stessi cittadini.

La scorsa settimana, la stessa città ospita sindacalisti, quadri di partito, studiosi e ministri da tutta l’Asia, dal Nepal alle Filippine e dall’Iran all’Indonesia. Si sono riuniti sotto una bandiera che nel 2022 sarebbe suonata utopica: “Giù le mani dall’Asia“.

La scelta del luogo è l’argomento stesso. La crisi dello Sri Lanka non è mai stata solo dello Sri Lanka. Era l’esperienza compressa di ciò che gran parte dell’Asia vive al rallentatore: strutture produttive progettate sotto il colonialismo per servire il centro, un debito che condiziona ogni bilancio e un ordine internazionale che punisce ogni tentativo di uscita.

L’assemblea di tre giorni, convocata dall’Assemblea Internazionale dei Popoli e da Tricontinental: Institute for Social Research, si è aperta il 16 luglio con una plenaria che ha esposto la sua tesi centrale. La sovranità nel XXI secolo non è una bandiera e un seggio alle Nazioni Unite. È una condizione integrata che abbraccia finanza, tecnologia, dati e difesa. E l’Asia, dove si sta spostando il baricentro economico mondiale, è il luogo in cui questa battaglia sarà decisa.

Il dominio ha cambiato le sue vesti

Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, ex primo ministro del Nepal e presidente del Partito Comunista Nepalese, ha aperto i lavori definendo il momento: un monopolio unipolare in degenerazione e un’apertura multipolare che i paesi del Sud del mondo desiderano da tempo perché dà spazio alle voci represse per farsi ascoltare.

Ma la sua avvertenza era più tagliente del suo ottimismo. La questione, ha sostenuto, non è se il potere si sposti da una regione all’altra. La questione è che tipo di ordine emerga da questo spostamento.

La dominazione politica diretta può essersi ritirata; i meccanismi di dominio, no. Prachanda ha descritto un tecno-imperialismo proprio dell’era della quarta rivoluzione industriale: un controllo esercitato attraverso la dipendenza finanziaria e strutturale, attraverso alleanze militari e, sempre più, attraverso dati, ecosistemi digitali e ciò che ha chiamato appropriazione algoritmica. La guerra dell’informazione non è una metafora, ma una realtà quotidiana.

In questa lettura, l’imperialismo contemporaneo è un sistema integrato, e la sovranità deve essere altrettanto integrata. Significa non solo un governo proprio, ma indipendenza nelle finanze, libertà dal debito e controllo sulle risorse nazionali, tutto conquistato attraverso la partecipazione attiva e democratica dei popoli.

L’esperienza del Nepal ha portato una doppia lezione, ha suggerito: i movimenti progressisti possono imparare dalle sue vittorie e dagli attacchi subiti. La sua conclusione è stata organizzativa. La cooperazione strategica deve venire prima della competizione tra opinioni, e l’unità del fronte progressista al di sopra di tutto.

L’indipendenza politica non è indipendenza

Il dott. Dammika Patabendi, ministro dell’ambiente del governo dello Sri Lanka, ha ancorato il quadro alla frattura del suo paese. Gli abitanti dello Sri Lanka, ha osservato, hanno espresso un mandato elettorale contro decenni di attacchi. Tuttavia, le sfide che il nuovo governo deve affrontare rimangono enormi, proprio perché la nazione è ancora tenuta in pugno dall’ordine internazionale.

La lezione che l’Asia continua a insegnare è che l’indipendenza politica non garantisce l’indipendenza. La dipendenza strutturale sopravvive al cambio di bandiera.

La sua definizione delle parole d’ordine abbinate della conferenza è stata la più concreta della mattinata. Un percorso sovrano significa la libertà di formulare una politica economica indipendente, di destinare le risorse nazionali allo sviluppo nazionale e di fornire alle persone un lavoro dignitoso.

Un orizzonte socialista significa non solo cambiare governi, ma garantire progresso per tutti: approfondire la partecipazione popolare, perseguire l’uguaglianza tecnologica e permettere a ogni nazione di seguire il proprio percorso in base alle proprie risorse, bisogni e storia.

Fondamentalmente, ha insistito sul fatto che questo non è un appello all’isolamento. Ciò che viene richiesto è una cooperazione internazionale costruttiva tra pari, con il riconoscimento che il terreno pianeggiante per l’uguaglianza non esiste e deve essere costruito. La cooperazione pratica, ha suggerito, potrebbe essere il vero risultato di questa conferenza: il coordinamento tra sindacati oltre i confini, perché l’avversario del lavoro è già organizzato a livello internazionale.

“Giù le mani dall’Asia“, nella sua interpretazione, non è solo un “no” a un mondo sempre più militarizzato, ma anche un’affermazione positiva. È il diritto dei popoli asiatici di plasmare il proprio futuro attraverso la cooperazione reciproca, senza interferenze.

Una ribellione di classe in abiti generazionali

Vijay Prashad di Tricontinental ha spinto la discussione dalla diagnosi alla costruzione. Anche se l’imperialismo trema, ha avvertito, i movimenti non sono preparati per ciò che verrà. Il compito è far avanzare una nuova teoria dello sviluppo socialista e combattere la battaglia delle idee necessaria per rendere visibile il socialismo nel presente, nelle cooperative e in altre forme di “non ancora” che sono già in costruzione ma raramente notate, persino dai compagni.

Due dei suoi argomenti meritano di essere diffusi. In primo luogo, le ribellioni giovanili che attraversano l’Asia, spinte dalla disoccupazione, dalla precarietà dei lavoretti, dalla distruzione ambientale e dalla rabbia per il genocidio, costituiscono una ribellione di classe camuffata da ribellione generazionale.

La rappresentazione dei media mainstream come “movimenti della Gen Z” è essa stessa un’operazione politica. Il compito della sinistra non è essere sospettosa di queste ribellioni, ma organizzarvisi all’interno e affinare la loro comprensione delle realtà di classe, prima che questi movimenti vengano cooptati, come ha avvertito anche Prachanda, da potenze imperialiste o da forze borghesi interne.

In secondo luogo, i governi di sinistra non salgono al potere per detenerlo, ma per costruire potere sociale utilizzando efficacemente gli strumenti dello Stato. Dove i governi alternativi falliscono, falliscono per mancanza di un’agenda. Tale agenda non può fermarsi alla redistribuzione. Deve essere ampliata per ricostruire la capacità produttiva attraverso la partecipazione popolare.

Questa è la strada attraverso cui i progetti socialisti hanno abolito la povertà assoluta, un risultato senza equivalente capitalista. La Cina, ha ricordato, ha anche dimostrato che la dignità nazionale e il miglioramento materiale attraverso l’espansione delle capacità produttive si rafforzano a vicenda; è questo che rende concreta la speranza. La grandezza di una nazione, ha sostenuto, si misura non nei suoi ricchi enormi, ma nell’assenza di fame.

Contro questa agenda si erge ciò che Tricontinental ha definito iper-imperialismo: un reticolo di servizio del debito, aggiustamenti strutturali, sanzioni, embarghi tecnologici e basi militari. Esistono oltre 900 di queste basi in tutto il mondo e più di 400 solo in Asia, con la maggiore concentrazione in Giappone.

Questo reticolo esiste per destabilizzare qualsiasi governo che cerchi di porre fine alla fame. Tuttavia, la recente reazione dell’Iran nella guerra illegale contro il Paese, ha sostenuto Prashad, ha insegnato all’Asia orientale qualcosa che deve assimilare: una base statunitense non è uno scudo, ma un bersaglio.

“Giù le mani dall’Asia”, quindi, non è solo una richiesta militare. È anche una richiesta economica e finanziaria. Niente veti dalle agenzie di rating, niente dipendenza dal dollaro, niente condizionalità del FMI, niente sanzioni, in modo che ai governi eletti dai popoli asiatici sia permesso governare.

La storia, ha concluso Prashad, procede a zigzag. Questa settimana a Colombo, il tentativo è dare una direzione al prossimo zig.

* da Globetrotter

26 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO