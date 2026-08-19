Quel che non si sa su El Sayed e i DSA, i Socialisti d’America

In Maine

a stravincere le primarie (con oltre il 72%) è stato Graham Platner, allevatore di ostriche, ex-Marine, reduce dell’Iraq, vittima della PTSD (la sindrome post traumatica che è epidemica negli Usa e contribuisce ad un alto numero di suicidi tra i veterani) a lungo alcolista proprio per fare i conti con gli incubi di guerra. Platner ha un’oratoria straordinaria, da lui ho sentito il più potente discorso contro le guerre americane e il complesso industrial militare. Su Platner si è riversata la stampa liberal (se Fox ci sguazza, i “riformisti” detestano i DSA) rovistandone nel passato. Il NYT ha tirato fuori un articolo che l’ha dipinto come un molestatore sulla base solo di indizi, poi lo scoop di Politico (con una sua ex che denunciava di essere stata stuprata) e il ritiro a favore di Troy Jackson, contro il quale è cominciata una campagna analoga “per aver lanciato una bottiglietta d’acqua” durante una riunione nel parlamento dello stato (bottle gate.

Preciso che Platner è un personaggio a rischio per la sua storia ( The Nation fa a pezzi il sistema “casting” di selezione dei democratici per i candidati ) e che è giusto che di fronte a quelle accuse si sia ritirato ma contro di lui c’è stato un accanimento feroce, dal tatuaggio nazista ai post su Reddit di una vita fa.