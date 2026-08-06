Gli Stati Uniti ritirano truppe e Patriot dal nord dell’Iraq

La guerra sta andando benissimo!

Washington sta ritirando le sue ultime forze dal complesso vicino all’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Le batterie Patriot sono già state rimosse. Il ritiro è iniziato la scorsa settimana e l’equipaggiamento pesante è ancora in fase di spostamento.

I funzionari lo definiscono una procedura di routine, un altro passo verso la scadenza del 30 settembre con Baghdad (la cruda realtà della sconfitta in questa guerra suicida contro l’Iran dice il contrario). I curdi (strumenti utili dell’impero anglo-sionista), che hanno vissuto per anni sotto l’ombrello americano, sono rimasti completamente indifesi. Erbil è stata colpita ripetutamente da febbraio.

Quei Patriot vantavano un tasso di intercettazione del 95% (i continui bombardamenti da parte dell’Iran e dei suoi alleati hanno sfatato il mito). Quella copertura è finita.

Non si tratta di una semplice operazione di riorganizzazione. È il prossimo capitolo del processo di debasizzazione. L’Iran ha trascorso mesi a studiare metodicamente la mappa: prima le basi più vicine alle proprie coste, poi le reti radar, i depositi di carburante, gli hangar per droni, le petroliere e le caserme.

La risposta statunitense è stata sempre la stessa: fare un passo indietro. Il campo di Arifjan in Kuwait si trova a circa 96 chilometri dal territorio iraniano. Il quartier generale della Quinta Flotta in Bahrein dista appena 210 chilometri. Le basi giordane hanno già subito perdite e colpi diretti. Tutte sono state sottoposte a continui attacchi missilistici e di droni.

Lo schema è chiaro. Ciò che sta accadendo a Erbil è semplicemente l’ennesima conferma che il vecchio modello di basi avanzate non funziona più di fronte alla gittata, alla determinazione e alla potenza militare iraniana.

Non c’è modo di minimizzare l’imbarazzo. Per due decenni queste basi nel Golfo e nel Levante sono state presentate come l’architettura permanente del potere americano. Ora l’Impero sta riorganizzando le sedie a sdraio sotto il fuoco nemico, spostando silenziosamente ciò che può verso Israele e più in profondità in Giordania, mentre i curdi guardano lo scudo fallimentare caricarsi sui camion.

L’Iran non ha bisogno di occupare una sola base americana. Deve solo continuare a far sì che il costo della permanenza superi il costo della partenza. Questo processo è già in corso e la mappa si sta restringendo.

* da Islander Reports

6 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO