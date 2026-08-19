Tra Martí e Marx: la sintesi che ha reso Cuba invincibile

“Il socialismo non è venuto qua per clonazione, né per inseminazione artificiale; questo va tenuto in conto quando si compara Cuba con altri tentativi di costruzione del socialismo».

«Credo che il mio contributo alla Rivoluzione cubana

consista nell’aver realizzato una sintesi delle idee di Martí e del marxismo-leninismo,

e nell’averle applicate con coerenza nella nostra lotta».i

La teoria come arma: come Fidel Castro ha fatto della sintesi tra la resistenza decoloniale di Martí, l’analisi di Marx e la teoria e la pratica rivoluzionaria di Lenin una bussola invincibile per Cuba. Un’immersione incisiva nel modo di pensare unico e antidogmatico del Comandante.

Le fonti ideologiche

Il cammino rivoluzionario è capriccioso e irto di pericoli. Senza una guida solida e una bussola ideologica, si corre un forte rischio di fallire alla prima decisione difficile. Le lezioni della storia sono spietate. In questi ultimi secoli, l’America Latina ha assistito a decine di sollevazioni rivoluzionarie, ma solo poche sono state in condizione di trionfare.

Il Che l’aveva imparato da Lenin: “Senza teoria rivoluzionaria, non c’è pratica rivoluzionaria“ii. Anche Fidel era convinto che “ciò che serviva era un programma rivoluzionario“iii. La teoria è necessaria per analizzare la società, per vedere quali relazioni esistono tra fenomeni che a prima vista sembrano scollegati, per dedurne modelli e leggi, per determinare quale direzione prendere e quale sia la strategia più appropriata.

“Coloro che non conoscono le realtà politiche non hanno il diritto nemmeno di avviare un programma rivoluzionario, perché non condurranno il loro popolo alla vittoria e non porteranno il loro programma alla realizzazione”.iv

“Certo, quando mi sono imbattuto per la prima volta nel Manifesto Comunista, ho visto una spiegazione, e in mezzo a tutta quella selva di eventi, dove era molto difficile comprendere le ragioni dei fenomeni e dove tutto sembrava essere una conseguenza della malvagità degli uomini, dei difetti degli uomini, della perversità degli uomini, dell’immoralità degli uomini, si cominciano a vedere altri fattori che non dipendono più dall’uomo con la sua more o il suo atteggiamento individuale”.v

Fidel intendeva la teoria in un senso molto ampio. Non si limitava a dottrine o principi astratti. Il passato fu per lui una scuola importantissima. Le esperienze concrete di lotta nella storia cubana e latinoamericana erano per lui almeno altrettanto rilevanti quanto le leggi o i modelli storici generali.

Fidel cercò di evitare gli errori e le insidie del passato rivoluzionario. Combinò gli insegnamenti della tradizione decoloniale e rivoluzionaria dell’America Latina e di Cuba con quelli dell’Europa: il marxismo-leninismo.

«Ma cosa ci ha fatto vedere chiaramente quella via attraverso la quale la nostra patria sarebbe ascesa a una fase più alta della sua vita politica…? Senza la luminosa predicazione di José Martí, senza l’esempio vigoroso e l’opera immortale di Céspedes, Agramonte, Gómez, Maceo e tanti uomini leggendari delle lotte passate; senza le straordinarie scoperte scientifiche di Marx ed Engels; senza la brillante interpretazione di Lenin e la sua prodigiosa impresa storica, non sarebbe stato concepito un 26 luglio ».vi

Il 26 luglio 1953, Fidel, insieme a diverse decine di ribelli, attaccò la caserma Moncada a Santiago. L’attacco fallì, ma segnò di fatto l’inizio della lotta rivoluzionaria che sei anni dopo trionfò. Vent’anni dopo l’attacco alla caserma Moncada, Fidel riflette sulle sue fonti di ispirazione. José Martí gioca un ruolo di primo piano in esse. In Occidente, questo poeta e combattente per la libertà è pressoché sconosciuto. Tuttavia, la sua influenza sulla Rivoluzione cubana è inestimabile. Nel XIX secolo, gettò le basi intellettuali per l’indipendenza di Cuba.

Insieme a Martí, altri combattenti per la libertà cubani furono fonte di ispirazione per Fidel. Soprattutto, rappresentarono un esempio nel campo della ribellione armata.

“Céspedes ci ha dato il sublime esempio di come, con una manciata di uomini, quando le condizioni erano mature, si potesse iniziare una guerra durata dieci anni. Agramonte, Maceo, Gómez e altri predecessori delle nostre lotte per l’indipendenza ci hanno mostrato il coraggio e lo spirito combattivo del nostro popolo, la guerra irregolare e le possibilità di adattare le forme di lotta armata popolare alla topografia del terreno e alla superiorità numerica e militare del nemico.” vii

È importante soffermarsi un attimo sulla storia cubana. Dopo lo sbarco di Cristoforo Colombo sull’isola nel 1492, Cuba divenne una colonia spagnola nel 1512. La popolazione indigena fu decimata da malattie e sfruttamento. Vennero portati in massa persone schiavizzate dall’Africa per lavorare nelle redditizie monocolture di zucchero e tabacco.

Già nel 1823 Cuba attirò l’attenzione degli Stati Uniti, che all’epoca erano ancora immersi nella conquista coloniale dell’ovest e del sud dell’ America del Nord. Il Segretario di Stato e futuro Presidente John Quincy Adams descrisse Cuba come “una mela che, una volta staccata dall’albero spagnolo, sarebbe caduta da sola, spinta dalla forza di gravità, nell’Unione Americana”.viii

Questo “da sola” l’hanno imposto quando, alla fine del XIX secolo, si trovarono coinvolti nel terzo tentativo -guidato da José Martí- di espellere il colonizzatore spagnolo da Cuba. Dopo la vittoria sulla Spagna, i combattenti per la libertà cubani furono addirittura esclusi dal tavolo dei negoziati.

Così, Cuba ottenne ufficialmente l’indipendenza nel 1902, ma di fatto funzionò come un protettorato degli Stati Uniti, dove l’ambasciatore americano aveva più potere decisionale del presidente di turno. L’aspirazione alla sovranità sarebbe rimasta un principio guida fino al 1959.

Cuba ha una lunga tradizione di rivolte armate fin dalle guerre decoloniali del XIX secolo. Quando i risultati elettorali venivano contestati, non era raro che dei giovani si armassero e si ritirassero sulle montagne per combattere il regime da lì. ix

Fu il caso, tra gli altri, di Antonio Guiteras, un leader studentesco che negli anni ’30 guidò un movimento di guerriglia e pianificò, tra le altre cose, l’attacco alla caserma Moncada. Il suo programma, con le sue riforme agrarie, le nazionalizzazioni e le leggi rivoluzionarie, presentava sorprendenti parallelismi con i primi mesi del 1959. Come figura di spicco della breve repubblica rivoluzionaria del 1933, divenne un’importante fonte di ispirazione per Fidel. x

La pietra angolare della formazione politica di Fidel fu il marxismo-leninismo. Il suo spontaneo desiderio di giustizia e la sua avversione al capitalismo ricevettero una base scientifica attraverso lo studio delle opere di Marx, Engels e Lenin. Li scoprì da giovane studente e ne rimase sempre più affascinato.

Secondo lui, “Quella letteratura mi attrasse profondamente; iniziai a capire, iniziai a vedere”xi. “Avevo sviluppato idee utopiche; ora sentivo di poggiare su basi più solide”xii. Prima di intraprendere la sua carriera rivoluzionaria, aveva già assimilato i principi fondamentali del marxismo-leninismo. Secondo le sue stesse dichiarazioni, senza di esso non sarebbe stato in grado di elaborare una strategia efficace. xiii

“Cosa apportò il marxismo al nostro patrimonio rivoluzionario in quel momento? Il concetto di società divisa in classi, tra sfruttatori e sfruttati; la concezione materialistica della storia; i rapporti di produzione borghesi come ultima forma antagonistica del processo di produzione sociale; l’inevitabile avvento di una società senza classi, come conseguenza dello sviluppo delle forze produttive nel capitalismo e della rivoluzione sociale. […] Il nucleo fondamentale dei dirigenti del nostro movimento, che, in mezzo a un’intensa attività, cercavamo il tempo per studiare Marx, Engels e Lenin, vedeva nel marxismo-leninismo l’unica concezione razionale e scientifica della Rivoluzione e l’unico mezzo per comprendere chiaramente la situazione nel nostro paese. […] Il marxismo ci insegnò soprattutto la missione storica della classe operaia, l’unica classe veramente rivoluzionaria, chiamata a trasformare la società capitalista fin dalle fondamenta, e il ruolo delle masse nelle rivoluzioni. […] Stato e rivoluzione di Lenin ci chiarì il ruolo dello Stato come strumento di dominio dell’oppressore e la necessità di creare un potere rivoluzionario capace di schiacciare la resistenza degli sfruttatori. Unicamente alla luce del marxismo è possibile comprendere non solo l’attuale corso degli eventi, ma anche l’intera evoluzione della storia nazionale e del pensiero politico cubano nel secolo scorso.“ xiv

Che Guevara era il marxista-leninista più preparato tra i membri originari del Movimento del 26 luglio. Trascorreva ore e notti intere a discutere con Fidel. Questo intellettuale argentino ebbe indubbiamente una grande influenza sul pensiero di Fidel; le loro concezioni politico-strategiche, ma anche filosofiche, erano molto simili. xv

La morte di Che nel 1967 fu un duro colpo per la rivoluzione cubana. I suoi scritti “avranno un valore duraturo nel processo rivoluzionario cubano e nel processo rivoluzionario in America Latina”, affermò Fidel. xvi

José Martí

Fin dall’adolescenza, Fidel era affascinato da José Martí. «Prima di essere un comunista utopista o un marxista, sono un seguace di Martí», racconta nell’intervista rilasciata a Frei Betto. «Lo sono fin dalle superiori: non devo dimenticare l’enorme fascino del pensiero di Martí».xvii

Questo avrebbe segnato indelebilmente la sua vita. Durante la sua arringa difensiva al processo del Moncada, citò l’eroe nazionale diciassette volte. Quando il giudice gli chiese chi fosse stato l’autore intellettuale dell’attentato, rispose con assoluta serietà: «José Martí».

«Martí ci ha trasmesso il suo ardente patriottismo, il suo appassionato amore per la libertà, la dignità e il decoro dell’umanità, il suo ripudio del dispotismo e la sua sconfinata fede nel popolo. Nella sua predicazione rivoluzionaria risiedevano le fondamenta morali e la legittimità storica della nostra azione armata. Per questo abbiamo detto che era l’autore intellettuale del 26 luglio».xviii

Nei suoi discorsi, si riferisce costantemente all’«apostolo di Cuba». «Martí è e sarà la guida eterna del nostro popolo. La sua eredità non si estinguerà mai», scrisse nel prologo delle Opere complete di José Martí. xix

José Martí fu un pioniere del modernismo in America Latina, un movimento letterario emerso verso la fine del XIX secolo. Il modernismo latinoamericano poneva l’accento sull’estetica e sul linguaggio musicale, sul simbolismo e sulla sensorialità, nonché sul desiderio di bellezza universale e di libertà, spesso combinati con critiche politiche e culturali al colonialismo e all’ingiustizia sociale.

Rispetto al modernismo europeo, il movimento latinoamericano ha posto maggiore enfasi sull’identità nazionale e sulle questioni sociali e politiche, mentre la variante europea ha sperimentato principalmente con la forma, la prospettiva e l’individualismo. xx

Per Fidel, egli era “il pensatore politico e rivoluzionario più profondo nato in questo emisfero”. Ma era molto più di un pensatore; diede la vita per la liberazione di Cuba e cadde in battaglia. Questo impressionò profondamente il giovane Fidel. xxi

La Rivoluzione cubana e la vita di Fidel possono essere pienamente comprese solo tenendo conto del ruolo fondamentale svolto dalla figura e dal pensiero di José Martí in questo processo. xxii La sua statua si trova persino negli angoli più remoti dell’isola. I cubani gli mostrano un sacro rispetto. Durante il primo Congresso del Partito Comunista nel 1975, gli fu persino riservato un posto simbolico tra gli oratori. xxiii

All’inizio del XIX secolo, praticamente tutti i paesi dell’America Latina ottennero l’indipendenza. Cuba rimase fuori da questo processo. Martí ne fece l’obiettivo della sua vita. Fin da subito comprese che ai cubani la libertà non sarebbe stata regalata, ma che avrebbero dovuto pagarne un prezzo altissimo, che sarebbe stata una lotta all’ultimo sangue, ma anche che ne sarebbe valsa la pena.

Questo atteggiamento coerente e combattivo ispirò Fidel. Da qui apprese che i diritti non vanno mendicati, ma conquistati: “Strapparli via invece di mendicarli”.xxiv Una vita sottomessa non ha senso, “è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”.xxv

Martí comprese rapidamente che solo la lotta armata avrebbe posto fine alla schiavitù e alla colonizzazione. Parlò di questa guerra come “la guerra inevitabile, la guerra necessaria”. Il Movimento del 26 luglio si colloca in questa tradizione: “La nostra Rivoluzione ha sempre seguito questo tono, questa predicazione e questo stile alla Martí”.xxvi

La combattività e lo spirito rivoluzionario di Martí furono molto importanti per la psicologia collettiva dei cubani. Martí instillò in loro un profondo senso di orgoglio e autostima e offrì loro “il suo patriottismo ispiratore e un concetto di onore e dignità umana tanto elevato quanto quello che nessun’altro al mondo avrebbe potuto insegnarci”. xxvii

Come già accennato, la lotta per l’indipendenza di Cuba fu ostacolata dalle ambizioni espansionistiche di Washington. Ciò conferì una forte dimensione antimperialista al sentimento nazionale, il cui catalizzatore fu Martí. L’Apostolo di Cuba, come è noto Martí, non si faceva illusioni sugli Stati Uniti: “Ho vissuto nel ventre della bestia e ne conosco bene le viscere”. xxviii

Criticò costantemente l'”imperialismo” ed era particolarmente preoccupato per l’espansionismo degli Stati Uniti nella “Nostra America”, come definiva la regione. Ogni paese isolato era indifeso di fronte a questo gigante; pertanto, Martí fu “uno dei più ferventi difensori dell’unità dell’America Latina”.xxix In questo, Martí condivideva le idee di Simón Bolívar, altro storico combattente per la libertà in America Latina.

Questa idea influenzò profondamente Fidel. Tutti i latinoamericani “hanno gli stessi sentimenti, gli stessi interessi, la stessa razza, la stessa lingua, la stessa sensibilità e le stesse aspirazioni umane”. La forza del continente si basa sulla sua unità; “è l’unità che permette ai popoli di difendere i propri diritti”.xxx Fidel aveva appena vent’anni quando partecipò a una spedizione per rovesciare il dittatore dominicano.

Un anno dopo, si unì alla rivolta popolare in Colombia. Fu molto attivo nel movimento per l’indipendenza di Puerto Rico. Durante gli anni ’60, Cuba appoggiò incondizionatamente i progetti rivoluzionari del Che. L’unità del continente è sempre stata una questione vitale per Fidel. Quasi duecento anni dopo l’indipendenza, l’America Latina rimane “divisa e balcanizzata”.xxxi

Non appena le circostanze storiche lo hanno permesso, Fidel si è dedicato a questo vecchio sogno. Nel 2004, insieme a Chávez, ha creato l’ALBA, l’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America. Questo rappresenta un primo passo verso l’integrazione dei paesi della regione. Per Martí, Cuba ha svolto un ruolo cruciale nell’arrestare l’imperialismo. Voleva trasformare Cuba in “una sorta di trincea della difesa degli interessi della Nostra America”.xxxii

Fidel si è assunto questa responsabilità, che, insieme alla tradizione marxista, è il fondamento del profondo internazionalismo che ha sempre caratterizzato la Rivoluzione cubana.

«José Martí, guida e apostolo della nostra guerra d’indipendenza contro la Spagna, ci ha insegnato quello spirito internazionalista che Marx, Engels e Lenin hanno poi radicato nella coscienza del nostro popolo. Martí pensava che «la patria è l’umanità» e ci ha dipinto l’immagine di un’America Latina unita di fronte a un’altra America, imperialista e arrogante, “tumultuosa e brutale” – come diceva lui – che ci disprezzava». xxxiii

L’unità non è essenziale solo nei paesi del continente, ma anche a Cuba. «In una società che deve affrontare i problemi del sottosviluppo e che deve svilupparsi nelle difficili condizioni odierne, l’unità è essenziale. Martí lo aveva capito più di cento anni fa». xxxiv

Secondo Martí, la prima guerra d’indipendenza fallì a causa delle divisioni interne alla leadership. Imparò da questo e creò un partito rivoluzionario unificato. Dopo la vittoria, Fidel riprese questo filo conduttore storico. Del resto, il multipartitismo aveva dimostrato il suo fallimento. Durante la dittatura militare di Batista, dal 1952 al 1959, i leader dei partiti tradizionali avevano formato un fronte politico con il dittatore. xxxv

Per questo motivo la rivoluzione cubana ha un solo partito, “proprio come Martí aveva un solo Partito, un unico Partito per fare la rivoluzione”.xxxvi Non si tratta di una posizione di principio o dogmatica, ma del risultato di circostanze storiche ed esperienze passate. xxxvii “Come avrebbe potuto resistere il nostro Paese se fosse stato frammentato in dieci pezzi?” xxxviii, si chiese Fidel.

«La società ideale per lo sfruttamento è una società divisa, una società frammentata; la società ideale per l’imperialismo è una società frammentata, una società divisa, perché la forza della nazione si parcellizza, le forze della nazione si combattono tra loro, non sono al servizio della nazione, ma al servizio di interessi di parte e al servizio del dominio imperialista».xxxix

Il pensiero filosofico in America Latina durante il XVIII e il XIX secolo non era la conoscenza fine a se stessa, come in Occidente, ma era piuttosto incentrato sul miglioramento dell’essere umano. xl Consisteva in una sintesi tra l’analisi della realtà e l’aspirazione a un futuro migliore. Da qui l’enfasi sull’educazione, sull’etica, sulla soggettività dell’essere umano e sulla ricerca della giustizia e di un mondo migliore.

Martí fu un magnifico rappresentante di questa tradizione e, in questo senso, un’importante fonte di ispirazione per Fidel, soprattutto per quanto riguarda l’apprendimento. xli Martí attribuiva enorme importanza all’insegnamento e alla formazione intellettuale. Da lui deriva l’espressione “essere colto per essere libero”.xlii

Non è un caso che all’ingresso di ogni scuola a Cuba si trovi un busto di José Martí. Fidel imparò da lui “il valore di una dottrina, la forza delle idee”.xliii La conoscenza non è solo potere, è la forza più importante di cui disposizione la rivoluzione. Un popolo convinto è invincibile.

“Le idee giuste hanno un potere superiore a tutte le forze reazionarie messe insieme”.xliv

«Le idee non sono solo uno strumento per creare coscienza affinché i popoli lottino, ma sono diventate il principale strumento di lotta in questo momento; non un’ispirazione, non una guida, non un orientamento, ma il principale strumento di lotta.» xlv

«Sono le idee che ci uniscono, sono le idee che ci rendono un popolo combattente, sono le idee che ci rendono, non solo individualmente, ma collettivamente, rivoluzionari, ed è quando si unisce la forza di tutti che un popolo non sarà mai sconfitto e quando il numero delle idee è molto maggiore; quando le idee e i valori che si difendono si moltiplicano, allora un popolo non può essere sconfitto.» xlvi

La battaglia delle idee xlvii è una priorità assoluta per Fidel. Questa priorità si traduce in grandi sforzi nel campo dell’istruzione e della formazione. La prima grande campagna dopo il 1959 fu la campagna di alfabetizzazione per l’intera popolazione, che fu realizzata in un anno. Cuba divenne così il primo paese dell’America Latina a sradicare l’analfabetismo.

Fin dall’inizio, l’istruzione ha occupato un posto privilegiato in seno alla rivoluzione. Nel 1975, il bilancio per l’istruzione era undici volte superiore a quello del 1958. xlviii Secondo l’UNESCO, Cuba supera di gran lunga il resto delle Americhe nel campo dell’istruzione. xlix

Fidel ribadiva instancabilmente nei suoi discorsi l’importanza della formazione. Studiare è una disciplina rivoluzionaria; “nessun rivoluzionario deve mai e poi mai vergognarsi di riconoscere i propri limiti; la vita di ogni rivoluzionario deve essere sempre un processo di apprendimento perpetuo”.l

Altri due elementi del pensiero di Martí che occupavano un posto molto speciale per Fidel sono le dimensioni etica e utopica.

«Da Martí [abbiamo ricevuto] ispirazione, il suo esempio e molto altro; ma soprattutto, abbiamo ricevuto l’etica. Quando pronunciò quella frase, che non dimenticherò mai: “Tutta la gloria del mondo sta in un chicco di mais”, mi sembrò straordinariamente bella, vista la vanità e l’ambizione che si percepivano ovunque, contro le quali noi rivoluzionari dobbiamo stare in guardia per tutta la vita. Io abbraccio quell’etica. L’etica, come comportamento, è essenziale, ed è una ricchezza senza limiti.» li

«Martí diceva che i sogni di oggi dell’idealista sono le leggi di domani.» lii

L’etica occupava un posto fondamentale nel pensiero e nelle azioni di Fidel; era l’asse attorno al quale tutto ruotava. È l’aspetto più innovativo, ma anche il meno conosciuto, del suo pensiero. I valori morali sono stati la forza motrice del comunismo e l’anima della rivoluzione cubana.

Diceva: “Ogni pensiero rivoluzionario inizia con un po’ di etica”.liii L’etica è la chiave del successo, “è la forza più potente di cui si possa disporre”.liv La vittoria in guerra “dipende da un minimo di armi e da un massimo di morale”.lv Allo stesso modo, l’etica è l’essenza di una buona leadership, “non ha bisogno di incarichi, ciò di cui ha bisogno è autorità morale, ciò di cui ha bisogno è potere morale”.lvi

Secondo Fidel, l’etica della rivoluzione cubana proveniva fondamentalmente da Martí. lvii Anche Che Guevara condivideva l’idea che l’etica svolga un ruolo essenziale. Il Che credeva fermamente nei valori morali e nella coscienza dell’essere umano come forza motrice del cambiamento comunista. lviii

Tuttavia, i principi etici non nascono spontaneamente, ma devono essere appresi attraverso un’intensa educazione e cultura. Non ci sarà società socialista “senza che certe idee diventino principi etici irrinunciabili per ogni cittadino”.lix

Da qui l’importanza attribuita all’educazione, alla formazione e alla cultura. Educare significa in gran parte “seminare valori, instillare e sviluppare sentimenti, trasformare le creature che vengono al mondo con imperativi della natura”.lx Per dirla con le parole del Che, è necessario creare un “uomo nuovo”.lxi

L’enfasi sull’etica si è tradotta in impressionanti risultati sociali, come un eccellente sistema sanitario e scolastico. Cuba combatte attivamente la povertà e la malnutrizione e si prende cura con attenzione dei gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità. Fidel sottolineò che la rivoluzione si prende cura di tutti e “non dimenticava nessuno in assoluto, che sia cieco, sordomuto, o qualunque problema abbia”. lxii

Inoltre, la rivoluzione si impegnò fermamente a sradicare il razzismo e il sessismo. Sebbene questi tipi di pregiudizi fossero profondamente radicati come conseguenza dell’eredità coloniale e patriarcale, oggi studiano all’università più donne che uomini. Per Fidel, “non c’è niente di più assurdo o criminale della discriminazione”. lxiii Aspirava a una società in cui bianchi e neri insieme mettessero fine all’odioso razzismo sul posto di lavoro.

Nonostante centinaia di tentativi di assassinio contro Fidel Castro da parte degli Stati Uniti e un prolungato blocco economico, Cuba, sorprendentemente, non ha mostrato alcun sentimento antiamericanista. lxiv

Il governo cubano ha sempre fatto una chiara distinzione tra il governo degli Stati Uniti e i suoi cittadini. Quando i servizi di sicurezza cubani vennero a conoscenza di un nuovo complotto per assassinare Reagan, trasmisero immediatamente l’informazione alle autorità statunitensi. lxv

Anche ai dissidenti interni si è applicato un rigido codice etico. All’inizio dell’anno scolastico successivo alla vittoria, si è rivolto ai professori e ha insistito affinché trattassero i figli dei criminali di guerra come tutti gli altri bambini, persino con amore: “Se quel bambino ha avuto la sfortuna di avere un padre che ha commesso dei crimini, non è colpa sua; anche lui è una vittima”.lxvi

Cuba considera la solidarietà internazionale un dovere morale e di principio per saldare il suo debito con l’umanità. Il paese invia decine di migliaia di medici e insegnanti all’estero per fornire assistenza gratuitamente. Fidel dichiarò: «Dobbiamo aiutare gli altri anche se nessuno ci aiuta. È semplicemente un dovere morale». lxvii

Il Paese non esitò inoltre a intraprendere pericolose missioni militari in Africa, spesso contro la volontà del suo alleato, l’Unione Sovietica. Più di duemila volontari cubani persero la vita in queste missioni. In Angola, le truppe cubane inflissero un colpo decisivo al regime dell’apartheid sudafricano, modificando così in modo definitivo gli equilibri di potere.

Nelson Mandela elogiò ampiamente questo sostegno cubano all’Africa e definì incomparabile la sua storia di altruismo. Secondo Mandela, la vittoria militare di Cuito Cuanavale costituì un punto di svolta assoluto per la lotta di liberazione africana. All’epoca, dichiarò con gratitudine che questa vittoria cruciale aveva reso possibile la sua liberazione dalla prigione. lxviii

La presenza della dimensione utopica in un marxista convinto è ancora più notevole. Secondo Fidel, un rivoluzionario deve sognare, deve coltivare ideali, anche quando non sono realistici. Per Marx, Don Chisciotte è la caricatura del socialismo utopico, il prototipo dell’idealista ingenuo destinato al fallimento. Usava l’eroe di Cervantes per denigrare i suoi avversari ideologici. lxix

Ed è proprio questa figura burlesca il grande eroe di Fidel e del Che. lxx Il romanzo Don Chisciotte fu il primo libro a Cuba a essere stampato e distribuito in milioni di copie dopo la vittoria. lxxi Sull’isola, si possono trovare ovunque statue di questo nobile cieco che combatte contro i mulini a vento. Qui siamo molto lontani dalla posizione antietica e antiutopica che caratterizza il marxismo.

«Martí diceva che i sogni degli idealisti di oggi sono la legge di domani. Ci chiamavano sognatori anche quando iniziammo la lotta contro Batista, e oggi siamo noi a fare le leggi rivoluzionarie della repubblica. E poi, anche se questi obiettivi non dovessero essere raggiunti, sognarli e aspirarvi è di per sé il primo passo per cercare di realizzarli. Se non raggiungeremo quell’alto traguardo, ma ne raggiungeremo la metà, avremo comunque ottenuto molto. Dobbiamo aspirare al massimo per poter ottenere il più possibile.» lxxii

L’importante enfasi sull’etica non significa che Fidel sia tornato al socialismo utopico o etico, poiché la “sua” etica era legata alle classi sociali e al servizio di un progetto rivoluzionario. Non considera la moralità una falsa coscienza che mantiene lo status quo, ma, al contrario, una forza insostituibile di cambiamento.

Le esperienze di lotta degli antenati alimentano questa morale di lotta. Fu José Martí a inculcargli quest’idea. Secondo Fidel, la sinistra ha torto a non sfruttare il potere dell’etica. Il recupero della dimensione etica e dell’umanesimo costituiscono probabilmente il suo contributo più importante al marxismo-leninismo.

Antidogmatico ma fermo nei suoi principi

Fidel era un autodidatta. Non seguiva una scuola di pensiero specifica, ma sviluppò il suo quadro di pensiero politico in modo indipendente, basandosi sulla propria realtà. Il risultato fu una miscela originale e poco ortodossa, una variante del marxismo-leninismo, come quella che troviamo anche nel peruviano José Mariátegui. lxxiii

Per citare alcuni punti in cui si discostò dal marxismo-leninismo classico: il Movimento del 26 luglio intraprese la lotta senza essere un partito d’avanguardia e senza un lungo periodo di profonda preparazione politica.

La lotta armata non era subordinata a una direzione politica centrale di un partito comunista. Fidel, come il Che, credeva che non fosse necessario che tutte le condizioni fossero soddisfatte per iniziare la rivoluzione, ma piuttosto che queste si sarebbero sviluppate nel corso della lotta. L’etica, i valori e le idee giocavano per lui un ruolo di primo piano. Altri punti di divergenza riguardano il ruolo della religione, la dimensione utopica e il modo in cui la democrazia di base si combina con il centralismo democratico. lxxiv

La tradizione marxista si fondava sulla ragione e sulla scienza ed era una reazione alla tradizione utopica e idealista nel socialismo. Fidel riuscì ad arricchire il socialismo con elementi utopici e idealisti.

Per Fidel, il marxismo non è un insieme di verità eterne, non è un “catechismo”.lxxv È uno strumento per interpretare la realtà, una “bussola”lxxvi per determinare il corso della storia o, meglio ancora, per contribuire a determinarlo, perché a questo riguardo non esistono mai certezze assolute.

Fidel stesso ammise che uno dei più grandi errori commessi all’inizio, e che si ripeté frequentemente anche in seguito durante la rivoluzione, fu quello di credere “di sapere come costruire il socialismo”.lxxvii Si oppone a ogni forma di canonizzazione. “Sono profondamente antidogmatico”, ha affermato nell’intervista di cento ore con Ignacio Ramonet. lxxviii La realtà ha sempre l’ultima parola.

«Perché non c’è niente di più antimarxista del dogma, niente di più antimarxista della pietrificazione delle idee. E ci sono idee che sembrano veri e propri fossili, brandite in nome del marxismo. Il marxismo ha avuto pensatori geniali: Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, per citare i suoi principali fondatori. Ma il marxismo ha bisogno di svilupparsi, di uscire dall’anchilosi, di interpretare con senso oggettivo e scientifico le realtà odierne, di comportarsi come una forza rivoluzionaria e non come una chiesa pseudo-rivoluzionaria». lxxix

«Per tutta la vita sono stato nemico dei dogmi, e dobbiamo impedire che il pensiero dei politici più illustri, dei rivoluzionari più illuminati, diventi dogma, perché ogni pensiero risponde a un momento specifico, a una circostanza determinata. Pertanto, le cose che Lenin poteva considerare in un dato momento come formule appropriate a una circostanza specifica non sono formule applicabili in una circostanza diversa, non sono formule applicabili in altri tempi diversi». lxxx

Questo non significa che la rivoluzione cubana non sia stabile nei suoi principi. Ad esempio, quando a metà degli anni ’90 si osservarono deviazioni ideologiche fondamentali in due centri di ricerca del Partito Comunista, non si esitò a intervenire con fermezza. lxxxi

“La rivoluzione non rinuncerà mai ai suoi principi, non rinuncerà mai alle conquiste che ha portato al nostro popolo; non rinuncerà mai alle sue idee e ai suoi obiettivi; non si inginocchierà mai davanti all’impero.” lxxxii

Tuttavia, questa fermezza nei principi non deve essere confusa con rigidità o inflessibilità. La rigidità è segno di debolezza e insicurezza. È proprio una solida base ideologica quella che permette un’applicazione flessibile e creativa dei principi.

«Il cammino verso la costruzione del socialismo è ben battuto. Ciò non significa che le condizioni siano esattamente le stesse in ogni paese, che il socialismo debba essere costruito allo stesso modo in ogni paese, o che si debba copiare rigorosamente ciò che è già stato fatto. No. Ogni paese ha le sue peculiarità e, precisamente, ogni paese deve adattare il proprio programma, i propri metodi e le proprie tattiche alle proprie peculiarità, ed è questo che dobbiamo fare.» lxxxiii

Fidel non concepisce il marxismo come una ricetta unica e immutabile applicabile ovunque. Al contrario, ogni paese ha i propri problemi, il proprio stile e i propri obiettivi. Non esistono due processi rivoluzionari identici. Pertanto, non esiste una formula standard per portare a termine con successo una rivoluzione; Piuttosto, “da ciascuna si possono trarre le migliori esperienze e da ciascuna si possono imparare lezioni dai suoi errori più gravi”. lxxxiv

Quando a Fidel fu chiesto se il percorso seguito da Allende in Cile fosse in contraddizione con quello di Cuba, rispose con fermezza: “Non solo non lo troviamo contraddittorio, ma guardiamo sempre con soddisfazione a ogni nuova variante che possa emergere. E che ogni variante del mondo si manifesti! Se tutte le strade portano a Roma, non possiamo che sperare che migliaia di strade portino a una Roma rivoluzionaria!” lxxxvFidel fa la stessa riflessione riguardo alla Rivoluzione cinese (1949) e alla Rivoluzione del Nicaragua (1979). lxxxvi

Questo percorso peculiare si applicava anche a Cuba. Rispetto ai paesi del blocco dell’Est, Cuba era più vulnerabile ed economicamente dipendente dall’Unione Sovietica. Tuttavia, ha ostinatamente seguito la propria strada autonoma, a volte in netto disaccordo con Mosca. lxxxvii Probabilmente il fatto che Cuba sia sopravvissuta alla caduta del Muro di Berlino, a differenza dei paesi socialisti d’Europa, ha molto a che fare con questo.

“Il socialismo non è arrivato qui per clonazione o inseminazione artificiale; questo va tenuto in considerazione quando si confronta Cuba con gli altri processi o tentativi di costruzione del socialismo nei paesi dell’Europa dell’Est, che ora stanno cercando di costruire il capitalismo.” lxxxviii

Note:

i Betto F., Fidel y la religión, La Habana 1994, p. 148.

ii Guevara E., Obras Escogidas 1957-1967. Tomo 1, La Habana 1970, p. 92.

iii Martin L., The early Fidel, Secaucus 1978, p. 94.

iv Betto F., op. cit., p. 162.

v Ibid., p. 143.

vi Discurso, 26 de julio de 1973. La maggior parte dei discorsi di Fidel si possono consultare in http://www.cuba.cu/. In tal caso, citiamo como riferimento “Discurso”, seguito dalla data.

vii Ibid.

viii Citado en Gott, R., Cuba. A New History, New Haven, 2004, p. 58.

ix Gott R., op. cit., p. 9.

x Gómez García H., Cuba. Génesis del Socialismo. Historia Contemporanea de Cuba 1895-1944. Del Colonialismo Español al Imperialismo Norteamericano, Caracas 2004, p. 264-8; Gott R., op. cit., p. 139-143; Mártinez Heredia F., La revolución cubana del 30. Ensayos, La Habana 2007, p. 38-119. Para una comparación entre Guiteras y Fidel, véase Suárez Suárez R., Un insurreccional en dos épocas con Antonio Guiteras y con Fidel Castro, La Habana 2001.

xi Betto F., op. cit., p. 145.

xii Ramonet I., Cien horas con Fidel, La Habana, 2006, 3.ª edición ampliada, p. 140.

xiii Miná G., Un encuentro con Fidel, La Habana 1988, p. 171.

xiv Discurso, 26 de julio 1973.

xv Para obtener una breve visión general de las ideas políticas del Che, véase Vandepitte M., Ernesto Che Guevara – Política; https://www.scribd.itica.

xvi Discurso, 18 de octubre de 1967.

xvii Betto F., op. cit., p. 142.

xviii Discurso, 26 de julio de 1973.

xix Fidel Castro Ruz, en la presentación de la primera edición. Unas palabras a modo de introducción. En José Martí, Obras Completas, edición crítica, t. 1, p. 7; https://www.josemarti.cu/.

xx https://www.britannica.com/.

xxi Guerra D., Concepción M. y Hernández A., (ed.), José Martí en el ideario de Fidel Castro, La Habana 2004, p. 249.

xxii Para la importancia de José Martí en el pensamiento de Fidel Castro, véase Rice, Donald (1992): The Rhetorical Uses of the Authorizing Figure: Fidel Castro and Jose Marti, Nueva York; Guerra, Dolores; Concepción, Margarita, y Hernández, Amparo (ed.): op. cit.

xxiii Ponte A.,‘José Martí: historia de una bofetada’, Mundo nuevo – nuevos mundos 25 de abril de 2008, http://nuevomundo..

xxiv Guerra D., Concepción M. & Hernández A., (ed.), op. cit., p. 45.

xxv Discurso, 26 de julio de 1964.

xxvi Discurso, 18 de noviembre de 1971.

xxvii Discurso, 29 de enero de 2003.

xxviii Martí J., Obras escogidas, La Habana 1981, Volumen III, p. 576.

xxix Discurso, 24 de julio de 1993.

xxx Discurso, 23 de enero de 1959.

xxxi Discurso, 24 de julio de 1993.

xxxii Discurso, 14 de octubre de 1995.

xxxiii Discurso, 22 de diciembre de 1972.

xxxiv Guerra D., Concepción M. & Hernández A., (ed.), op. cit., p. 283.

xxxv Hart Dávalos A., Ética, Cultura y Política, La Habana 2006, p. 96.

xxxvi Discurso, 14 de octubre de 1991.

xxxvii Cfr. Gómez García H., op. cit., p. 15, 46v; Harnecker M., Fidel. La estrategia política de la victoria, La Habana 2001, p. 98.

xxxviii Borge T., Un grano de maíz, La Habana 1992, 111.

xxxix Discurso, 11 de febrero de 1993.

xl Questo ideale risale alla filosofia greca. Per Platone e Aristotele, la “theoria”, ovvero il pensiero contemplativo, godeva di grande prestigio. Il filosofo non ricerca la verità perché gli apporti un beneficio immediato, ma perché la verità, la conoscenza e la comprensione hanno un valore intrinseco. La forma più elevata di vita non era quella utile o produttiva, bensì quella dell’essere umano libero che si sforza di comprendere la realtà.

xli Hart Dávalos A., ‘Dialéctica de la relación entre el ideal socialista y la tradición martiana’, en Hart Dávalos A., Ética, Cultura y Pólitica, La Habana, 2006, 141-152.

xlii Granma, 22 junio de 2000, p. 5.

xliii Discurso, 26 de julio de 1973.

xliv Discurso, 2 de diciembre de 2001.

xlv La cita proviene de un discurso de Fidel del 10 de diciembre de 1998. Discurso, 5 de diciembre de 2004.

xlvi Discurso, 17 de noviembre de 2005.

xlvii La “Battaglia delle Idee” ebbe inizio nel 2000 in seguito al caso di Elián González. Il 25 novembre 1999, il piccolo Elián González, di soli cinque anni, sopravvisse a un attraversamento illegale del confine con gli Stati Uniti, durante il quale la madre morì. I suoi parenti a Miami si rifiutarono di consegnarlo al padre a Cuba. Questo scatenò massicce proteste a Cuba. Infine, il 28 giugno 2000, Elián poté fare ritorno a Cuba.

xlviii Silva León A., Breve historia de la revolución cubana, La Habana 2003, p. 45.

xlix https://www.unesco.org/.

l Discurso, 13 de marzo de 1968.

li Ramonet I., op. cit., p. 142.

lii Discurso,16 de febrero de 1959.

liii Discurso, 17 de noviembre de 2005.

liv Discurso, 9 de agosto de 2000.

lv Suárez Pérez E. y Caner Román A. (ed.), De cinco palmas a La Habana, La Habana, 1998, p. 221.

lvi Discurso, 9 de agosto de 2000.

lvii Ramonet I., op. cit., p. 140.

lviii Discurso, 18 de octubre de 1967.

lix Discurso, 8 de enero 1989.

lx Discurso, 2 de septiembre de 2002.

lxi Per Che Guevara, il “l’uomo nuovo” si riferiva a un individuo trasformato moralmente e spiritualmente, non più mosso dall’egoismo o dal denaro, ma dalla solidarietà, dallo spirito di sacrificio e dal senso del dovere verso la comunità. Secondo lui, questo era fondamentale perché il semplice cambiamento delle strutture economiche e politiche non sarebbe stato sufficiente a sconfiggere veramente il capitalismo; anche la vecchia mentalità materialistica doveva scomparire. Guevara sosteneva che solo quando le persone si fossero impegnate nella società per una motivazione interiore e morale, sarebbe potuta sorgere una società socialista veramente giusta e duratura. Guevara E., Socialism and Man in Cuba, 1965, https://www.marxists.org/

lxii Discurso, 5 de febrero de 1987.

lxiii Discurso, 29 de marzo de 1959.

lxiv Jayatilleka D., Fidel’s Ethics of Violence. The Moral Dimension of the Political Thought of Fidel Castro, Londres 2007, p. 185.

lxv Reflexiones del comandante en jefe, El imperio y la mentira, 11 de septiembre de 2007, http://www.cuba.cu/.

lxvi Discurso, 14 de septiembre de 1959.

lxvii Discurso, 4 de abril de 1982.

lxviii The African Courier, 2016, https://www..

lxix Por ejemplo, Marx K., Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. (Rohentwurf), Hamburgo 1978, p. 77.

lxx Guevara, E., op. cit., p. 693.

lxxi Jayatilleka D., op. cit., p. 180.

lxxii Discurso,16 de febrero de 1959.

lxxiii Véase, por ejemplo, Arico J., Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, México 1978; Ibáñez A., Mariátegui: Revolución y utopia, Lima 1978; Mohetic Y., Mariátegui, Santiago de Chile 1970.

lxxiv Il centralismo democratico è il processo decisionale tipico dei partiti comunisti tradizionali. Le decisioni vengono discusse ampiamente a tutti i livelli. I livelli superiori tengono conto di quelli inferiori. Questo è l’aspetto democratico. Una volta completato il processo decisionale, ci si aspetta che tutti lo rispettino e lo difendano pubblicamente. Questo è l’aspetto centralista. In una democrazia di base, la maggior parte delle decisioni viene presa al livello più basso possibile, preferibilmente senza rappresentanza (diretta) o intervento (tramite un partito, ad esempio), e si tende alla più ampia partecipazione possibile.

lxxv Citado en Bourne P., Fidel: A Biography of Fidel Castro, Nueva York 1986, p. 235.

lxxvi Ramonet I., op. cit., p. 144.

lxxvii Ibid., p. 706.

lxxviii Ibid., p. 444.

lxxix Discurso, 12 de enero de 1968.

lxxx Borge T., op. cit., p. 85.

lxxxi Sono stati rivisti i centri di ricerca alcuni dirigenti furono trasferiti. Ciò avvenne nell’ambito del Quinto Plenum del 1996. L’indebolimento ideologico fu un effetto collaterale della grave crisi economica successiva al crollo dell’URSS. Dopo il Quinto Plenum si verificò una sorta di rettificazione ideologica. Si veda Vandepitte, Marc: De gok van Fidel, Berchem 1998, pp. 183-190.

lxxxii Discurso, 26 de julio de 1995.

lxxxiii Discurso, 2 de diciembre de 1961, https://www..

lxxxiv Discurso, 23 de noviembre de 2004.

lxxxv Citatdo en Balfour S., Profiles in Power. Castro, Londres 1990, p. 124.

lxxxvi Lo aborda respectivamente en Discurso, 26 de julio de 1979 y Comparecencia del 1 de diciembre de 1961.

lxxxvii Así, por ejemplo, el apoyo a los movimientos revolucionarios en América Latina y la mayoría de las operaciones militares en África.

lxxxviii Ramonet I., op. cit., p. 326.

11/08/2026.

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19 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO