Lo schifo dell’”Onda di Rabbia” in America Latina

Ad agosto, il miliardario di destra Abelardo de la Espriella ha assunto la presidenza della Colombia, promettendo di portare avanti un programma di estrema destra, nonostante avesse vinto con meno di un punto percentuale sul candidato di sinistra Iván Cepeda. È tipico dell’estrema destra di un tipo particolare assumere qualsiasi mandato e fingere di avere l’autorità per trasformare la propria società nel loro pantano tossico.

Dei venti stati generalmente considerati come parte dell’America Latina, undici ora hanno governi di estrema destra: Argentina (Javier Milei dal 2023), Bolivia (Rodrigo Paz dal 2025), Cile (José Antonio Kast dal 2026), Colombia (de la Espriella dal 2026), Costa Rica (Laura Fernández dal 2026), Ecuador (Daniel Noboa dal 2025), El Salvador (Nayib Bukele dal 2024), Honduras (Nasry Asfura dal 2026), Panama (José Raúl Mulino dal 2024), Paraguay (Santiago Peña dal 2023) e Perù (Keiko Fujimori dal 2026).

La maggior parte di questi leader non proviene dal vecchio blocco conservatore, ma fa parte di una nuova generazione (Noboa è il più giovane del gruppo, nato nel 1987) con un’età media di 52 anni. Sono uomini e donne che rappresentano le vecchie oligarchie dell’America Latina, le antiche famiglie con profonde radici coloniali e vaste proprietà, ma questi leader non hanno una sensibilità aristocratica né provengono dai partiti politici conservatori consolidati. Sono di natura libertaria con fedeltà sfrontate agli Stati Uniti e alla loro agenda. Si atteggiano a patrioti, ma mettono da parte il patriottismo per un’assoluta lealtà a Washington e alle sue corporazioni.

Spara per uccidere

L’estrema destra emerge da una lunga tradizione di violenza senza legge dell’oligarchia, che risale al genocidio degli indigeni fino alle dittature militari dell’era dell’Operazione Condor. L’impunità per la violenza è stata il segno distintivo di questa classe e dei suoi rappresentanti politici, quindi l’attuale estrema destra non è altro che autentica rispetto alla sua classe e ai suoi predecessori. Laura Fernández è nata nel 1986, l’anno prima che il presidente della Costa Rica Óscar Arias vincesse il Premio Nobel per la Pace per il suo lavoro nella risoluzione dei conflitti in America Centrale (la Costa Rica abolì il proprio esercito nella sua Costituzione del 1949). Alla sua inaugurazione nel maggio 2026, Fernández dichiarò che avrebbe avuto una “risposta di ferro” contro la criminalità e che la sua “mano non avrebbe tremato”. Dopo i tentativi di Gustavo Petro di portare soluzioni pacifiche ai conflitti in Colombia, de la Espriella è arrivato al potere con l’idea che “anche i criminali possono ricevere proiettili”, suggerendo un ritorno allo stato di guerra.

L’approccio da “duro” di Nayib Bukele alla criminalità ha profondamente influenzato l’estrema destra latinoamericana, trasformando gli arresti di massa, gli schieramenti militari, lo stato di emergenza e le megaprigioni di El Salvador in un modello politico regionale. Leader e candidati da Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perù, Cile e altrove presentano sempre più la criminalità come una guerra che richiede poteri statali eccezionali, piuttosto che un normale controllo di polizia e politiche sociali.

La popolarità di Bukele ha contribuito a normalizzare le promesse di strade militarizzate, pene più severe, espansione delle carceri e indebolimento delle tutele procedurali. Sebbene i critici documentino detenzioni arbitrarie e abusi dei diritti umani, gli ammiratori descrivono i suoi metodi come la prova che una leadership decisiva e autoritaria può ripristinare l’ordine laddove le istituzioni democratiche appaiono inefficaci. Finora, l’estrema destra di questo tipo particolare ha presentato il suo approccio illiberale alla criminalità, in realtà ai quartieri poveri, come l’unica soluzione efficace contro i narcos e i piccoli criminali dei barrios.

Inversione dei progressi sociali

In tutta l’America Latina, l'”Onda di Rabbia” sta tentando di invertire i progressi femministi limitando l’aborto e la contraccezione, smantellando le istituzioni che affrontano la violenza di genere, attaccando l’educazione sessuale e dipingendo il femminismo come una minaccia alla famiglia tradizionale. In Argentina, il governo di Javier Milei ha chiuso il Ministero delle Donne, ha smesso di distribuire i farmaci abortivi a livello nazionale e ha tagliato i programmi di contraccezione e di prevenzione delle gravidanze adolescenziali, rendendo così i diritti formali sempre più inaccessibili, in particolare per le donne povere e della classe lavoratrice.

In Cile, i legislatori di estrema destra hanno proposto di obbligare le donne ad ascoltare il battito del cuore del feto prima di ottenere uno degli aborti consentiti in modo restrittivo dal paese, mentre diversi nuovi progetti di legge punirebbero le presunte accuse “false” di stupro, abusi sessuali e violenza domestica. Queste proposte potrebbero permettere a un accusato di agire legalmente contro una denunciante dopo l’archiviazione di un caso, intimidendo così le sopravvissute; in termini di classe, questa minaccia colpisce più duramente le donne della classe lavoratrice, rurali, migranti e indigene, che non hanno avvocati, denaro e protezione istituzionale, rafforzando il controllo patriarcale e rendendo l’accesso alla giustizia più pericoloso.

Cecità verso il genocidio

L’estrema destra non solo considera la violenza senza legge come sua moneta corrente oggi, ma celebra abitualmente la storia dei conquistadores contro i popoli nativi delle Americhe e l’intera gamma della civiltà occidentale (come fece Milei nel suo discorso a Davos nel 2024). La cecità verso il genocidio è un’abitudine dell’estrema destra, motivo per cui non ha assolutamente alcuno scrupolo riguardo a strette relazioni con gli Stati Uniti e la loro politica di cercare la subordinazione dell’intero emisfero americano agli interessi di Washington. Quando Washington dice che la strada per legami stretti con sé passa attraverso Tel Aviv, i governi di estrema destra si affrettano a stringere stretti legami con Israele – nonostante il genocidio in corso dei palestinesi.

Nel giugno 2025, l’ambasciatore argentino in Israele, il rabbino Shimon Axel Wahnish, ha annunciato qualcosa chiamato gli Accordi di Isacco, progettati per portare i paesi latinoamericani in una stretta relazione con Israele. L’annuncio è arrivato quasi due anni dopo l’inizio del genocidio, sebbene gli Accordi di Isacco veri e propri siano stati formalmente stabiliti nell’aprile 2026 a Gerusalemme.

Mentre Argentina e Israele sono gli unici firmatari ufficiali, a maggio, una conferenza a Buenos Aires ha riunito funzionari di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay e Uruguay che hanno firmato una dichiarazione a sostegno dell’espansione degli Accordi di Isacco. In attesa di ciò, le relazioni diplomatiche con Israele sono state ripristinate da Bolivia (2025) e Colombia (2026), con il Venezuela (2026) che ha rinnovato i servizi consolari.

Sviluppo del sottosviluppo

All’interno dei palazzi presidenziali e nelle legislature, i governi di estrema destra hanno lavorato su agende economiche elaborate dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L’agenda è semplice: garantire che le corporazioni multinazionali basate in Occidente abbiano facile accesso alle materie prime dell’America Latina, proteggere gli investimenti di queste corporazioni, permettere all’oligarchia di partecipare al furto della ricchezza sociale e disciplinare la popolazione più ampia attraverso l’attuazione immediata dell’austerità e la promessa di ricchezza futura.

La maggior parte dei paesi governati dall’estrema destra (Argentina, Cile, Ecuador, El Salvador, Honduras e Paraguay) sono sotto programmi del FMI, con altri paesi nel mirino per futuri programmi del Fondo. Ciò che è fondamentale non è tanto il programma del FMI in sé, ma una nuova spinta del FMI a garantire una deregolamentazione orientata agli investimenti.

Il Regime di Grandi Incentivi per gli Investimenti (RIGI) dell’Argentina, approvato nel 2024, fornisce il quadro per leggi che vengono approvate in tutta l’America Latina – con il programma di prestito del FMI, come in Bolivia, dipendente dall’approvazione di queste leggi per proteggere gli investimenti (soprattutto stranieri) nel paese.

Il RIGI, un accordo a lungo termine, attira grandi investimenti esteri concedendo alle corporazioni ampie agevolazioni fiscali, doganali, valutarie e normative fino a 30 anni. Socializza i rischi ambientali ed economici mentre privatizza i profitti, indebolendo le entrate pubbliche e limitando la capacità dei futuri governi di regolare il capitale. Lavoratori e cittadini non ricevono garanzie altrettanto forti di occupazione stabile, salari dignitosi, produzione locale o benefici pubblici, mentre gli investitori multinazionali acquisiscono maggiore potere per estrarre le risorse dell’Argentina e trasferire i profitti all’estero.

Il ritorno di una leadership “testosterone” non sarà in grado di risolvere i problemi dei popoli dell’America Latina; ma ha la capacità di tossificare le relazioni sociali, mettendo le persone le une contro le altre e indebolendo quindi la loro capacità di costruire la propria società. Il loro obiettivo è una trasformazione sociale totale, non semplicemente l’approvazione di questa o quella legge. Questa è una feroce controrivoluzione contro i progressi ottenuti dall’impatto della Rivoluzione Cubana e dalla corrente bolivariana. Emergeranno contraddizioni, senza dubbio, ma lentamente e cautamente in una popolazione divisa dalla precarietà e da nuove forme di pietà sociale.

* da GlobeTrotter

20 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO